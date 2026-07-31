청와대, '보완수사권 폐지' 형소법 처리에 "국회 판단 존중"

큰사진보기 ▲성기홍 홍보소통수석이 10일 청와대 기자회견장에서 신임 국무조정실장 임명 관련 브리핑을 하고 있다. 이재명 대통령은 임기근 기획예산처 차관을 국무조정실장으로 임명했다. 2026.7.10 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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청와대는 31일 검찰의 보완수사권 폐지를 기반으로 한 형사소송법 개정안 국회 본회의 처리에 대해 "국회의 입법 과정과 최종 판단을 존중한다"고 밝혔다.성기홍 청와대 홍보소통수석은 이날 공지를 통해 이러한 입장을 밝혔다.그는 "이번 형사소송법 개정은 수사와 기소의 분리를 통해 권력의 독점과 남용을 막는 한편, 피해자와 국민 인권 보호 수준을 높임으로써 형사사법 시스템이 국민 곁으로 한 걸음 더 다가서도록 할 것"이라고 밝혔다.아울러 "청와대는 이번 개정안이 현장에서 차질 없이 시행되고, 국민께서 삶 속에서 그 변화를 체감하실 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.한편, 이재명 대통령은 지난 6월 취임 1주년 기자회견 당시 검찰 보완수사권 폐지 여부에 대해 정부 입장을 고집하지 않고 국회 논의에 맡기겠다는 뜻을 밝힌 바 있다. 이 대통령은 앞서 아주 예외적인 경우에 검찰 보완수사권이 필요할 수도 있다는 입장을 밝혔었다.더불어민주당 8.17 전당대회 당대표 경선에 출마한 김민석 당시 국무총리도 지난 6월 검찰개혁 관련 브리핑에서 "정부에서 논의하고 청취한 다양한 의견을 감안해 보완수사권 폐지를 정부 기본 입장으로 최종정리 했다"며 "정부가 별도의 입법안을 제시하기보다 국회의 논의와 결정을 존중하도록 하겠다"고 한 바 있다.