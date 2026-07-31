전화 받지 않는 숙소 주인, 돌로미티에 도착해 만나 보니...

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(이전 기사 : 3시간이나 봤는데... 자꾸 돌아보게 되는 미술관
에서 이어집니다.)
피렌체 마지막 날이다. 미술에 무지렁이가 하루 종일 미술관 여행으로 충만해진 감성을 안고 북쪽의 알프스 지역으로 간다. 피렌체에서 돌로미티까지 5시간 정도 걸린다. 아침을 간단히 먹고 숙소를 나와서 미켈란젤로 광장에서 피렌체 전경을 둘러보고 출발했다. 돌로미티 방향 고속도로를 타야 하는데 나가는 곳을 놓쳤다. '그래, 그럴 수 있어'라고 마음을 달래면서 10분 이상을 가서 빠져나 그 위치로 갔다.
분기점에 다시 왔을 때 같은 실수를 반복했다. 어느새 출발한 지 30분이 흘렀다. 운전을 하는 남편도 옆에서 내비게이션을 보는 나도 점점 말이 없어졌다. 에어컨을 최대로 켰는데도 등에서 땀이 났다. 구글맵의 안내가 정확하게 하지 않을 때가 있다. 갈래길에서 왼쪽이나 오른쪽 길로 가라고 해야 하는데 좌회전이라고 하거나. 직진이 아닌것 같은데 직진이라고 한다. 자유여행을 하면서 운전할 때 어느 도로 인지 헷갈릴 때만큼 긴장될 때가 없다. 구글맵은 새초롬한 색시처럼 한 번만 말해주고 조용하다. 3번째 같은 지점에 왔을 때 두 번이나 그 길이 아니었으니까 다른 길로 가보자고 해서 빠져나왔다.
모두가 한 팀
일단 북쪽을 향해 출발하기는 했지만 주소가 정확하게 나오지 않았다. 돌로미티 숙소에 메시지로 연락할 방법을 찾았다. 다른 숙소들은 체크인 시간을 묻거나 예약 후 몇 번의 메시지를 주고받아서 문의를 바로 할 수 있었다. 돌로미티의 숙소 호스트와는 그런 게 없었다. 구글맵에 주소를 검색했는데 숙소가 나오지 않는다. 앱에 나와 있는 연락처로 호스트에게 메시지를 보냈다. 전송 실패로 뜬다. 결국 호스트에게 전화를 했다. 긴 신호음 끝에 받지 않는다.
이 정도 되면 나의 뇌는 거짓 숙박업체였던 거야. 사기를 당했고 우리는 성수기에 잘 곳이 없어 급하게 숙소를 찾아 헤매게 될 거라는 시나리오를 쓰고 있겠지만, 재빠르게 긍정회로를 돌렸다. 남편은 운전하면서 나를 연신 쳐다본다. 다시 통화를 시도했다. 자다가 깬 것 같은 목소리가 들린다. 도착 예정 시간을 알려주니 기다리겠다고 했다. 뒷자리에 있던 딸이 다른 앱으로 검색한 끝에 제대로 된 주소가 나왔다. 당황하지 않고 운전을 하는 남편, 호스트와 연락을 시도하는 나와 주소를 다른 방법으로 찾아낸 딸, 모두가 한 팀이 되어 문제를 해결했다.
그제야 창밖의 경치가 눈에 들어오기 시작한다. 출발해서 피렌체 빠져나오는데 30분, 숙소와 연락하고 주소 확인하느라 30분, 1시간 정도 보이지도 들리지도 않던 눈과 귀가 본래의 기능을 하기 시작했다. 길을 반복해서 놓칠 때, 음소거를 해 놓았던 음악이 듣고 싶어졌다. 딸에게 볼륨을 높이고 플레이리스트를 틀어달라고 했다.
피렌체에서 멀어지고 돌로미티에 가까워질수록 멀리 산맥이 보인다. 우리나라 산은 곡선의 연속이라면 이탈리아 북부의 산은 직선으로 이루어져 있었다. 직선으로 된 산과 산이 연결되어 있다. 돌산이라서 그런지 초록보다는 회색에 가깝다. 직선과 회색으로 어우러진 산들이 점점 커지고 있었다.
숙소에 거의 도착할 즈음에 180도로 꺽어지 듯 우회전해야 하는 곳을 놓쳤다. "여보 저기야!"라고 말했을 때는 이미 늦었다. 편도 1차선 길이라 돌릴 곳도 빠질 곳도 없었다. 달리다 보니 구글맵이 다행히 숙소로 안내했다. 시간은 늘어났지만 계속 가 보기로 했다. 반대편으로 산을 한 바퀴 돌아가는 길이다. 남은 길은 10킬로 정도인데 도로가 점점 좁아져서 왕복1차선이 되었다. 맞은편에서 차가 오면 오도 가도 못할 상황이다. 숙소는 왜 이리 안 타나나는 건지, 길은 왜 이리 좁은 건지, 남은 거리가 20킬로처럼 느껴졌다. 이탈리아 차들이 작고 귀여운 이유를 그제야 알았다.
다행이 맞은편 차는 오지 않았다. 가다 보니 버스정류장이 보인다. 이런 산속에 버스가 다닌다니 신기하다. 버스만 오지 말라 중얼거리기 시작했다. 맞은편 차가 나타났다. 도로 오른쪽으로 바짝 붙었다. 더 붙으면 경사로 떨어진 상황이다. 맞은편 차도 왼쪽으로 바짝 붙어서 서로 사이드미러가 스치듯 말듯 지나갔다. 가슴을 쓸어내리며 다른 차 오기 전에 조금이라도 더 가자고 내달렸다. 또 다른 차가 와서 난감해진 순간, 상대차가 먼저 후진해서 공간이 있는 곳까지 비켜주었다. 이탈리아 운전자들은 무서운 줄 알았는데 친절한 운전자도 있었다.
하루도 에피소드가 없으면 이탈리아 여행이 아니라고 생각하기로 하니 마음이 편하다. 우리가 가는 방향에 버스를 만나서 버스 뒤를 따라가다가 보니 숙소에 도착했다. 언덕에 있는 숙소는 사방이 나무로 둘려 있고 발코니 측면으로 돌로미티의 풍경이 펼쳐져 있었다. 멀리 성도 보이고, 창문 옆 나무엔 새가 지저귀는 소리가 들린다. 도시는 폭염으로 펄펄 끓고 있는데 이곳은 다른 세상이다. 문을 열자마자 시원한 공기가 피부에 닿았다. 에어컨 바람보다 서늘하다. 호스트와 통화할 때 나이가 지긋한 분인 줄 알았는데 맨발의 젊은이다. 산속에 사는 자연인이었다.
숙소 앞에 성에 갈 수 있는지 물으니 토요일 빼고 가능하다고 한다. 가까운 관광지와 수영할 수 있는 작은 호수를 알려주었다. 감사하다고 말하며, 도시세를 선불로 주었다. 짐을 가지러 내려가는데 계단에 있던 도마뱀이 재빨리 도망간다. 역시나 자연친화적인 곳이다. 하루 동안 사람들로 북적이는 도심에서 알프스 자락 가까이 산속으로 들어온 것이 믿어지지 않았다. 발코니에서 선베드에 누워보기도 하고, 깨끗한 숙소를 둘러보며 가족들은 환호했다. 어떻게 이런 숙소를 찾았냐는 칭찬세례에 오는 동안의 긴장과 피로가 말끔히 사라졌다. 그리고 차 안에서 내내 들었던 악동뮤지션의 노래를 흥얼거리며 짐을 풀었다.
두 마리의 벌레를 내고 버스를 탔지
아주 멋진 저녁 식사였어
힘들게 번 돈 이곳에 다 써도
아깝지 아니하겠네
내일은 어디로 갈까
잔뜩 부풀었지
오늘은 한숨 잘까
또 한참을 걸어야 할 테니까
감기는 눈꺼풀이 아쉬워
잘그락대는 나의 영혼
시간은 짧고 누릴 것은 많구나