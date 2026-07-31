보라꽃이 폭죽처럼 펑, 지장재 계곡에서 만난 꽃

지난 30일 아침, 임실 성수산을 등반하였다. 성수산의 계곡 어귀인 구룡담(九龍潭)에서 상이암으로 오르는 임도 거쳐 성수산 정상석(頂上石)까지는 약 4km 거리다. 전북의 문화관광해설사인 기자는 성수산 상이암에서 방문객들에게 안내 활동을 8년 동안 하였다.
성수산에서 이성계가 기도하고 조선을 창업하였다는 전설 이전에, 고려 태조 왕건의 설화가 있었다. 상이암 무량수전 앞의 여의주 바위도 있지만, 왕건이 목욕재계하였다는 환희담 연못은 어디였는지 흔적이 없다. 무엇보다 기도터로 알려진 성수산 상봉의 황룡바위 장소는 상이암에서 한 시간 반 정도는 등산해야 찾을 수 있다.
성수산 계곡의 구룡담에는 아홉 마리의 용이 승천하였다는 전설이 서려 있다. 왕의 숲 휴양림을 지나서 성문동(聖聞洞) 입구에 이르면 왕건바위가 보인다. 층층이 쌓인 바위를 투구 쓰고 갑옷 입은 장군이 직립한 형상으로 보아서 붙인 바위 이름이다.
상이암 부도터와 연화봉의 구룡쟁주
상이암 입구의 언덕바지 터전은 20여 년 전까지 부도터(浮屠展)가 있었다고 한다. 몇 년 전까지 상이암에서 큰스님으로 주석하였던 동효(東曉) 스님의 회고에 따르면, 원래 10여 기의 부도가 있었는데 성수산에 임도가 개설되고 차량이 통행 하게 되면서 부도를 대부분 도난 당했다고 한다. 현재 상이암 산신각 옆에 남아있는 부도탑 중 2기는 2002년에 무량수전 건립 당시 중장비로 작업하면서 이전하였다고 한다.
상이암 입구에서 숲속으로 등산길을 찾아 연화봉으로 올라섰다. 바윗길 능선에 주황산그물버섯이 한 송이 피어났다. 햇볕이 강하게 쬐는 거친 등산로 암석 틈에서, 작은 버섯이 선명한 주황빛 색채로 눈길을 끌었다.
폭염의 여름 날씨에도 성수산 등산길은 숲 그늘로 이어졌고, 우거진 숲과 계곡에서 불어 올라오는 바람에 의해 기온은 25~26도 정도로 시원한 느낌이었다. 연화봉에 올랐다. 거대한 바위가 활짝 피어나는 연꽃잎을 닮은 듯 겹겹이 층을 이뤘다.
연화봉에서 바라보는 성수산의 지세는 아홉 마리의 용이 하나의 여의주를 얻기 위해 달려드는 '구룡쟁주(九龍爭珠)'의 형상이다. 부채의 살처럼 사방에서 모여드는 산줄기와 골짜기에 안개가 덮이면 구름을 빚어내서 '운중발룡(雲中發龍)'의 풍경이 된다. 예로부터 임실의 아호는 물과 구름이 출렁이는 '운수(雲水)'였다. 성수산을 주산으로 펼쳐진 임실 땅은 용과 물의 고장이었다.
어머니를 업고 산고개를 넘은 아들
연화봉 정상에서 진안 백운면 산줄기, 들녘과 마을을 바라보았다. 임실문화원의 향토역사 자료조사원으로 십여 년을 활동하고 있는 문화관광해설사 강명자씨가 전화로 들려준 상이암의 실화는 가슴을 먹먹 하게 했다. 아래는 그 이야기를 정리한 것이다.
1995년 무렵, 성수산 상이암에 동효 스님이 주석할 때였다. 40대 후반의 아들이 노모를 지게에 지고 아득한 산고개를 넘어 생암절(상이암)을 찾아왔다는 이야기다. 진안 백운면 분토동에서 어머니는 생전에 생암절을 마음의 의지처로 삼고 십 리가 넘는 산고개를 넘어서 다녔다. 어머니가 아들에게 마지막 길을 상이암에서 떠나는 게 소원이라고 했다. 아들은 노모를 지게에 모시고 일으켜서 지고 걸었다. 힘들면 지게를 조심히 세우고 쉬다가 다시 지게를 지고 일어나 걸었다. 어머니와 온정을 나누며, 가파른 고갯길을 넘어서 생암절에 도착하니 하루 해가 기울었다. 어머니는 그곳에서 일주일 동안 지극한 마음으로 기도를 올리고 영면하였다. 아들은 어머니가 먼길을 떠난 상이암을 20여 년 동안 가끔 찾았다.
강명자 해설사는 2015년 무렵에 아들과 함께 차를 마시면서, 스님의 설법을 들은 적이 있다고 말했다. 왕건과 이성계가 천명을 계시받았다는 영웅 서사보다, 노모를 지게에 지고 이 험한 산고개를 올랐던 아들의 진솔한 이야기가 더 마음에 다가왔다.
성수산 정상석(876m)에 이르렀다. 이곳에서 장수 팔공산(진안 중대산) 방향으로 1km 가까운 성수지맥 마루금에 905m의 성수산 상봉을 비롯해 900m가 넘는 우람한 연봉 세 개가 솟아 있다. 성수지맥의 마루금에서 벗어난 듯하고, 성수산 구룡쟁주의 형세 산줄기의 중심에서 외진 이곳에 성수산의 정상석이 자리 잡고 있다.
성수산 정상석이 현재 서 있는 자리는 1910년 이전 일제가 한반도를 염탐 하며 비밀리에 삼각 측량하며 지형을 재단했던 침략적 잔재인 삼각점이었다(관련 기사 : 임실 성수산 깃대봉에서 떠올리는 일제의 침략 역사
). 성수산 정상석에서 지장재를 거쳐 황룡바위(기도터)까지는 0.8km 거리이다. 말나물돌나물이 바위 틈에 피었다. 바위채송화와 비슷한 이 식물은 별 모양 노란색 꽃을 피우고, 이끼와 바위틈 사이의 척박한 환경에서 싱그럽다. 그 앙증맞고 단단한 모양새가 걸음을 멈추게 하였다.
내리막 산능선을 따라 지장재에 도착하였다. 지장재에서 상이암 쪽의 계곡이 깊고 제법 넓다. 아마 이 넓은 지역에 옛날 875년에 세웠다는 도선국사의 도선암 당우(법당)가 있지 않았을까 상상해 보았다. 현재 상이암 암자가 있는 도량은 가파르고 협소한 계곡에 자리 잡았다고 여겨진다.
이 지장재 아래 진안 방면은 백운면 신암리로서 섬진강 상류 데미샘이 가깝다. 신암리로 내려가는 지장재 옛 고갯길은 사람의 발길이 끊어진 채 채 무성한 조릿대 군락지가 되었다. 지장재에서 성수산 상봉 방향으로 오르막 능선길을 걸었다.
낙엽 관목인 누리장나무가 여름 숲 속에서 순백색의 화관이 5갈래 별 모양 형태로 활짝 피어올랐다. 짙은 녹음 속에서도 산뜻하게 개성 있는 자태를 뽐내고 있었다.
절벽 바위와 황룡 바위
성수산 상봉의 절벽 바위에 이르렀다. 절벽 바위는 가로 50m, 세로 30m에 달하는 규모로 웅장하다. 이 바위는 규암 또는 거대한 석영맥 지형으로 단단하게 이루어져 있다. 칼로 자른 듯 거의 수직으로 단단하게 뻗은 절벽의 결이 하늘을 향하여 손바닥을 모은 듯했다. 절벽 바위 아래에는 황룡바위 기도터가 있다.
이 거대한 상봉 절벽 바위를 이루는 규암과 석영은 지질 시대 지각 변동 과정에서 발생한 마그마의 열수 활동과 강력한 변성 작용을 거쳤다. 수십 미터 이상의 단일한 바위로 굳어져 형성되어 하늘로 솟구친 지형에서 역동감이 느껴졌다.
바위 절벽과 척박한 암벽 틈 사이에는 습한 환경에 적응해 뿌리를 단단히 내린 음지 식물과 착생식물들이 초록빛 생명력을 더하며 거친 바위와 조화를 이루고 있었다.
황룡바위 기도터의 나무데크 전망대에서 풍경 끝까지 멀리 한참을 바라보았다. 한여름 무성하게 자란 관목과 풀숲이 황룡 바위 기도터 주변을 가득 덮었다. 황룡 바위 옆에 움막이 한 채 있는데 여름 숲에 덮여서 보이지 않았다. 약 80m의 가시 덩굴, 관목과 풀숲 사이를 뚫고 가까이 다가갈 수 없었다(관련 기사: 연둣빛 봄의 숲속, 왕건과 이성계의 기도터 황룡바위
).
성수산 상봉 아래 자리한 이 황룡바위 기도터 전망대에서 상상해 보았다. 이 장소가 고려와 조선 왕조 이전에 거석숭배의 토속신앙, 삼한시대에 하늘에 제사를 올리던 제천 의식의 성지가 아니었을까? 고려 태조 왕건과 조선 이성계가 이곳에서 하늘에 기도할 때 하늘에서 소리가 들렸다는 전설은, 고대부터 이 장소가 지니고 있던 민중의 신앙적 기억이 영웅 서사로 전해 내려온 것일 가능성을 생각해 보았다. 19세기 말 임실 군수 박시순이 쓴 <운불일기(1895년)>에는 이곳 황룡바위 기도터에서 "왕건이 기도했을 때 하늘에서 소리가 들리는 듯했다"라고 기록되어 있다.
황룡바위 기도터에서 정오(낮 12시)가 지났다. 다시 지장재로 내려왔다. 성수산 지장재 계곡 주변에는 연한 보랏빛 수술이 방사상으로 곱게 퍼져 마치 터지는 폭죽을 연상시키는 은꿩의다리가 아름답게 피어 있었다.
왕건의 환희담 각자 자연석과 무명의 부도탑
황룡바위 기도터에서 지장재 계곡을 거쳐 상이암 도량까지는 1.6km 거리이다. 상이암에서 왕건의 필적 '환희담(歡喜潭)'이라는 글자가 새겨진 자연석 앞에 섰다. 지난 2003년 태풍 '매미' 당시 이 계곡에 큰 산사태가 있었다고 한다. 계곡을 복구하던 인부들에 의해 왕건 설화의 비석이 우연히 발견되었다. 설화로만 전해 내려올 뿐 실체가 없었던 비석이 오랜 세월 매몰되어 있다가 극적으로 세상에 모습을 드러냈다.
상이암의 부도탑들 가운데 두곡당(杜谷堂)과 해월당(海月堂) 스님의 승탑은 사찰의 깊은 역사를 말없이 전해주었다. 동효(東曉) 스님에 의하면 승탑 중 오른쪽의 탑 1기는 2002년 무량수전 건립 당시 당우 터를 발굴하는 과정에서 출토되었다고 한다.
전설은 왕건이 기도하였던 팔공산 도선암에서 이성계가 기도하고 조선을 개국, 성수산 상이암으로 개칭하였다고 전해진다(도선국사가 도선암을 창건할 당시에는 이곳 성수산을 현재 장수 팔공산의 권역으로 보았다). 성수산 지장재에서 상이암에 이르는 계곡은 넓고 아늑하다. 도선국사가 10세기 말에 창건했다는 이곳 지장재 계곡의 너른 곳에 도량이 있지 않았을까 아득한 옛 자취를 그리는 상상을 해보았다.
상이암 무량수전 왼쪽의 요사채 자리에는 본래 칠성각이 있었다. 강명자 해설사에 따르면, 서예가 창암 이삼만(1770~1847)이 썼다고 전해지는 칠성각 현판이 1963년 무렵 큰 수해 때 계곡물에 쓸려 내려가는 곡절을 겪었다. 수천리 하천 계곡에서 한 농부가 칠성각 현판을 발견하여 지게에 지고 상이암으로 가져와 제자리를 찾게 되었다. 1967년 수천리 성남저수지가 축조 되어 그때의 계곡은 수몰 되었다.
임실이라는 지명은 백제 시대부터 '잉힐'로 불리며 군현의 이름이 천오백 년 넘게 한 번도 바뀌지 않고 이어져 왔다. 임실, 진안과 장수 등 인근 지역민들은 성수산 상이암을 '생암절(생암산)'이라 부른다. '살아있는 바위'를 뜻하는 생암(生岩)은 불교가 들어오기 전, 선사시대 거석 신앙의 화석 같다는 연상을 일으켰다. 성수산 상봉의 황룡바위는 용틀임하는 황룡 형상의 암맥이 생암이란 표현에 어울렸다. 상이암에서 왕의 숲 임도를 약 2.5km 내려와 구룡담에 도착하였다.
임실 성수산 상이암은 사찰의 외형과 모습이 시대에 따라 변해왔고, 왕건과 이성계의 전설과 설화는 이곳 오랜 기도터에서 불렸던 용비어천가(龍飛御天歌)로 읽히는 봉건 시대의 서사적 장식이었다. 그러나 황룡바위가 서 있고 구룡쟁주의 산세가 녹음 속에 울창한 자연 풍경과 선명한 색채로 피어나는 여름철의 야생화는 성수산의 한결같은 모습이었다.