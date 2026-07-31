민주당 내 유일한 '형소법 개정' 반대 곽상언 "국민 고통 보여"

큰사진보기 ▲'보완수사권 폐지' 반대 표결한 곽상언검사의 보완수사권 완전 폐지가 핵심인 형사소송법 개정안에 반대 표결한 더불어민주당 곽상언(오른쪽) 의원이 31일 국회 본회의장에서 표결을 앞두고 김주영 의원과 대화하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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큰사진보기 ▲'검찰 보완수사권 폐지' 취지의 형사소송법 개정안 당론에도 '반대'에 투표한 곽상언 민주당 의원이 표결 직후 본인 페이스북에 올린 글과 사진(출처 곽상언 페이스북) ⓒ 곽상언 관련사진보기

'검찰 보완수사권 완전 폐지' 취지의 형사소송법 개정안이 31일 오후 국회 본회의를 통과한 가운데, 당론과는 다른 의견을 낸 두 의원이 눈에 띈다.이날 오후 본회의 의결에서 더불어민주당 곽상언 의원은 반대표를 던졌고, 이소영 의원은 기권했다. 해당 개정안은 앞서 24일 민주당이 재적 161명 중 106명 참여한 의원총회에서 당론으로 추인한 내용이다.'반대'에 투표한 곽 의원은 이날 표결 직후 <오마이뉴스> 기자와 만나 "여러 번 우려를 이야기했다"며 "곧 다 알게 될 것"이라고만 말했다.당론으로 추인한 날 민주당이 "피해자들을 위한 보호 수단을 아주 상세히 확대하겠다는 원칙"이라며 성범죄·아동성범죄·스토킹·장애인학대·노인학대 등 7대범죄 관련해선 개별법으로 검찰에 송치가능하게 하겠다고 했으나, 곽 의원이 보기엔 현 개정안에 피해자 대책안이 미흡하다는 취지다.그는 이후 본인 페이스북에도 "곧 다가올 국민의 고통이 눈에 보이고 국민의 눈물이 귀에 들리는데, 다른 선택을 할 수 없었다"라는 글을 써 올렸다.'기권'을 택한 이소영 의원 또한 지난 12일 본인 페이스북에서 "발의된 법안의 내용을 보니 심각한 우려를 지울 수 없다. 개별 의원 발의안과 당 TF 발의안 모두, 검사가 피의자 얼굴 한 번 보지 못하고 기소 여부를 결정하도록 설계돼 있다"며 "이는 '서류중심주의' 형사시스템을 만들자는 것"이라고 우려를 표했다.그는 또 "현 법안은 졸속기소로 범죄자를 방면할 우려가 있음에도 아무 답을 제시하지 않는데, 실제 이런 상황이 발생하면 피해는 국민 몫"이라며 "검찰청 폐지와 공소청/중수청 출범이라는 역사적 검찰개혁이 국민 입장에서 유익한 방향으로 잘 안착할 수 있도록 면밀하게 확인하고 부작용 없게 설계해야 한다. 그게 여당의 책임"이라고 지적했다.즉 국민들에게 피해가 없도록 현 형사소송법 개정안보다 더 정교하고 강하게 제도를 설계해야 한다는 뜻으로 풀이된다. 이유를 묻는 <오마이뉴스> 전화와 문자에 이 의원은 응답하지 않았으나, 의원실 측은 "의원님의 소신"이라고만 답했다.표결 직후 만난 강준현 민주당 수석대변인은 '두 의원의 반대와 기권표를 예상했나'란 질문에 "어느 정도 예상은 했다. (두 의원이) 예전부터 의원총회에서 우려를 몇 번 얘기한 적 있었다"라면서도 "그것도 존중해줘야 하지 않겠나"라고 되물었다.이날 표결 결과 형사소송법 개정안은 재석 178명 중 찬성 175명, 반대 2명, 기권 1명으로 가결됐다(국민의힘 불참). 이전 민주당 '보완수사권 전면 폐지' 흐름에 우려를 표하며 당 법안과는 다른 형사소송법 개정안을 별도로 대표발의 했던 홍기원·김남희 의원 또한, 이날 표결에선 찬성표를 던졌다.