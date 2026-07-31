"칠레 독립군 규모는 얼마나?" 이 대통령의 질문

큰사진보기 ▲칠레를 공식 방문 중인 이재명 대통령이 30일(현지시간) 산티아고 오히긴스 동상에 헌화하고 있다. 베르나르도 오히긴스는 칠레의 건국 영웅이다. 2026.7.31 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"칠레의 건국영웅 베르나르도 오이긴스 장군을 기리며, 자주독립을 향한 선열들의 헌신을 되새겨봅니다."

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칠레를 방문 중인 이재명 대통령이 30일(현지시간) 엑스(X·옛 트위터)에 건국영웅 동상 헌화 현장 영상과 함께 올린 글이다. 호세 안토니오 카스트 칠레 대통령과 만나기 전에 진행된 이날 첫 공식 일정이었다.이 대통령은 "대한민국과 칠레는 숱한 역경 속에서도 국민의 굳건한 의지로 자유와 독립을 지켜내고, 더 나은 미래를 향해 나아가고 있다는 점에서 참 많이 닮아 있다"면서 이러한 소회를 밝혔다.또한 "자유는 수많은 이들의 피와 땀 위에 세워진 귀한 가치"라며 "그 뜻을 잊지 않고, 국민 한 분 한 분의 더 나은 삶을 위해 더욱 낮은 자세로 최선을 다하겠다"고 밝혔다.이 대통령은 헌화 당시에도 페르난도 바로스 칠레 국방장관에게 "전쟁 당시 독립군 규모는 얼마나 됐나", "그때 당시에 안데스 산맥을 칠레 독립군이 넘었느냐" 등 오아긴스 장군과 독립전쟁에 대한 질문을 하면서 깊은 관심을 표했다.바로스 장관은 이에 "당시 통계가 정확하지 않아서 소규모로 추정되고 있지만 당시 군인뿐만 아니라 시민들도 힘을 합쳐 싸웠다"며 "당시 독립전투 중 마이푸 전투가 특히 유명한데 칠레와 아르헨티나가 힘을 합쳐 전투에 임했다"고 설명했다. 또한 "(독립군이) 패배하고 후퇴해서 아르헨티나까지 가게 됐는데 칠레와 아르헨티나군으로 함께 형성된 군대가 안데스 산맥을 넘어서 이곳까지 와서 전투했다"고 밝혔다.한편 이 대통령은 이날 오후에는 김혜경 여사와 함께 산티아고의 '한국의 거리'를 찾아 동포들을 만나는 일정도 가졌다.해당 거리는 산티아고 시내 한인회관과 한인상가들이 모여있는 파트로나토 지역의 약 600미터 구간으로, 칠레 한인회의 노력으로 최근 구청과 구의회의 승인 등을 거쳐 거리명이 '한국의 거리'로 변경됐다.이 대통령은 이곳에서 하상욱 칠레한인회장으로부터 한인회 활동 현황과 자체 방범 체계, 재외투표소 활용 공간 등에 대한 설명을 듣고 한인들이 운영하는 분식집과 고깃집 등에 들러 상인들을 격려했다. 또 상가를 찾은 시민들과 기념사진을 찍거나 인사도 나누었다.안귀령 부대변인은 "이 대통령의 칠레 방문을 계기로 '한국의 거리' 지정에 힘이 실렸다"며 "동포들은 신규 거리 표지판 설치 등 후속 절차를 앞둔 뜻 깊은 시점에 이 대통령 부부가 '한국의 거리'를 찾은 것을 열렬히 환영했다"고 밝혔다.이 대통령은 오는 31일(현지시간)부터는 아르헨티나 공식방문 일정을 이어간다. 하비에르 밀레이 아르헨티나 대통령과의 정상회담, 동포 만찬간담회 등이 예정돼 있다.이에 대해 강유정 청와대 수석대변인은이날 서면브리핑을 통해 "대한민국 대통령으로서는 22년 만에 이뤄지는 아르헨티나 공식방문"이라며 "이 대통령은 이를 통해 핵심광물, 에너지, 식량 등 경제 안보의 주요 요소를 모두 보유한 아르헨티나와의 협력을 새로운 단계로 발전시킬 것으로 기대한다"고 밝혔다.또한 "아르헨티나는 브라질과 함께 메르코수르(MERCOSUR·남미공동시장)의 핵심 회원국으로 한-메르코수르 무역협정 협상의 조속한 재개를 위한 협조를 확보하는 데 중요한 국가"라며 밀레이 대통령과의 정상회담에서 이 문제를 논의할 것이라고 알렸다.