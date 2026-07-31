전화 받지 않는 숙소 주인, 돌로미티에 도착해 만나 보니...

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큰사진보기 ▲돌로미티 숙소 앞 ⓒ 이종연 관련사진보기

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두 마리의 벌레를 내고 버스를 탔지

아주 멋진 저녁 식사였어

힘들게 번 돈 이곳에 다 써도

아깝지 아니하겠네



내일은 어디로 갈까

잔뜩 부풀었지

오늘은 한숨 잘까

또 한참을 걸어야 할 테니까



감기는 눈꺼풀이 아쉬워

잘그락대는 나의 영혼

시간은 짧고 누릴 것은 많구나