방사청, 한화오션과 한국형구축함 'KDDX' 선도함 건조 최종계약

큰사진보기 ▲KDDX 형상 및 주요 특성 ⓒ 방위사업청 제공 관련사진보기

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방위사업청(방사청)이 31일 한화오션과 한국형구축함(KDDX) 상세설계 및 선도함 건조 계약을 체결했다고 밝혔다.KDDX 사업은 국내 기술로 7000톤급 구축함 6척을 확보하는 첫 국산 이지스급 함정 건조 사업으로 총사업비는 7조 8000억 원 규모다.방사청은 "이번 계약체결로 KDDX 사업은 '상세설계 및 선도함건조' 단계에 본격 진입하게 되었으며, 해군 기동함대의핵심전력 학보도 본궤도에 오르게 되었다"고 의미를 부여했다.상세설계 및 선도함건조 단계에서는 기본설계 결과를 기술자료와 제작 도면 등으로 구체화한다. 이를 바탕으로 함정 건조 및 시험평가를 통해 성능을 검증하는 절차가 진행된다.특히 선도함 건조 과정에서 가상모형(디지털트윈) 기반 함정 설계, 다층 대드론방어체계, 5G 기반 유무선 통신 등 최신기술을 적용할 계획이다.방사청은 오는 2032년 선도함을 해군에 인도할 예정이다.정재준 방위사업청 기반전략사업본부장은 "KDDX 사업은 함정 건조와 방산 역량을 결집하는 국가 프로젝트"라며 "미래 전장 환경에 최적화된 함정을 적기에 전력화하고 방산 전체의 발전을 견인할 수 있도록 사업추진 방안을 다각적으로 검토할 예정"이라고 밝혔다.