울릉도 여행 사진 정리하며 생각한 '비움'

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲딴바위 사진 원본 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲반사경을 덜어낸 딴바위 사진 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲프레임을 넣고 전선을 덜어낸 사진 ⓒ 박영호 관련사진보기

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큰사진보기 ▲독도를 찾은 사람들 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲독도를 나는 갈매기 ⓒ 박영호 관련사진보기

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