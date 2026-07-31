분단 된 국가의 경계선... 헝가리에서는 신경 쓰지 않습니다

▲마리아 발레리아 대교 위에 그어진 국경선. SR은 슬로바키아의 약어이고, M은 헝가리의 약어다. H가 아니라 M인 이유는 헝가리의 공식 국명이 머저르 공화국이라서다. 뒤로 에스테르곰 대성당이 보인다. ⓒ 서부원 관련사진보기