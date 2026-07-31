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정치

26.07.31 17:29최종 업데이트 26.07.31 18:34

민주당 내 유일한 '형소법 개정' 반대 곽상언 "국민 고통 보여"

'노무현 사위' 곽상언, '보완수사권 폐지' 당론에 반기... 이소영 의원도 기권

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[기사보강 : 31일 오후 5시 45분]

'보완수사권 폐지' 반대 표결한 곽상언 검사의 보완수사권 완전 폐지가 핵심인 형사소송법 개정안에 반대 표결한 더불어민주당 곽상언(오른쪽) 의원이 31일 국회 본회의장에서 표결을 앞두고 김주영 의원과 대화하고 있다.
'보완수사권 폐지' 반대 표결한 곽상언검사의 보완수사권 완전 폐지가 핵심인 형사소송법 개정안에 반대 표결한 더불어민주당 곽상언(오른쪽) 의원이 31일 국회 본회의장에서 표결을 앞두고 김주영 의원과 대화하고 있다. ⓒ 남소연

'검찰 보완수사권 완전 폐지' 취지의 형사소송법 개정안이 31일 오후 국회 본회의를 통과한 가운데, 당론과는 다른 의견을 낸 두 의원이 눈에 띈다.

이날 오후 본회의 의결에서 더불어민주당 곽상언 의원은 반대표를 던졌고, 이소영 의원은 기권했다. 해당 개정안은 앞서 24일 민주당이 재적 161명 중 106명 참여한 의원총회에서 당론으로 추인한 내용이다.

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'반대'에 투표한 곽 의원은 이날 표결 직후 <오마이뉴스> 기자와 만나 "여러 번 우려를 이야기했다"며 "곧 다 알게 될 것"이라고만 말했다.

당론으로 추인한 날 민주당이 "피해자들을 위한 보호 수단을 아주 상세히 확대하겠다는 원칙"이라며 성범죄·아동성범죄·스토킹·장애인학대·노인학대 등 7대범죄 관련해선 개별법으로 검찰에 송치가능하게 하겠다고 했으나, 곽 의원이 보기엔 현 개정안에 피해자 대책안이 미흡하다는 취지다.

그는 이후 본인 페이스북에도 "곧 다가올 국민의 고통이 눈에 보이고 국민의 눈물이 귀에 들리는데, 다른 선택을 할 수 없었다"라는 글을 써 올렸다.

'검찰 보완수사권 폐지' 취지의 형사소송법 개정안 당론에도 '반대'에 투표한 곽상언 민주당 의원이 표결 직후 본인 페이스북에 올린 글과 사진(출처 곽상언 페이스북)
'검찰 보완수사권 폐지' 취지의 형사소송법 개정안 당론에도 '반대'에 투표한 곽상언 민주당 의원이 표결 직후 본인 페이스북에 올린 글과 사진(출처 곽상언 페이스북) ⓒ 곽상언

'기권'을 택한 이소영 의원 또한 지난 12일 본인 페이스북에서 "발의된 법안의 내용을 보니 심각한 우려를 지울 수 없다. 개별 의원 발의안과 당 TF 발의안 모두, 검사가 피의자 얼굴 한 번 보지 못하고 기소 여부를 결정하도록 설계돼 있다"며 "이는 '서류중심주의' 형사시스템을 만들자는 것"이라고 우려를 표했다.

그는 또 "현 법안은 졸속기소로 범죄자를 방면할 우려가 있음에도 아무 답을 제시하지 않는데, 실제 이런 상황이 발생하면 피해는 국민 몫"이라며 "검찰청 폐지와 공소청/중수청 출범이라는 역사적 검찰개혁이 국민 입장에서 유익한 방향으로 잘 안착할 수 있도록 면밀하게 확인하고 부작용 없게 설계해야 한다. 그게 여당의 책임"이라고 지적했다.

즉 국민들에게 피해가 없도록 현 형사소송법 개정안보다 더 정교하고 강하게 제도를 설계해야 한다는 뜻으로 풀이된다. 이유를 묻는 <오마이뉴스> 전화와 문자에 이 의원은 응답하지 않았으나, 의원실 측은 "의원님의 소신"이라고만 답했다.

표결 직후 만난 강준현 민주당 수석대변인은 '두 의원의 반대와 기권표를 예상했나'란 질문에 "어느 정도 예상은 했다. (두 의원이) 예전부터 의원총회에서 우려를 몇 번 얘기한 적 있었다"라면서도 "그것도 존중해줘야 하지 않겠나"라고 되물었다.

이날 표결 결과 형사소송법 개정안은 재석 178명 중 찬성 175명, 반대 2명, 기권 1명으로 가결됐다(국민의힘 불참). 이전 민주당 '보완수사권 전면 폐지' 흐름에 우려를 표하며 당 법안과는 다른 형사소송법 개정안을 별도로 대표발의 했던 홍기원·김남희 의원 또한, 이날 표결에선 찬성표를 던졌다.

#형사소송법개정#보완수사권폐지#민주당#곽상언#이소영

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유성애 (findhope) 내방
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    • 정치부 국회취재. 여성·정치·언론·장애 분야, 목소리 작은 이들에 마음이 기웁니다. 성실히 묻고, 세심히 듣고, 정확히 쓰겠습니다. Mainly interested in stories of women, politics, media, and people with small voice. Hopefully find 'hope'

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