'피습 자작극' 정이한 구속기소, 선거방해 교사 혐의 추가

큰사진보기 ▲지난 지방선거에서 피습 자작극 혐의를 받는 정이한 전 개혁신당 부산시장 후보가 7월 16일 부산 동래경찰서 유치장에서 부산지검으로 이동하고 있다. 이날 경찰은 정씨와 공범인 ㄱ씨를 위계에 의한 공무집행방해, 공직선거법위반 혐의로 검찰에 구속 송치했다고 밝혔다. ⓒ 김보성 관련사진보기

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지난 6.3 지방선거에서 '피습 자작극' 혐의를 받는 정이한 전 개혁신당 부산시장 후보가 곧 법정에 설 전망이다. 검찰은 경찰이 기소의견으로 송치한 혐의 외에도 선거자유방해 교사 혐의까지 추가해 정 전 후보를 재판에 넘겼다.부산지검 공공국제범죄수사부는 정 전 후보를 위계에 의한 공무집행방해, 공직선거법 위반 혐의로 구속기소했다고 31일 밝혔다. 부산지검은 음료를 투척하는 등 범행에 가담한 ㄱ씨 역시 위계에 의한 공무집행방해, 공직선거법 위반, 상해 혐의로 같이 기소했다.두 사람은 지방선거 예비후보자 선거운동 기간인 지난 4월 27일 부산 금정구 구서 나들목 인근에서 음료수 투척 사건을 꾸민 것으로 의심받는다. 당시 정 전 후보는 차량을 운전하던 ㄱ씨가 던진 음료컵에 맞아 뒤로 넘어지면서 뇌진탕 진단을 받았다고 주장했다.하지만 ㄱ씨와 정 전 후보 사이 통화내역이 드러나면서, 이 사건은 '정치 테러'가 아닌 자작극 혐의 수사로 확대됐다. 두 사람은 일면식도 없던 사이가 아닌 이미 친분이 있던 관계였다. 압수수색 등을 거쳐 CC(폐쇄회로)TV 영상, 관련한 진술 등을 확보한 경찰은 지난 16일 조사를 마무리해 사건을 검찰로 보냈다.이를 검토한 부산지검은 이번 자작극이 정 전 후보의 계획과 구체적 지시 아래 실행된 것으로 판단했다. 초기부터 경찰과 수사준칙(중요사건 협력절차) 7조에 따라 긴밀하게 협력했다고 강조하면서도 기소 단계에서 선거자유방해 교사 혐의를 추가 적용했다.앞으로 정 전 후보와 ㄱ씨는 부산구치소에서 부산지법을 오가며 재판을 받게 된다. 검찰은 "후보자가 인지도 상승 등을 위해 자작극을 계획, 연출하는 등 선거의 공정성을 무너뜨린 중대한 범죄"라며 공소유지에 만전을 기하겠다고 설명했다.