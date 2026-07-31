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사회

인천경기

26.07.31 10:53최종 업데이트 26.07.31 10:53

인천시 보건환경연구원, 여름철 동물의료지원반 운영

가축 사육 농가를 대상으로... 폭우·폭염에 노출된 가축 질병 관리

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가축 질병 방역 활동.
가축 질병 방역 활동. ⓒ 인천시

인천시(시장 박찬대) 보건환경연구원은 여름철 가축 건강 이상과 축산농가 피해에 대응하기 위해 관내 가축 사육 농가를 대상으로 동물의료지원반을 운영한다고 31일 밝혔다.

최근 기후변화로 여름철 집중호우와 폭염이 잦아지면서 야외 환경에 노출된 가축의 질병 감염과 탈진·탈수, 폐사 위험이 커지는 만큼 각별한 관리가 요구된다.

이에 보건환경연구원 동물위생시험소는 소속 가축방역관과 자치군·구 위촉 공수의, 그리고 지역 축산농협 소속 수의사 총 3명을 1반으로 하는 동물의료지원반 2개 반(강화지역 1개, 강화 외 지역 1개)을 편성해 7월 30일부터 상황이 종료될 때까지 운영할 계획이다.

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동물의료지원반은 축산농가가 군·구청을 통해 지원을 요청하면 현장에 출동해 가축 피해 상황을 살피고, 임상관찰을 통해 질병 감염 여부 등을 확인한다. 필요할 경우 피해 농가의 가축에 대해 긴급 의료지원도 실시할 예정이다.

또한 동물용 의약품 및 방역물품(항생제, 해열제, 진통제, 소염제, 면역증강제, 스트레스 완화제, 해충 구제제, 소독약, 진단키트 등)을 필요한 농가에 긴급 지원해 축산농가 피해를 최소화할 계획이다.

김명희 인천시 보건환경연구원장은 "폭염과 집중호우 등 여름철 재해로 인한 가축 질병과 건강 이상에 신속히 대응할 수 있도록 동물의료지원반 운영에 최선을 다하겠다"라면서 "축산농가의 피해를 줄이고 가축 질병 확산을 막기 위한 방역 관리에도 힘쓰겠다"고 말했다.

#동물의료지원반#보건환경연구원장#가축질병#방역활동#인천시

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