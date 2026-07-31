브라질리안 로즈우드, 결코 잘려선 안 되는 나무

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주1. 목재세탁(timber laundering)이란 불법적으로 벌채된 목재가 허위 서류나 복잡한 거래 과정을 통해 합법 목재처럼 시장에 유통되는 행위를 일컫는다.



주2. 브라질리안 로즈우드는 상품명으로, 종종 자카란다(jacaranda)와 혼용되기도 하는데, 자카란다는 보라색 꽃이 피는 다른 나무의 학명이므로 Dalbergia nigra라는 학명을 기준으로 하는 것이 맞다. 그런데 인도네시아산 로즈우드를 인도네시안 자카란다라고 부르기도 하는 것을 보면 로즈우드의 무역에서 자카란다라는 이름 역시 관용적으로 통용되어 왔다는 것을 알 수 있다.



주3. CITES는 약 5,000종의 동물과 29,000종의 식물을 국제 무역을 통한 과도한 착취로부터 보호하고 있으며, 이들을 세 부속서(Appendix) 중 하나에 할당하여 보호한다. 부속서 I > II > III 순으로 구속력이 강하다.

덧붙이는 글 | 다음 8편에선 남미 축우세탁 테마로 찾아뵙겠습니다. 부족한 글을 읽어주시는 모든 분들께 감사 인사 올립니다.

불법 목재가 반드시 국경을 넘어서만 세탁되는 것은 아니다. 불행히도 브라질 아마존 지역에선 더욱 교묘하게 불법으로 벌채된 나무의 상당수가 국경을 넘기 전에 세탁된다. 허위 산림조사, 조작된 벌채 허가, 가짜 운송 서류 등을 통해 불법 목재는 브라질 안에서 합법 목재로 둔갑한다.아마존 지역의 목재세탁은 국경을 넘는 것도 아닐 뿐더러 위조된 서류들로 정상적인 공급망을 비집고 들어오는 것이라 가려내기가 쉽지 않다. 그렇기에 결국 불법벌채를 막는 마지막 보루는 숲을 감시하는 것을 넘어서, 숲에서 시장까지 이어지는 목재의 모든 이동 경로를 투명하게 추적할 수 있는 공급망의 확보라고 할 수 있다(주1).세네갈에선 국경을 넘으며 감비아에서 나무의 국적이 바뀌었고, 캄보디아에선 베트남을 거치며 불법 목재가 합법적 공급망으로 흘러 들어갔다. 국경을 넘어 세탁된 목재무역의 사례들이 보여준 것은 불법벌채를 완전히 막기 어렵다는 현실이다.그렇다면 최종적으로 남는 방어선은 나무의 원산지가 자연을 훼손하는 곳이 아니고, 목재가 합법적 벌채된 것이란 사실을 확인해주는 서류인 것인데, 이 서류들을 신뢰할 수 있으려면 목재공급망(Chain-of-Custody) 내에서 공급이 어떻게 유기적으로 연결되어 왔는지를 확인할 수 있는 시스템을 활성화해야 한다. 이런 노력을 통해 벌채와 목재 공급의 합법성이 보존되면서 최종 시장에까지 무사히 이르게 된다면, 우리는 공급망의 투명성(transparency)을 확보했다고 할 수 있다.사실 브라질은 1996년부터 원목 수출을 금지해 왔다. 2005년부터는 천연림에서 생산된 원목, 제재목, 장작의 수출을 금지하고 있다. 다만, '조림지(plantation) 혹은 지속가능한 산림경영계획(Sustainable Management Plan)'에 따라 생산된 목재는 수출이 허용되는데, 이 부분이 서류 위조에 활용되는 회색 지대가 되고 있다는 점이 문제이다.브라질에선 벌채 허가를 받은 산림경영계획마다 수종별·수량별로 전산 상에서 목재 크레디트가 생성되는데, 불법벌채업자는 보호구역이나 원주민 지역에서 고급 목재를 베고 난 후 합법 허가를 받은 산림의 서류를 사거나 빌려서 그 목재를 합법 목재인 것처럼 등록한다. 서류를 통해 목재의 원산지가 불법 지역에서 합법 지역으로 바뀌는 것이다.포레스트 트렌즈(Forest Trends)가 2021년에 브라질의 목재합법성 리스크에 대해 보고한 내용을 보면, 공급망으로 세탁되는 불법 목재의 대부분은 보호구역, 원주민 영토 또는 천연림에서 벌채된 것으로 기업들이 주로 사용하는 목재세탁 수법은 크게 다섯 가지였다.첫째, 이미 벌채되었거나 산림이 사라진 지역을 벌채 대상지인 것처럼 조작해서 허위 허가를 취득함,둘째, 산림조사 자료를 조작해 고가 수종의 수량을 실제보다 부풀린 뒤 초과 벌채하거나 다른 지역에서 불법 벌채한 목재 수량을 합산함,셋째, 상업적 가치가 있는 나무가 거의 없는 지역에 벌채 허가를 받은 후 실제 벌채는 하지 않고, 운반 허가와 벌채 크레디트만 발급받아 다른 지역의 불법 목재에 사용함,넷째, 부패한 공무원에게 뇌물을 주고 허가량을 초과하는 벌채 크레디트를 발급받음,다섯째, 존재하지 않는 회사나 허위 산림조사 자료를 등록해 가짜 벌채 크레딧을 만들어 불법목재 거래에 이용함.이러한 수법들을 살펴보면, 합법적 산림경영 제도 자체를 이용해서 목재를 세탁하는 데에 썼다는 점이 충격적이다. 제도를 개발하고 단속을 강화하는 것을 넘어서 제도가 취지에 맞게 운영되도록 노력을 기울여야 한다는 것을 알 수 있다.그렇다고 브라질 정부가 손을 놓고 있었던 것은 아니다. 브라질은 2006년 전자 추적 시스템을 도입했고, 목재의 원산지와 수종, 수량, 운송 경로 등을 기록하는 산림원산지신고 제도를 운영하고 있다. 그러나 실제 벌채 및 운송 과정에서 위의 다섯 가지 방법 등을 활용해서 기업들이 공급망 안에서 위법을 행하기 때문에 제도의 실효성에는 한계가 있다.서류 위조 만큼이나 큰 문제는 수종 바꿔치기이다. 브라질은 브라질리안 로즈우드, 브라질 소나무, 브라질 마호가니 등 특정 수종에 대해서도 수출을 금지하고 있다. 브라질리안 로즈우드처럼 규제가 강한 수종은 다른 수종으로 신고하거나 가치가 낮은 목재라고 허위 기재한 후 일반 목재들과 섞어서 운반하는 방식으로 단속을 피한다.브라질리안 로즈우드(Dalbergia nigra)는 단단하고 짙은 색을 띠며 향기가 나는 고급 활엽수로, 최고급 가구와 어쿠스틱 악기 제작에 사용되면서 널리 알려졌다. 목재가 매우 치밀하고 천연 오일을 많이 함유하고 있으며 짙은 줄무늬 무늬가 특징이다. 절단할 때는 달콤한 꽃향기가 나며, 새로 사포질을 하면 따뜻하면서도 향신료를 연상시키는 향이 퍼져 손과 작업장 공기 속에 한동안 남아 있기도 할 정도이다(주2). 목재 품질이 높고 미적 가치가 뛰어난 데다가 규제로 인해 희소성까지 더해져서 값비싼 목재가 되었다.로즈우드는 먼저 CITES 부속서 III에 등재되었다가, 2017년 1월에 달버지아(Dalbergia) 속 전체가 더 엄격히 관리되는 부속서 II에 등재되었다. 2019년 11월에 주석이 개정되면서, 완성된 악기, 완성된 악기 부품, 완성된 악기 액세서리가 CITES 문서를 요구하지 않게 되었다. 그러나 브라질리안 로즈우드는 면제 없이 더 강력한 제재를 요구하는 CITES 부속서 I에 등재되어 있다. 따라서 이 종(Dalbergia nigra)은 어떤 나라에서건 수출 허가를 받아야 하며, 특정 국가에서는 수입 허가도 필요하다(주3).브라질의 목재산업은 오랫동안 불법벌채와 토지 강탈, 부패가 복합적으로 얽혀 있는 대표적인 고위험 지역으로 평가되어 왔다. 포레스트 트렌즈(Forest Trends)는 브라질산 목재의 상당 부분이 불법적으로 생산될 위험이 있으며, 특히 천연림에서 생산되는 고가 수종은 불법 벌채에 더욱 취약하다고 보고했다. 또한 서류 위조와 부패를 통해 불법 목재가 합법적인 공급망으로 세탁되는 사례가 빈번하며, 토지 소유권 분쟁과 불법 산림 전용, 탈세까지 공급망 전반에 걸쳐 다양한 합법성 위험이 존재한다고 분석했다.이러한 문제는 단순히 숲 속에서 이루어지는 불법벌채만을 의미하지 않는다. 조직범죄와 토지 강탈, 원주민 공동체에 대한 폭력, 허술한 법 집행, 그리고 글로벌 시장을 향한 목재 세탁이 하나의 공급망으로 연결되어 있다는 점이 더 큰 문제다. 실제로 인터폴과 유럽연합(EU) 회원국은 브라질산 불법 목재에 대해 높은 수준의 경보를 발령한 바 있으며, 이러한 구조적 위험은 브라질리안 로즈우드가 국제사회에서 가장 엄격한 거래 규제 대상이 된 배경이기도 하다.목재세탁은 더 이상 국경의 문제만이 아니라 글로벌 공급망 전체의 문제다. 브라질 사례는 불법벌채를 막는 일이 단순히 숲을 감시하거나 단속을 강화하는 것만으로는 해결되지 않는다는 사실을 보여준다. 나무는 거짓말을 하지 않는다. 거짓말을 하는 것은 사람이고, 그 거짓말은 위조 서류라는 탈을 쓰고 공급망 속으로 스며든다. 목재합법성 제도는 이러한 불법 사례를 걸러내고 숲에서 시장까지 합법성의 연결 고리가 끊어지지 않는 공급망을 구축해야 하는 과제에 직면해 있다.나무 한 그루가 숲에서 시장에 이르기까지 지나온 이동 경로를 투명하게 추적할 수 있을 때 비로소 우리는 그 목재의 합법성(Legality)을 신뢰할 수 있다. 그러므로 목재공급망 내에서 투명성(transparency)과 추적가능성(traceability)을 확보하는 것이 불법벌채를 저지하고 목재세탁을 막는 마지막 보루가 된다.['로즈우드 잔혹사' 연재 전체 목차]1편 로즈우드는 어떻게 마다가스카르 숲을 무너뜨렸나 https://omn.kr/2iy4o- 쿠데타 이후 무너진 통치, 세계자연유산 훼손, 그리고 중국 시장으로 이어진 로즈우드 거래2편 국경을 넘은 로즈우드의 여정 https://omn.kr/2iz6h- 세네갈 카자망스에서 감비아 항구까지, 목재세탁의 비극3편 로즈우드를 구하려 했더니... 규제가 불법벌채를 키웠다 https://omn.kr/2j0tb- CITES 국제협약의 역설, 희소가치 높아지자 밀매업자들 더 깊은 숲으로4편 숲에서 사라진 나무, 국적을 바꾸며 세계 시장으로 흘러간다 https://omn.kr/2j20n- 인도차이나 로즈우드 불법벌채, 초국경 범죄 네트워크로 연결된 공급망의 실태5편 불의에 맞선 캄보디아 숲의 수호자들 https://omn.kr/2j3lg- 나무를 지키다 목숨을 바친 사람들 (1)6편 정의는 공급망을 바로 세우는 데서 시작된다 https://omn.kr/2j5t2- 불법벌채를 멈추는 소비자의 힘