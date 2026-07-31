관심 집중된 울산 트램 추진 회의, 결론은...

31일 울산도시철도1호선(트램)의 추진 여부를 결정짓는 회의에 관심이 집중됐다.
이날 회의에서의 결론은 "법률 자문에 따르면 울산시가 (계약 해지) 하는 것은 적법하지 않다. 즉 울산시가 합법적으로 사업을 중단할 권한이 없다"는 것이었다.
김상욱 울산시장과 울산시 부시장, 실국장 등이 참여한 이날 회의에는 이례적으로 박맹우 전 울산시장이 참석해 눈길을 끌었다. 박 전 시장은 현재 트램 백지화를 요구하고 있는 상태다.
회의 마무리 발언으로 김상욱 시장은 "사업관리에 만전을 유지해 주시라. 사업비 증액이나 또는 시민들의 불편함이 생기거나 여러 가지 불미스러운 일이 절대 발생하지 않도록 각별한 관리 당부드린다"고 말했다.
이어 "내년 2월까지는 아직 물리적인 공사를 하기 전이니까, 합법적인 사업 중단의 방법을 계속해서 확인해 달라"며 "기업과 계속해서 소통하면서 합의로 시민 공론화 과정이 마무리될 때까지 사업 중단이 가능한 지에 대한 협의를 계속해 달라"고 당부했다.
김 시장은 "우리가 사업 중단의 방법을 찾지 못해 공사가 시작된다면 시민들의 불편함은 상상을 초월할 것 "이라며 "방법을 책상 앞에서 찾지 말고 현장에서 답을 찾아내자고"고 했다.
이날 회의에서 백맹우 전 시장은 트램 건설을 반대하며 "어떤 약이 몸에 특효가 있다해서 대량으로 구매 계획을 하고 계약금도 줬는데 뒤에 다시 판명해 보니까 정말 오히려 몸을 망치더라, 그렇다면 계약했고 성금을 줬기 때문에 꾸역꾸역 그 약을 사고 먹어야 되겠나, 중단하는 방법을 찾아봐야 되지 않겠냐"고 사례까지 들며 반대했다.
박 전 시장은 "김 시장님이 트램의 문제점을 알고 있어서 다행스럽고 감사하기는 하나 너무 책임을 강조하고 계신다"며 "책임 따르는 거야 당연하다. 손해배상 좀 진들 시민 동의만 주어진다면 미래 망가지는 건 막아야 되지 않겠나"고 주장했다.
박 전시장은 "우선 방법이 없어 한다? 이건 아니다"며 "시장님이 결정하면 안된다. 이거는 답을 찾아봐야한다. 한 번에 안 되면 두 번 가고 세 번 가고 업체 찾아가시라, 우리도 갈게요"라고 목소리를 높이기도 했다.
그는 "아까 말씀 중에 책임과 배상에 또 형사책임까지 걱정이 많더라 하지만 이건 코스트코와는 사정이 다르다"며 "시민 중지를 모으는 절차를 거친다면, 형사책임까지 진다는 것은 너무 과대한 해석이다. 제가 울산트램사업 재검토 추진연대의 고문으로 있어 몫을 할 테니 과제를 좀 달라"고 요청했다.
박 전시장이 울산광역시장으로 재직 당시인 지난 2012년 당시 윤종오 울산 북구청장이 북구 진장동 진장유통단지에 입점 예정인 미국계 대형 할인점 코스트코의 건축허가를 내주지 않았다는 이유로 고소당해 곤혹을 치른 바 있다. (관련기사 : 구청장의 울분 "중소상인 지키기 너무 힘들다"
).