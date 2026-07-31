41도까지 치솟은 양산시... "장사는 안되고 전기요금만 늘어요"

큰사진보기 ▲31일 낮 폭염중대경보가 발효 중인 경남 양산시청 앞으로 양산을 쓴 시민들이 분주히 발걸음을 옮기고 있다. ⓒ 김보성 관련사진보기

"오늘도 너무너무 더워요. 햇빛 쪽으론 걸어다닐 수가 없네요."

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큰사진보기 ▲사흘째 최고 기온 40도를 넘긴 31일 경남 양산시 남부동 한 도로에서 살수차가 물을 뿌리며 지나가고 있다. 이날 양산지역 최고 기온은 오후 1시 기준 41도로 올해 역대 최고 기온을 경신했다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲연일 폭염이 이어진 30일 부산 해운대구 센텀중앙로의 뜨겁게 달궈진 도로 위로 아지랑이가 피어올라 무더위를 실감하게 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

찜통더위가 가득한 31일 오전 11시 30분. 양산시 양주동의 한 교차로 그늘막 아래에서 보행자 신호를 기다리던 김미현(42)씨는 줄줄 흐르던 땀을 훔치며 이렇게 말했다. 잠깐 장을 보기 위해 나왔지만, 푹푹 찌는 더위에 자연스럽게 얼굴이 찌푸려졌다. '너무'라는 단어를 여러 번 반복한 그는 "40년을 넘게 살았는데 이렇게 더운 건 처음"이라고 울상을 지었다.지난 29일부터 경남 양산의 날씨는 사흘째 통계 수치를 갈아치우고 있다. 이날 한낮의 기온은 전날과 마찬가지로 또 40도까지 치솟았다. 기상청에 따르면, 자동기상관측장비(AWS) 기준 동면 금산리 온도계는 무려 41도에 달했다. AWS상 양산의 기온이 40도를 넘어선 건 올해가 처음이다.점심시간이 됐지만, 대형마트가 자리한 중부동과 젊음의거리 일대에는 시민들의 이동이 많지 않았다. 전광판 아래 습도 표기가 88%를 가리키는 등 습한 기운이 더해지며 체감온도는 더 높게 느껴졌다. 기자와 만난 한 상인은 "확실히 밖으로 나오지 않으려 한다. 장사도 잘 안 되는데 전기요금만 늘고 있다. 딱히 대책도 없다"라고 푸념했다.시청에서 만난 공무원들의 손에도 자연스럽게 양산이 쥐어있었다. 주차장을 지나던 ㄴ씨는 "실내로 가지 않으면 견딜 수 없을 정도"라고 말했다. 전국에서 가장 뜨거운 지역이 되면서 양산시 대응은 더 분주해졌다. 살수차를 기존 8대에서 11대로 더 늘리고, 공공시설 23곳에 양산 1천 개를 비치하는 등 부랴부랴 대응에 나섰다. 그러나 상인의 말처럼 폭염을 막기엔 역부족이다.주택가가 밀집한 부산 금정구 서동의 상황도 마찬가지였다. 양산과 지역적으로 붙어있는 금정구는 하루 전 39.9도로 기상관측이래 최고 기온을 경신했다. 서 4동 좁은 골목 사이에서 1층 문을 열어놓고 있던 박진호(70)씨는 "에어컨이 없어서 매일 밤잠을 설치고 있다"라며 연신 부채질을 멈추지 않았다. 그나마 기대하던 바람 한 점 불지 않자, 그는 더는 못 견디겠다는 듯 인근 무더위 쉼터로 갈 계획이라고 했다.기록적 폭염에 부산의 열대야는 12일째 계속됐다. 해가 진 이후에도 기온이 크게 내려가지 않아 밤 최저기온이 25도 이상을 보이는 현상을 말하는데, 부산은 19일부터 이런 상황이다. 해운대 해수욕장 등 바다를 낀 지역적 특성 덕분에 시원한 피서지로 여겨졌지만, 올 여름엔 사정이 완전히 달라졌다. 29일 기온은 38.8도로 근대 기상관측 이후 122년 만에 최고치에 다다랐다.경남 양산과 창원, 김해 등과 함께 부산은 며칠째 폭염중대경보 발효 지역으로 묶였다. 더 큰 문제는 폭염의 지속 가능성이다. 위로는 고온의 티베트 고기압이, 아래로는 뜨겁고 습한 북태평양 고기압이 겹쳐 이 지역에서는 열기가 아예 빠져나가지 못하고 있다. 부산지방기상청은 강한 이중 고기압 열돔과 맑은 날씨 속 강한 일사, 서풍으로 인한 승온현상 등을 주원인으로 꼽았다.기후 재난에 가까운 날씨가 이어지면서 피해도 늘어나는 모양새다. 경남도에 따르면, 지난 28일까지 발생한 온열 질환 추정 관련 사망자 9명 가운데 3명이 해당 지역 거주자다. 22일 고성군에서 밭일을 하던 90대 여성이 쓰러져 숨졌고, 25일에는 사천시의 한 논에선 90대 남성이 사망했다. 27일에도 하동군에서 한 80대 여성이 의식을 잃은 채 발견돼 목숨을 잃었다.지자체와 기상청은 "극단적 더위가 예상된다"라며 바깥 활동 줄이기, 충분한 휴식 등 각별한 유의를 당부했다. 특히 경남도는 이날부터 별도의 언론 브리핑까지 진행해 폭염 피해를 설명하고 대응을 강화한다. 전재수 시장 주재로 특별 점검회의를 열었던 부산시는 야외 행사 중단, 취약계층 보호, 이동노동자 쉼터 지원 확대 등의 대책을 수립했다.