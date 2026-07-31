검찰 수장 "안타깝고 막막한 심정... 사직서 제출"

구자현 검찰총장 직무대행이 국회 본회의에서 검사의 보완수사권 폐지를 핵심 내용으로 하는 형사소송법 개정안이 통과된 것을 두고 "안타깝고 막막한 심정을 감추기 어렵다"면서 "방금 전 사직서를 제출했다"라고 밝혔다.
구자현 직무대행은 31일 오후 6시 퇴근길 대검찰청 현관 앞에서 취재진과 만나 "먼저, 검찰이 국민의 신뢰를 얻지 못하고 있는 부분에 대해서는 검찰 구성원 모두의 깊은 성찰이 필요하다고 생각한다"라고 말했다.
"다만, 그러한 이유로 제도개편이 이루어지더라도 실체적 진실을 발견하고 피해자를 비롯한 사건관계인을 보호하는 검찰제도의 '본질'이 훼손되어서는 안 될 것"이라고 지적했다.
그는 "이번 형소법 개정안이, 검사가 수사기록에만 의존하여 기소 여부를 결정할 수밖에 없고, 피해자 보호에 충실하기 어려우며, 시간과 비용이 많이 드는 비효율적인 구조를 갖고 있다는 우려도 지속적으로 제기해왔다"면서 "그러나, 이러한 부분이 받아들여지지 않은 채 개정안이 그대로 통과되었고, 이에 안타깝고 막막한 심정을 감추기 어렵다"라고 전했다.
정부를 향해 "국회 본회의를 통과한 형소법 개정안이 정부로 이송되더라도, 그 법이 시행되었을 때 제도의 공백은 없을지, 국민을 보호하는 데 부족함은 없을지 한 번 더 살펴봐 주시기를 간곡하게 부탁드린다"라고 말했다.
이날 국회는 더불어민주당을 비롯한 여권 주도로 형사소송법 개정안을 통과시켰다. 핵심 내용은 검찰의 직접수사권과 보완수사권의 법적 근거로서 검사의 수사를 규정하고 있는 196조를 삭제한 것이다.
다음은 구자현 직무대행 입장 전문이다.
검사의 보완수사 폐지 등을 골자로 한 형사소송법 개정안이 오늘 국회 본회의를 통과하였습니다.
먼저, 검찰이 국민의 신뢰를 얻지 못하고 있는 부분에 대해서는 검찰 구성원 모두의 깊은 성찰이 필요하다고 생각합니다.
다만, 그러한 이유로 제도개편이 이루어지더라도 실체적 진실을 발견하고 피해자를 비롯한 사건관계인을 보호하는 검찰제도의 '본질'이 훼손되어서는 안 될 것입니다.
그동안, 국민의 권리를 보장하고 범죄로부터 사회를 보호하기 위한 제도개편의 방향성에 대해 끊임없이 고민해왔습니다.
그리고 이번 형소법 개정안이, 검사가 수사기록에만 의존하여 기소 여부를 결정할 수밖에 없고, 피해자 보호에 충실하기 어려우며, 시간과 비용이 많이 드는 비효율적인 구조를 갖고 있다는 우려도 지속적으로 제기해왔습니다.
그러나, 이러한 부분이 받아들여지지 않은 채 개정안이 그대로 통과되었고, 이에 안타깝고 막막한 심정을 감추기 어렵습니다.
국회 본회의를 통과한 형소법 개정안이 정부로 이송되더라도, 그 법이 시행되었을 때 제도의 공백은 없을지, 국민을 보호하는 데 부족함은 없을지 한 번 더 살펴봐 주시기를 간곡하게 부탁드립니다.
법조계를 비롯한 각계 전문가들과 국민들께서 걱정하시는 부분이 여전히 남겨진 상태에서 형소법이 이와 같이 개정되는 것에 대하여 저 또한 책임을 통감하고, 방금 전 사직서를 제출하였습니다.
앞으로는 모든 국민이 법 앞에서 공정하게 보호받을 수 있는 방향으로 우리 형사사법제도가 발전해 나가기를 진심으로 바랍니다
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