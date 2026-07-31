민주당, 청와대 특별감찰관 후보로 최길수 변호사 추천 "가장 중립적 인물"

큰사진보기 ▲한병도 더불어민주당 당대표 직무대행 겸 원내대표가 31일 서울 여의도 국회에서 현안 관련 기자간담회를 하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

AD

더불어민주당은 31일 청와대 특별감찰관 후보로 검사 출신 최길수 변호사를 추천했다. 한병도 원내대표 직무대행과 천준호 원내운영수석부대표는 이날 국회에서 기자회견을 열고 "최 변호사는 검찰에서 21년간 특수부와 감찰 업무를 두루 경험한 중립적 인물"이라며 "9월 정기국회 시작 전 국회 추천 절차를 신속히 마무리하겠다"고 밝혔다.한 직무대행은 이날 예정에 없던 기자회견을 열고 "특별감찰관 제도는 대통령 배우자·4촌 이내 친족, 대통령비서실 수석비서관 이상 공직자 비위를 상시 감찰하는 독립 기관으로, 권력 가장 가까운 곳을 감시함으로써 국정 운영 신뢰를 지키는 제도적 안전 장치"라며 "2016년 이석수 감찰관이 물러난 뒤 10년 가까이 공석으로 남아 있어 제도가 사실상 멈춘 상태"라고 지적했다.그는 "이재명 대통령은 과거 취임 30일 기자회견에서 '권력을 가진 본인 안위를 위해서도 하는 게 좋다'며 임명 절차 조속 개시를 요청했다"며 "자신과 가족, 참모를 감시하는 일이 결코 편한 선택은 아니겠지만, 그럼에도 먼저 견제를 자청한 것은 누구보다 자신에게 엄격하고자 하는 대통령의 단호한 의지"라고 강조했다. 실제 이 대통령은 2025년 7월 3일 청와대 기자회견에서 "권력은 견제하는 게 맞다"며 "특별감찰관 임명을 지시해놨다"고 말한 바 있다.한 직무대행은 최길수 변호사 추천 배경에 대해 "광주지검 특수부 검사, 대구지검 안동지청장을 역임하고 서울고검 감찰부에서 근무한 감찰 분야 전문가"라며 "2019년 문재인 정부 당시 야당이던 바른미래당이 교섭단체 3당 특별감찰관 후보 협의 과정에서 추천했던 인사로, 민주당과 특별한 관계가 없고 근무 지역과 배경 등을 보더라도 가장 중립적이고 공정성·객관성을 담보할 수 있는 인물"이라고 설명했다.갑작스런 회견에 이날 질문은 '왜 오늘 추천하는지'에 집중됐다. 이에 한 대행은 "대통령께서 제도로 권력 감시가 이뤄져야 한다는 뜻을 수차례 밝혔고, 최근 비서실장을 통해서도 밝혔다"며 "후반기 9월 정기국회 시작 전에 국회 추천 절차를 신속하게 마무리하기 위해 지금이 적절하다고 판단했다"고 말했다.천준호 원내운영수석부대표는 국민의힘 측 후보 관련해 이날 "지난 4월 전임 원내지도부에서 강지식 변호사를 추천했다"며 "서면 합의는 작성하지 않았지만, 지난 4월 20일경 여야 2+2 회의에서 특별감찰관을 여야가 추천하자는 공감대가 있었다"고 설명했다.천 수석부대표는 이후 복도에서 기자들과 만나서도 추천 시기 관련 "4월에 대통령이 임명해 달라고 강하게 요구했고, 국민의힘과 2+2 하면서 (함께) 진행하자고 얘기했던 게 있었는데 국민의힘이 먼저 발표해 버린 것"이라며 "다만 그때가 지방선거 직전이라 (민주당은) 절차 진행이 어려웠다"고 했다.그는 "지방선거 전에 발표하면 선거에 영향을 줄 수 있어, 선거 직후 추천해야겠다고 했었다"며 "선거 뒤 국회 원구성이 바로 됐으면 했을 텐데 원구성이 늦어졌다. 여기서 더 늦추면 휴가철이라 그 경우 정기국회 시작 전 마무리가 어렵다고 봤다"고 말했다. 원구성이 끝난 시점과 오는 9월 1일 정기국회 시작 사이인 지금이 시기적으로 적절해 발표한 것이라는 설명이다.민주당은 오는 8월 내 절차를 종료하자는 입장이다. 한병도 직무대행은 "관련 법에 국회가 3명을 대통령에게 서면 추천하도록 돼 있고, 대통령은 3일 이내 후보자 중 1인을 지명하도록 돼 있다"며 "그 뒤 인사청문회를 밟고 정식 임명되도록 법에 나와 있기 때문에, 절차대로 하면 될 것 같다"고 말했다.그는 "민주당은 인사청문회 절차까지 8월 내에 마무리하겠다는 것"이라며 "국민의힘이 추천했고 민주당도 진행하겠다고 했기 때문에, 대한변협에도 요청해 후보 추천을 받으면 바로 절차 진행하면 될 것 같다"고 덧붙였다.