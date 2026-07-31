"'보완수사권 폐지' 형사소송법 운명, 헌재서 결정될 수도"

큰사진보기 ▲박찬운 한양대 법학전문대학원 교수가 21일 오후 여의도 국회에서 더불어민주당 주최로 열린 '국민을 위한 형사사법체계 개혁 공청회'에 참석해 형사소송법 개정안 관련 발제를 하고 있다. ⓒ 국회사진기자단 관련사진보기

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"국회에서 통과한 형소법안이 공포되면 형식적으로는 검찰개혁 입법이 마무리된다. 그러나 올 10월 출범 예정인 공소청과 중수청이 제대로 작동할지는 매우 불투명하다.

새 제도가 정착하려면 대통령과 정부, 그리고 법률 집행기관인 공소청 검사들의 협조와 의지가 필수적이다. 또한 시행 이전까지 세밀한 시행령과 시행규칙을 마련하고, 공소청·경찰·중수청 내부 규정을 모두 정비해야 한다. 그러나 지금의 정치적 상황에서 이러한 준비가 원만하게 이루어질지 의문이다. 크게 기대하기 어렵다."

큰사진보기 ▲'보완수사권 폐지' 형소법, 반대표 던진 의원 2명 누구?검사의 보완수사권 완전 폐지가 핵심인 형사소송법 개정안이 31일 국회 본회의에서 표결에 부쳐져 재석 178인 중 찬성 175인, 반대 2인, 기권 1인으로 통과됐다. 이날 본회의장 전광판에 찬성한 의원 이름 옆에는 초록색, 반대한 의원 이름 옆에는 빨간색, 기권한 의원 이름 옆에는 노란색 동그라미가 표시돼 있다. 표결에 참여하지 않은 의원 이름은 흰색으로 쓰여 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

국무총리 산하 검찰개혁추진단 자문위원회 위원장을 역임했던 박찬운 한양대학교 법학전문대학원 교수가 31일 국회 본회의를 통과한 형사소송법 개정안을 두고 "책임정치의 실종"이라면서 "(개정) 형사소송법의 운명은 머지않아 헌법재판소에서 결정될 가능성이 크다"라고 평가했다. 이날 처리된 형사소송법 개정안은 '보완수사권 폐지'를 골자로 한다.박 교수는 31일 오후 4시 40분께 자신의 페이스북에 여러 평가 요소를 담은 글을 올렸다.박찬운 교수의 평가 중 눈여겨 볼만한 대목은 개정 형사소송법이 헌재에서 판단받을 수 있다는 내용이다. 그는 "상당수 검사들이 헌재에 권한쟁의 심판을 청구할 것으로 보인다"면서 "형소법의 운명은 조만간 헌재의 판단에 의해 결정될 것"이라고 썼다. 검사들이 법안의 조기 개정을 목표로 움직일 것이고, 헌재 역시 절대 다수의 국민에게 영향을 끼치는 내용이기 때문에 빠른 판단을 내릴 것이라는 이야기다.박 교수는 "이번처럼 여당이 정부와 사전 합의도 안 된 법률안을 통과시킨 사례는 헌정사에서 찾아보기 힘들다"면서 "과연 이 법이 정상적으로 집행될지 걱정이 크다"라고 지적했다. 또한 "책임정치 실종"이라고도 비판했다. 박 교수는 "언론·법조단체·법학계를 포함해 국민 다수가 반대하고, 대통령과 정부까지 우려를 표할 정도의 법안이었다면, 대통령은 여당과 지지층을 적극적으로 설득하는 모습을 보여줘야 한다"면서 "그러나 그런 노력은 국민에게 거의 보이지 않았다"라고 했다.이날 처리된 법안이 정부 검찰개혁의 두 축인 공소청-중수청에 끼칠 영향도 전망했다.박찬운 교수는 "법 집행 과정의 혼란은 불가피하다"면서 "개정 형소법은 검사의 보완수사권을 폐지하는 대신 여러 보완 장치를 새로 도입했다. 그러나 보완장치의 실효성은 크지 않고 수사절차만 복잡해졌다는 비판을 면하기 어려울 것"이라고 지적했다. 또한 "법률 집행을 담당하는 경찰과 공소청도 적지 않게 시행착오를 겪을 가능성이 커졌다. 수사 지연과 실체적 진실 발견의 어려움을 보여주는 사건들이 잇따라 언론에 보도될 것이고, 그때마다 여론은 악화될 것"이라고 내다봤다.그밖에 ▲사실상 와해 단계에 놓였던 국민의힘에게 예상치 못한 반전의 계기를 만들어줬다 ▲이재명 대통령이 새로운 형사사법 절차가 국민에 큰 불편을 초래한다는 여론이 형성될 경우, 형소법 재개정 작업에 나설 가능성 등을 제기했다.박찬운 교수는 "머지않아 검찰개혁 시즌2가 시작될 것"이라면서 "그때는 이념이나 구호가 아니라 국민의 기본권과 형사사법의 정상적 작동을 기준으로 다시 논의가 이뤄져야 한다. 저 역시 역할을 다하겠다"라고 다짐했다.박찬운 교수는 정부가 2025년 10월 24일 검찰개혁추진단 자문위원회를 출범시킬 당시 위원장으로 위촉됐다. 자문위는 법조계·학계·시민단체 등의 전문가 16명으로 구성됐는데 공소청·중대범죄수사청 설계, 수사·기소 분리 이후 형사사법체계 등 검찰개혁 후속 조치에 관해 추진단에 대안을 제시하는 역할을 맡은 바 있다.