보라꽃이 폭죽처럼 펑, 지장재 계곡에서 만난 꽃

▲성수산 상이암 부도탑. 왼쪽과 중앙의 해월당 두곡당 두 승탑은 상이암 입구 부도 터에서 옮겨왔다. 오른쪽 무명 승탑은 아래의 무량수전 공사할 때 땅속에서 출토되었다. ⓒ 이완우 관련사진보기