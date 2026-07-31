'북향민' 명칭에 유엔 진정 넣은 탈북민 단체... 통일부 "유감"

큰사진보기 ▲북한이탈주민 중앙회 관계자들이 31일 서울 종로구 서울글로벌센터 앞에서 통일부의 탈북민 대체 용어 '북향민'에 반대한다는 내용의 진정서를 유엔인권서울사무소에 전달하기에 앞서 기자회견을 하고 있다. 2026.7.31 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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한 탈북민 단체가 북한이탈주민을 지칭하는 탈북민 대신 북향민으로 용어를 변경한 정부 방침에 반발하면서 유엔인권최고대표사무소(OHCHR)에 진정서를 낸 데 대해 통일부가 유감을 표명했다.통일부는 31일 오후 입장문을 통해 "북향민으로의 명칭 변경은 이미 국가인권위원회에서 인권침해에 해당하지 않는다고 각하 결정을 내린 사안임에도 인권유린이라고 주장하며 진정을 제기한 것에 대해 유감을 표한다"고 밝혔다.통일부는 "기존 탈북자 또는 탈북민 명칭은 그 부정적 어감과 낙인효과 등 때문에 변경이 필요하다는 논의가 오래전부터 있어 왔고, 2023년부터 천주교 민족화해위원회에서는 북향민 용어 사용 운동을 시작하고 2025년 교회의 공식 용어로 사용하기로 결정했다"고 설명했다.이어 "정부 역시 이러한 노력에 공감해 북향민 단체를 포함한 다양한 의견 수렴, 연구용역, 전문가 자문 등을 종합적으로 검토, 북향민 용어를 사용하기로 한 것"이라고 했다.통일부는 "북향민에 대한 인식 개선 및 우리 사회로의 통합 강화를 위해 명칭 변경을 추진한 취지를 왜곡하고 정치화시키는 활동은 북향민의 우리 사회 정착과 통합에 아무런 도움이 되지 않는다는 점을 강조한다"고 밝혔다.그러면서 "정부는 우리 사회의 북향민에 대한 인식 개선과 통합 강화를 위해 북향민 용어 사용을 장려하고 확산해 나갈 것"이라고 덧붙였다.앞서 북한이탈주민 중앙회는 이날 오후 서울 중구 유엔인권최고대표사무소 앞에서 기자회견을 열고 통일부가 '북한이탈주민'이라는 법적 용어를 '북향민'으로 강제화하는 것은 '인권 유린'이라고 주장하면서 유엔이 나서줄 것을 촉구했다.이 단체는 "정동영 통일부 장관은 수많은 탈북민의 의견을 무시한 채 북한이탈주민이라는 법적 명칭을 북향민으로 강제화했다"고 주장했다. 또 이 과정에서 탈북민의 의견이 충분이 반영되지 못했다고 강조했다.이어 "북향민은 단순히 북한 출신이라는 의미만 남겨 탈북민 정체성을 희석하는 표현"이라며 탈북민 용어를 쓰지 않도록 한 정부 지침을 정책적·언어적 인권침해로 규정했다.통일부는 2026년부터 '북한이탈주민'의 약칭인 탈북민을 대체하는 용어로 '북한을 고향으로 둔 사람'이라는 뜻의 '북향민'을 선정해 정부 행사 및 문서에서 사용해오고 있다. 탈북민이 '탈출' 같은 부정적 어감을 지니고 있어 낙인 효과를 없애고 사회통합을 이루기 위한 취지라는 게 통일부 설명이다.