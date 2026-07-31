관심 집중된 울산 트램 추진 회의, 결론은...

▲김상욱 울산시장이 31일 시청 상황실에서 박맹우 전 시장등이 참석한 가운데 민선 9기 울산시의 최대 현안인 울산 도시철도 1호선 건설사업의 계속 추진 여부를 결정짓는 트램 관련 대응 회의를 주재하고 있다. ⓒ 울산시 제공 관련사진보기