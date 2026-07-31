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26.07.31 16:02최종 업데이트 26.07.31 16:02

이영신 vs. 송재봉... 민주당 충북 새 수장 뽑는다

8월 1일 청주서 정기당원대회, 온라인 투표 결과 현장 발표

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청주시의원 출신 평당원과 현직 국회의원의 2자 맞대결로 관심을 끌고 있는 더불어민주당충북도당 위원장 선거가 내일 치러진다. 도당위원장엔 송재봉 (왼쪽) 국회의원과 이영신 전 청주시의원이 출마해 당원들의 선택을 기다리고 있다.
청주시의원 출신 평당원과 현직 국회의원의 2자 맞대결로 관심을 끌고 있는 더불어민주당충북도당 위원장 선거가 내일 치러진다. 도당위원장엔 송재봉 (왼쪽) 국회의원과 이영신 전 청주시의원이 출마해 당원들의 선택을 기다리고 있다. ⓒ 충북인뉴스

충북 청주시의원 출신 평당원과 현직 국회의원의 2자 맞대결로 관심을 끌고 있는 더불어민주당충북도당 위원장 선거가 8월 1일 치러진다.

민주당충북도당은 오는 8월 1일 오후 1시 청주 CJB미디어센터에서 정기당원대회를 개최한다.

이날 정기당원대회에서는 충북도당을 이끌어나갈 신임 충북도당위원장을 선출한다.

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앞서 충북도당은 지난 7월 13일 충북도당위원장 후보자 등록을 진행했으며, 기호 1번 이영신(전 더불어민주당 중앙위원) 후보와 기호 2번 송재봉(현 국회의원) 후보가 출마했다.

신임 충북도당위원장 선출을 위한 투표는 7월 30일 오전 9시부터 31일 오후 5시까지 충북도당 소속 대의원 및 권리당원 대상 온라인 투표로 진행되며, 최종 결과는 정기당원대회 현장에서 발표된다.

이날 선출되는 신임 충북도당위원장의 임기는 2년으로 차기 충북도당 정기당원대회 개최일까지이다.

한편 충북도당 정기당원대회 2부 행사로 오후 2시부터 당대표·최고위원 충북 합동연설회가 진행될 예정이다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

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