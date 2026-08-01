"왜 못난 나를 그리요? 이삔 사람 놔두고"

큰사진보기 ▲강종열 드로잉전, ‘여수, 사람 사는 디’가 여수엑스포아트갤러리에서 지난 6월 5일(금)부터 8월 2일(일)까지 열린다 ⓒ 강종열 관련사진보기

큰사진보기 ▲상인의 기다림과 오가는 행인의 망설임이 뒤엉키는 공간. 시끌벅적 분출하는 말들과 주머니를 헛도는 손놀림이 대결하는 세계. 쉴 새 없이 분주하면서 이토록 차분한 삶의 터전이 바로 시장이다. ⓒ 김현석 관련사진보기

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큰사진보기 ▲시장 사람들, 광목에 먹, 158x1,420cm, 2026 ⓒ 강종열 관련사진보기

큰사진보기 ▲전시실 좌우 벽면을 차지한 작은 드로잉 작품에서는 물건 살 행인을 기다리는 상인들의 대화와 활기를 잃어버린 시장을 바라보는 상인들의 내면 풍경을 솔직하게 그렸다. ⓒ 김현석 관련사진보기

상인의 기다림과 오가는 행인의 망설임이 뒤엉키는 공간. 시끌벅적 분출하는 말들과 주머니를 헛도는 손놀림이 대결하는 세계. 쉴 새 없이 분주하면서 이토록 차분한 삶의 터전. 화가가 평생을 직접 몸으로 겪은 공간이자 누구보다 가장 잘 아는 장소, 동네 사람들이 모여 만든 거짓 없고 꾸밈없는 삶의 현장이 바로 시장이다.여수 전통시장의 풍경과 사람들의 모습을 담은 강종열 드로잉전, '여수, 사람 사는 디'가 여수엑스포아트갤러리에서 지난 6월 5일(금)부터 8월 2일(일)까지 열린다.강종열 화백은 지난 반년을 전통 시장에서 살다시피했다. 어린 시절 어머니 손 잡고 따라나섰던 시장. 그는 매일 아침 작업실 대신 여수 교동시장과 좌판 골목, 중앙동 선어시장으로 출근해 시장 풍경을 스케치했다. 상인들의 몸짓과 손짓, 얼굴과 표정을 관찰하고, 늘어선 좌판과 생선 모습을 새겼다.경매사의 외침으로 채워지는 어시장과 장사 꽤나 잘 된 날과 그렇지 못한 날의 풍경, 난로불 온기에 차가운 손 녹이며 하루를 버티는 상인들의 얼굴과 주고 받은 솔직한 대화가 1000여 점 드로잉으로 옮겨졌다.강 화백은 "아침에는 시장에서, 오후에는 작업실서 그림을 그리는 삶을 살았다"면서, "시장 사람들의 움직임과 동선 자체가 '선'이 되는 감정을 느끼면서 쉴 새 없이 붓펜을 움직였다"고 말한다.전시실 좌우 벽면을 차지한 작은 드로잉 작품에서는 물건 살 행인을 기다리는 상인들의 대화와 활기를 잃어버린 시장을 바라보는 상인들의 내면 풍경을 솔직하게 그렸다."여수 돌문어인디 잘 안 팔린다"는 상인의 푸념, "왜 날 자꾸 그려 쌌소, 갓이나 한 다발 사가지"라며 혼내는 할머니, "싸게 줄게요"라는 차마 마음에 없는 말을 흩날리는 이들까지.15m에 이르는 대형 캔버스에 시장 풍경을 옮겨 놓은 작품 '시장 사람들'은 관객의 마음을 흔들어 놓는다. 싱싱한 생선을 자신 있게 좌판에 내놓은 상인의 자부심 넘치는 모습이나 갓김치, 콩물, 떡을 판매하는 사장님의 모습도 눈에 띄지만, 작품 전반의 모습은 가득한 좌판과 물건들과 대비되는 상인들의 어두운 침묵이 자리잡고 있다."이 작품은 한 눈에 전체를 파악하기 힘들어요. 보는 이가 시장을 걷듯 이동하며 한 사람 한 사람의 숨결을 마주하면 좋겠어요. 시장의 삶 자체가 잘 정리된 풍경이 아니잖아요"라는 것이 강 화백의 설명이다.그는 "작업을 마친 뒤 완성의 기쁨보다는 묵직한 침묵에 가까운 감정을 느꼈다"고 전했다. 혹여 시장을 살아가는 이들의 삶을 왜곡했거나 담지 못한 것이 있는 것은 아닌지 하는 아쉬움일테다.화가는 대형 광목천 위에 자신이 나고 자란 여수 시장을 보고 느낀대로, 사람들과 주고 받은 대화 그대로, 그들이 움직인 동선과 몸짓을 새겨 넣었다. 이를 통해 그가 붙잡고 싶은 것은 여전히 '사람 사는 디'의 따스한 숨결과 사람 발길 줄어든 시장 안의 '희미한 침묵' 가운데서도 그곳에 사는 모든 이들이 만들어 가는 '긍지로 가득찬 터전'이 그대로이길 바라는 바람일테다.