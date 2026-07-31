"길고 끈질긴 싸움이었다"... 추미애가 말한 검찰개혁 6년의 종착역

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 경기도의회 본회의장 열린 제12대 경기도의회 개원식에서 축사를 하고있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

"길고 끈질긴 싸움이었습니다. 마침내 함께 해냈습니다."

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큰사진보기 ▲왼쪽부터 추미애 법무부장관과 윤석열 검찰총장. ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲추미애 국회 법제사법위원장이 7일 국회 법제사법위원회 전체회의에서 발언하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲추미애 국회 법제사법위원장이 18일 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 의사봉을 두드리고 있다. 법사위는 이날 회의에서 공소청·중수청법을 처리할 계획이다. ⓒ 남소연 관련사진보기

31일 국회 본회의에서 검사의 보완수사권 등 직접 수사 권한을 전면 폐지하는 내용의 형사소송법 개정안이 통과되자 추미애 경기도지사는 자신의 페이스북에 가장 먼저 이 한 문장을 남겼다.짧은 문장이지만, 그 안에는 법무부 장관 시절부터 국회 법제사법위원장까지 6년 가까이 이어온 자신의 정치적 시간을 압축해 담았다.이날 국회를 통과한 형사소송법 개정안은 검사의 직접 수사권을 사실상 마무리하는 내용을 담고 있다. 검사는 경찰에 보완수사를 요구할 수는 있지만 직접 보완수사를 할 수 없게 된다. 피해자 보호 절차 확대와 형사사법정보시스템(KICS) 전면 활용 등도 함께 포함됐다.추미애 지사는 이를 두고 "오랜 시간 이어온 검찰개혁의 여정이 마침내 결실을 보았다"고 평가했다.검찰개혁은 추미애 지사 정치 인생에서 가장 큰 정치적 승부수였다.2020년 법무부 장관으로 취임한 그는 검찰에 집중된 수사권과 기소권을 분산하는 것을 최우선 과제로 내세웠다. 당시 검찰 인사와 수사지휘권 행사, 검찰총장이던 윤석열 전 대통령과의 공개 충돌은 연일 정치권의 최대 이슈가 됐다.그러나 추미애 지사는 이날 페이스북에서 당시를 돌아보며 "검찰개혁의 본질은 조직적인 왜곡과 공격 속에 가려졌고, 마치 두 사람 사이의 갈등인 것처럼 끊임없이 축소되고 왜곡됐다"고 적었다.그는 "옳다고 믿는 일을 추진하면서도 매일 사실을 바로잡고 개혁의 진의를 설명해야 했다"며 "홀로 서 있는 것처럼 느껴지는 날도 많았다"고 회고했다.당시 정치권에서는 추미애 장관의 수사지휘권 행사와 검찰 인사를 둘러싸고 극심한 찬반 대립이 이어졌고, 검찰개혁 역시 한국 사회를 대표하는 정치적 쟁점 가운데 하나가 됐다.추미애 지사의 검찰개혁은 법무부 장관직에서 끝나지 않았다.22대 국회에서 법제사법위원장을 맡은 그는 다시 검찰개혁 입법의 전면에 섰다.지난 3월 국회는 검찰청을 폐지하고 공소청과 중대범죄수사청을 신설하는, 이른바 공소청법·중수청법을 통과시켰다. 추미애 지사는 당시 "검찰청이 폐지된 역사적인 날"이라며 "새로운 형사사법 체계의 출발"이라고 의미를 부여했다.하지만 여전히 형사소송법 개정이라는 과제가 남아 있었다. 공소청·중수청 설치만으로는 수사와 기소의 완전한 분리가 이뤄지지 않는다는 이유에서다. 민주당은 이후 형사소송법 개정을 후속 과제로 추진했고, 이날 국회 본회의에서 마지막 법안이 처리됐다.추미애 지사가 "법무부 장관으로 시작한 검찰개혁의 과제를 국회 법제사법위원장으로 다시 이어갔다"고 강조한 이유도 여기에 있다.추미애 지사의 페이스북 글에서 가장 눈에 띄는 대목은 검찰개혁을 개인의 정치적 선택이 아닌 '책임'으로 규정한 부분이다.그는 "물러서면 편할 것이라는 유혹도 있었을 것"이라면서도 "검찰개혁은 개인의 명예나 정치적 유불리에 따라 멈출 수 있는 일이 아니었다"고 적었다.이어 "누군가는 검찰권의 악습과 나쁜 관행에 맞서야 했고, 그 책임이 제게 주어졌다면 피하지 않겠다는 마음뿐이었다"고 밝혔다.이는 2020년 장관 시절부터 줄곧 강조해 온 '권력기관 개혁'이라는 문제의식을 다시 한번 확인한 것으로 읽힌다.물론 검찰개혁을 둘러싼 평가는 지금도 첨예하게 엇갈린다. 여권은 검찰 권한 분산과 권력기관 상호 견제라는 민주주의 원칙을 완성하는 과정이라고 평가하는 반면, 야권과 일부 법조계에서는 수사 공백과 국민 권익 침해 가능성을 우려하며 반대 입장을 유지하고 있다.그럼에도 추미애 지사에게 이날 형사소송법 개정안 통과는 특별한 의미를 갖는다.법무부 장관으로 시작했던 검찰개혁이 국회 법사위원장을 거쳐 입법의 마지막 퍼즐까지 맞춰졌기 때문이다.그래서 "길고 끈질긴 싸움이었다. 마침내 함께 해냈다"라는 그의 페이스북 첫 문장은 단순한 소회가 아니라 지난 6년을 관통하는 정치적 자평처럼 읽힌다.