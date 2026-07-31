서영교 "최영중 구속, 청주지검 통신영장 기각 과정도 규명해야"

큰사진보기 ▲국회 법사위원장 서영교 국회의원은 31일 국회소통관에서 기자회견을 열고 “수사를 막은 청주지검과 범죄자 카르텔까지 끝까지 밝혀야 한다”고 주장했다. (사진제공 : 서영교 국회의원실) ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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최영중 전 청주시의원이 아동 성착취 혐의로 구속된 가운데, 국회 법제사법위원장인 서영교 더불어민주당(서울 중랑구갑) 국회의원이 "수사를 막은 청주지검과 범죄자 카르텔까지 끝까지 밝혀야 한다"고 주장했다.31일 서영교 의원은 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "국민의힘이 공천한 전 청주시의원 최영중이 결국 구속됐다"며 "최영중은 13세 미만 여중생을 상대로 한 미성년자의제강간, 아동 성매수, 성착취물 제작 등 중대한 아동 성착취 범죄 혐의를 받고 있다"고 밝혔다.그는 "최영중은 시의원으로 활동하며 16일치 의정활동비 등 230만 원을 받았고, 선거비용 보전금 약 4000만 원 역시 국민의 세금으로 지급되는 상황까지 벌어졌다"며 "국민의힘은 이런 범죄자를 공천한 데 대해 국민 앞에 사죄해야 한다"고 주장했다.서 의원은 경찰이 청구한 최 전 의원의 통화내역 관련 통신영장을 검찰이 기각한 것에 대해서도 비판을 이어갔다.서 의원은 "통신내역은 사건의 실체를 밝히고 다른 피해자와 공범 여부를 확인하기 위한 핵심 자료"라며 "피의자 최영중의 통신영장이 별건이냐는 제 질문에 노경필 법원행정처장은 '본 사건과 관련성이 있으면 별건이 아니다'라고 분명히 답변했다"고 강조했다.이어 "청주지검은 통신영장을 '별건'이라고 주장하고, 영장이 발부되지 않을 것처럼 사실을 호도했다"고 비판했다.그러면서 "7월 30일 법원은 증거인멸과 도주 우려를 이유로 최영중에 대한 구속영장을 발부했고, 청주지검이 기각했던 최근 1년간 통신내역 확보를 위한 영장도 함께 발부했다"며 "국회가 지적했던 것이 옳았다는 것이 확인됐다"고 밝혔다.서 의원은 "경찰은 발부된 통신영장을 토대로 최영중의 증거인멸 혐의까지 철저히 수사해야 한다"며 "청주지검의 영장 기각과 수사 지연 과정도 철저히 규명해야 한다"고 강조했다.한편 청주지법 태지영 영장전담 부장판사는 30일 미성년자의제강간과 아동·청소년의 성보호에 관한 법률 위반(성매매·성착취물 제작·성착취 목적 대화) 혐의로 구속영장이 청구된 최 전 의원에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에서 "증거 인멸 및 도주 우려가 있다"며 영장을 발부했다.또 최 전 의원의 최근 1년(지난해 7월~올해 7월)간 통신 기록 확보를 위한 통신영장도 함께 발부했다.