김상욱 "언론사의 시 보조금 사업, 분식회계로 수익 남기면 범죄행위"

큰사진보기 ▲7월 29일 울산시 주요 현안 점검 회의에서 발언중인 김상욱 시장 ⓒ 김상욱tv 갈무리 관련사진보기

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김상욱 울산시장이 지난 29일 열린 울산시 주요 현안 점검회의에서 언론사 보조금 사업의 부정 가능성을 언급하며 철저한 감시를 당부했다.현재 울산지역 신문사나 방송사 대부분이 많게는 수억 원, 적게는 수천 만 원의 울산시 예산으로 매년 1~2개씩의 행사를 치르고 있다. 따라서 김 시장의 이같은 시각과 대응에 언론사들의 반응이 주목된다.부시장, 담당 실국장과 울산시체육회 등이 참여한 이날 회의에서 김 시장은 "(울산시의 예산이 투입되는) 체육대회 행사할 때 철저하게 선수 안전, 시민 안전을 최우선으로 해 달라"며 "안전이 확보되지 않은 대회는 절대 안 된다. 안전이 최우선"이라고 운을 뗐다.그러면서 "두 번째는 보조금 횡령이 일어나지 않도록 각별한 관리를 부탁드리겠다"라며 "예를 들어서 특히 업체, 신문사나 언론사나 또는 대행업체에게 행사나 대회 자체를 위탁하는 경우에 보조금 횡령 사안이 발생할 위험이 있다. 그런 부분이 발생하지 않도록 각별히 주의해 주시기 바란다"라고 밝혔다.이어 담당 국장에게 "지금 보조금 사업으로 신문사나 언론사나 대행사와 사업을 할 경우에 수익을 남길 수 없게 되어 있죠"라며 "수익을 남길 수 없게 되어 있음에도 불구하고, 왜 언론사들은 행사를 맡으려고 애를 많이 쓰는 거죠?"라고 물었다.담당 국장은 "본인들 입장에서는 운영하는 법인의 홍보를 위한 것이 크지 않겠냐"라고 답했다.이에 김 시장은 "분식회계 형태로 보조금을 횡령하면 죄질이 나빠 처벌 수위가 높은 형사범죄가 되어 버린다"며 "인건비 등 형태로 분식 회계를 해서 실질적으로 수익을 남기는 그런 범죄 행위가 발생하지 않도록 문체국이 감사실과 함께 각 사업별로 예민하게 바라보셔야 한다"라고 밝혔다.이어 "그렇지 않으면 자칫하면 우리가 형사범죄를 방조하는 형태가 되어버릴 수도 있다"라며 "보조금 사업은 수익을 남길 수 없는 것이 원칙이다. 분식회계 형태로 수익을 남기면 그것도 결국 범죄행위가 되는 것"이라고 주장했다.김 시장은 "언론사나 대행사가 하고 있는 보조금 사업에서 분식회계 형태의 불법 행위가 발생하지 않도록 관리해야 한다"며 "비용, 집행, 내역 등에 대해서 늘 보고를 받아야 하고 시체육회에서도 이 관심 갖고 봐주셔야 한다"고 재차 강조했다.