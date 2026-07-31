끊어진 관계를 다시 잇는 의정부 원도심의 시간은행 실험

"오늘 이 모습이 시간은행입니다."

AD

"사업으로 만난 관계를 어떻게 일상의 관계로 이어갈 수 있을까."

"내가 이웃에게 나누어줄 수 있는 재능은 무엇인가요?"

큰사진보기 ▲흥선동 이음포인트내가 나누고 싶은 시간 ⓒ 김성윤 관련사진보기

덧붙이는 글 | 김성윤은 고양주민자치포럼 대표다. 주민자치와 마을공동체, 사회적경제, 지역사회 혁신을 주제로 글을 쓰고 있다.

저녁 7시가 가까워진 지난 30일, 의정부 흥선동 청년창작공간 '작당'에는 주민들의 손길이 모였다.주최 측인 스무살이 협동조합은 늦은 시간 참석하는 주민들을 위해 도시락을 준비했다. 그런데 설명회에 참여한 청년들은 각자 옥수수, 드립커피, 빵과 딸기잼, 사과주스 등을 하나씩 들고 왔다.누군가는 먹거리를 준비했고, 누군가는 자신의 시간을 내어 자리를 채웠다. 준비된 음식과 가져온 음식이 한 테이블 위에 놓이고, 자연스럽게 나눔과 대화가 시작됐다.경기마을시간은행 수행기관의 한영섭 연구원은 설명을 시작하기 전 이 모습을 바라보며 시간은행의 의미를 설명했다. "오늘 이 모습이 시간은행입니다."시간은행은 정해진 규칙에 따라 포인트를 쌓는 제도가 아니라, 서로를 생각하는 작은 마음과 일상의 나눔에서 시작된다는 의미였다.스무살이 협동조합은 2021년 의정부 흥선동에 자리 잡은 이후 주민들과 다양한 마을 활동을 이어왔다.생활체조, 마을 패션 화보 등 문화 활동을 통해 주민들과 만나고, 청년 창작공간 '작당'을 거점으로 지역 안에서 관계를 만들어 왔다.하지만 공모사업과 지원사업이 종료된 이후, 사업 과정에서 형성된 관계를 일상 속에서 지속하는 것은 또 다른 과제로 남았다.사업 기간에는 주민들이 만나고 함께 활동했지만, 지원이 끝난 뒤에도 관계가 자연스럽게 이어질 수 있는 구조는 부족했다.공간은 남아 있었지만 동네 주민들과 일상적으로 만나고 서로의 안부를 묻는 관계망을 만드는 일은 여전히 고민이었다.스무살이 협동조합의 경기마을시간은행 실험은 이 질문에서 출발했다.흥선동을 비롯한 원도심 지역에서는 청년 1인 가구가 증가하고 있다. 청년 1인 가구의 어려움은 단순히 경제적인 문제만으로 설명하기 어렵다.주거비와 일자리 문제도 중요하지만, 힘든 일이 있을 때 편하게 연락할 이웃이 있는지, 일상 속 작은 도움을 주고받을 사람이 있는지, 혼자라는 감정을 나눌 관계가 있는지가 삶의 중요한 기반이 된다.같은 동네에 살아도 서로의 이름을 모르고, 도움이 필요해도 누구에게 요청해야 할지 모르는 '관계의 고립'이 커지고 있다.스무살이 협동조합이 주목한 것은 바로 이 지점이다.마을 안에는 이미 서로에게 필요한 도움과 나눌 수 있는 자원이 존재하지만, 그것이 연결되지 못하고 있다는 것이다.설명회 2부에서는 주민들이 직접 자신이 이웃에게 나눌 수 있는 시간과 재능을 적어보는 시간이 진행됐다.질문은 간단했다.주민들이 적어 내려간 답은 다양했다.직접 만든 집반찬 나누기, 혼자 사는 사람에게는 부담이 될 수 있는 계란 30개를 사서 이웃과 10개씩 나누기, 충고 없이 고민 들어주기, 좋아하는 노래와 기타 연주 알려주기, 고장 난 문고리 고치기.함께 산책하기, 아침에 현관벨을 눌러 깨워주기 같은 일상의 작은 도움도 있었다. 특별한 전문가만 가능한 일이 아니었다. 내가 가진 경험과 시간이 누군가에게는 필요한 자원이 될 수 있다는 발견이었다.특히 한 참석자가 적은 '초보운전 연수'라는 답변은 참석자들의 웃음을 자아냈다. 그는 "꼭 운전을 배웠으면 하는 사람이 있어서 적었다"고 설명했고, 주민들은 웃으며 공감했다.시간은행은 특별한 재능을 가진 사람을 찾는 것이 아니다. 이미 주민들이 가지고 있는 작은 경험과 마음을 발견하고 연결하는 방식이다.흥선동 이음포인트는 주민들이 가진 시간과 재능을 마을 안에서 순환시키는 시간은행 모델이다. 주민이 이웃에게 시간과 재능을 나누면 포인트가 쌓이고, 필요할 때 다른 주민의 도움과 교환할 수 있다.하지만 중요한 것은 포인트 자체가 아니다.시간은행이 만드는 변화는 그동안 보이지 않았던 생활 속 필요와 자원을 연결하는 데 있다. 누군가에게는 남는 시간이지만, 다른 누군가에게는 꼭 필요한 도움일 수 있다.혼자 사는 청년에게는 함께 걸을 이웃이 필요할 수 있고, 어르신에게는 스마트폰 사용법을 알려줄 사람이 필요할 수 있다. 시간은행은 서로 모르고 지나쳤던 마을 안의 자원을 발견하고 연결하는 관계의 플랫폼이다.스무살이 협동조합은 이번 시간은행 실험을 통해 청년과 어르신이 서로에게 필요한 이웃이 되는 세대교류형 마을 모델도 만들어갈 계획이다.이를 위해 흥선노인복지관과 협력한다. 기존 복지서비스가 어르신을 돌봄의 대상으로 바라보는 방식이었다면, 시간은행은 어르신을 지역 안에서 경험과 재능을 가진 주체로 바라본다. 어르신은 오랜 삶의 경험과 지역의 기억, 생활 속 지혜를 나눌 수 있고, 청년은 스마트폰 활용, 디지털 생활 지원, 새로운 문화 경험 등을 나눌 수 있다.서로 다른 세대가 도움을 주고받는 과정에서 관계가 만들어지고, 마을 안에 새로운 돌봄망이 형성된다.특히 흥선노인복지관은 지역 어르신과 청년을 연결하는 중요한 거점 역할을 하게 된다. 복지관이라는 공간이 단순히 서비스를 제공하는 장소를 넘어, 주민들이 만나고 관계를 만드는 마을 플랫폼으로 확장되는 것이다.그동안 마을공동체 정책은 공간을 만들고 프로그램을 운영하는 방식에 집중해 왔다. 하지만 지속 가능한 공동체를 만드는 힘은 결국 사람과 사람 사이의 관계에서 나온다.경기마을시간은행은 주민의 시간을 단순히 기록하는 사업이 아니다. 주민의 작은 참여가 관계로 이어지고, 그 관계가 공동체의 신뢰 자산으로 축적되는 과정을 실험하는 정책이다.끊어진 관계를 다시 잇는 일은 거창한 사업에서 시작되지 않는다. 함께 먹고, 이야기하고, 서로의 시간을 나누는 작은 순간에서 시작된다. 이날 주민들이 가져온 옥수수 한 자루와 커피 한 잔처럼, 마을의 관계도 작은 나눔에서 다시 이어질 수 있다.스무살이 협동조합의 흥선동 이음포인트는 원도심 마을 안에 숨어 있던 관계와 자원을 발견하고 연결하는 실험이다.시간은행은 새로운 제도를 도입하는 일이 아니다. 사람이 서로를 발견하고 이웃이 되어가는 과정이며, 마을 안에 이미 존재하던 관계의 가능성을 다시 연결하는 일이다.