언론·시민단체, 종합특검 향해 "12.3내란, 불법언론통제 진상 밝혀라"

큰사진보기 ▲12.3내란 언론통제 진상규 촉구기자회견한국인터넷기자협회와 12.3언론연대(준)는 30일 오전 11시부터 경기 과천 2차 종합특검 사무실 앞에서 기자회견했다. ⓒ 인터넷기자협회 관련사진보기

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언론단체와 시민단체는 30일 2차 종합특검을 향해 12.3내란 대통령경호처·군(계엄사)의 대통령실·국방부 기자실 폐쇄와 통제에 대해 진상을 밝히라고 촉구했다.한국인터넷기자협회(인기협)와 12.3언론연대(준)는 30일 오전 11시부터 2차 종합특검 사무실이 있는 경기도 과천 우리은행 과천금융센터 건물 앞에서 기자회견을 연 후, 2차 종합특검에 고발장을 접수했다.이들 단체는 "12.3 비상계엄 선포 직후 대통령경호처와 군(계엄사)이 대통령실 및 국방부 기자실 폐쇄를 시도하거나 사실상 봉쇄하고, 출입기자들의 취재활동을 제한한 사건에 대해 종합 특검이 진상규명을 해야 한다"고 밝혔다.특히 "당시 기자들은 장시간 기자실 밖으로 나갈 수 없었고, 대통령실 및 국방부 기자실 출입과 취재가 통제되었다"며 "대통령실 출입기자들의 경우, 국회가 비상계엄 해제 요구안을 의결한 이후에도 상당 시간 동안 취재 제한, 퇴거 통고 상태가 유지되면서 국민의 알 권리 역시 중대하게 침해되었다"고 강조했다.이날 이준희 한국인터넷기자협회 회장은 "정보공개청구 및 이의신청 과정에서 대통령경호처는 기자실 통제가 문서가 아닌 김성훈 경호차장의 구두지시에 의해 이루어졌음을 인정하였다"며 "국방부 역시 관련 문서가 존재하지 않는다고 회신하였다. 이는 헌법과 법률이 정한 절차와 근거 없이 언론의 자유를 제한하였을 가능성을 강하게 시사한다"고 밝혔다.이어 "12.3 비상계엄 선포 직후 군과 대통령경호처가 대통령실 및 국방부 출입기자들의 취재를 제한 한 행위가 단순한 경호 조치인지, 아니면 계엄 상황에서 언론 통제를 목적으로 한 조직적 실행 행위였는지 철저한 수사가 필요하다"며 "2차 종합특검이 12.3 불법비상계엄 당시 용산 기자실 언론통제를 실행한 대통령경호처와 군(계엄사) 관계자들의 지휘계통과 의사결정 과정, 불법적인 기자실 통제 경위 및 법적 책임을 철저히 규명해 줄 것"을 촉구했다.기자회견문을 통해서도 "국가기관이 문서도, 법적 근거도 없이 언론을 통제하였다면 이는 결코 묵과할 수 없는 중대한 위법행위"라며 "12월 4일 01시경, 국회가 비상계엄 해제 요구안을 의결한 이후에도 대통령실에서의 취재 제한과 퇴거 조치가 지속된 경위와 관련, 누구의 지시였는지, 대통령경호처와 군 사이에는 어떠한 지휘체계가 작동했는지, 최종 책임자는 누구인지 반드시 밝혀져야 한다"고 강조했다.이날 2차 종합특검에 접수한 고발장에는 ▲12.3 불법비상계엄 당시 대통령경호처와 군의 기자실 폐쇄 시도 및 언론통제 경위 철저 수사 ▲당시 지시자와 실행자, 묵인한 책임자까지 성역 없는 수사 ▲언론통제의 법적 근거와 지휘체계를 명확히 규명 ▲국민의 알 권리를 침해한 책임을 엄정하게 물을 것 ▲다시는 국가권력이 언론을 불법적으로 통제하지 못하도록 재발방지 대책 마련 등을 적시했다.