화장실에 오래 앉아 있던 남편의 속사정

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"학교에 다닐 때 기억나는 일이 있어요?"

큰사진보기 ▲두 번째 뇌출혈로 쓰러진 뒤 남편은 표현력이 많이 줄었고, 최근의 기억을 오래 붙잡아 두는 일도 어려워졌습니다. ⓒ averey on Unsplash 관련사진보기

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"오늘이 며칠이냐?"

"배고프다. 밥 먹자."

"KBS 틀어 줘."

"MBC 틀어 줘."

"여보, 내 말 들려요?"

"뭐라고?"

큰사진보기 ▲이후 나는 남편이 화장실에 오래 앉아 있어도 전처럼 재촉하지 않습니다. ⓒ 3dottawa on Unsplash 관련사진보기

"화장실이 그렇게 좋아요?"

"화장실이 좋아."

"냄새도 나는데 왜 좋아요?"

"밖에 있다가 소변이 마려우면 걸음이 느려서 가는 동안 나와 버려. 그래서 화장실에 앉아 있는 게 좋아."

'그래, 당신에게는 그곳이 제일 편한 의자인가 보다.'

"생각나는 것이 있으면 한번 써 봐요."

"머릿속이 텅 빈 것 같아. 아무것도 안 써진다."

"지금도 살아 있는 것이 좋아요?"

"응. 살아 있는 것이 좋아."

"여보, 잘 잤어요? 오늘도 살아 있는 것이 좋아요?"

"응, 살아 있는 것이 좋아."

덧붙이는 글 | 이 글은 뇌출혈 후유증을 겪는 남편과 함께 살아가는 현재의 일상을 기록한 글입니다. 남편과 나눈 대화는 실제 표현을 살려 작성했습니다.

지난 6월 10일경, 인터넷에서 공직문학상 공고를 보았습니다. 남편의 기억 조각을 하나씩 꺼내어 함께 글로 써 보면 좋겠다고 생각했습니다. 나는 남편에게 공직문학상에 함께 글을 내 보자고 말했습니다. 남편을 옆에 앉혀 놓고 기자라도 된 것처럼 인터뷰를 시작했습니다.남편은 한참 동안 생각했습니다. 나는 대답을 기다리며 남편의 얼굴만 바라보았습니다. 너무 오래 생각하니 질문을 잊어버린 것은 아닌가 싶어 다시 물으려던 순간, 남편이 천천히 이야기를 꺼냈습니다.첫 부임지에서 자신을 존경했던 제자가 같은 과목을 공부해 교사가 되었다는 이야기였습니다. 자신이 거쳐 간 학교의 이름도 기억했고, 대학 시절 친하게 지냈던 친구의 이름도 떠올렸습니다. 그러나 글을 완성하지 못해 공직문학상에는 보내지 못했습니다. 대신 <오마이뉴스>에 한번 내어 보자는 생각이 들어 다듬기 시작했습니다.남편이 두 번째 뇌출혈로 쓰러진 지 14년 5개월 가까이 되었습니다. 어느덧 열다섯 번째 해를 보내고 있습니다. 남편이 처음 뇌출혈을 겪은 것은 1999년 무렵, 마흔한 살쯤 되었을 때입니다. 남편은 중환자실에서 깊은 잠에 빠져 있다가 일주일 만에 깨어났습니다. 한쪽 다리에 마비 증상이 나타났지만 다행히 시간이 지나면서 차츰 풀렸습니다.한 달 남짓 입원한 뒤 퇴원했고, 그해 2학기에는 다시 학교로 출근할 만큼 회복했습니다. 겉으로는 예전의 일상으로 돌아온 것처럼 보였지만, 그때부터 남편의 몸은 조금씩 약해진 듯했습니다. 그렇게 13년이 지난 뒤인 2012년 3월, 남편은 다시 뇌출혈로 쓰러졌습니다.오랫동안 교단에서 아이들을 가르쳤던 남편은 이제 조용한 일상을 살아갑니다. 두 번째 뇌출혈로 쓰러진 뒤 표현력이 많이 줄었고, 최근의 기억을 오래 붙잡아 두는 일도 어려워졌습니다. 왼쪽 다리가 마비되었다가 서서히 회복되었지만 완전히 회복되지는 않아 걷는 데 어려움이 많습니다.병원에서 퇴원할 때만 해도 누운 채 집으로 돌아왔습니다. 그러나 지금은 벽을 짚으며 천천히 걸을 수 있습니다. 그것만으로도 우리 가족에게는 기적이고 감사한 일입니다. 남편을 부축해 동네를 천천히 산책하곤 했습니다만 2026년 초부터 내 건강이 나빠지면서 그마저도 어렵게 되었습니다.4월 중순 이석증이 생겼습니다. 입원하지 못하고 집에서 남편을 돌보며 회복되기를 기다렸습니다.다행히 지금은 많이 좋아졌습니다. 가을쯤에는 남편이 다시 주간보호센터에 다닐 수 있도록 해 볼 생각입니다.요즘 남편은 하루 중 잠시 방에서 나와 내 옆에 앉아 있기도 합니다.간단한 질문을 하며 내 곁에 머뭅니다. 매일은 아니지만 저녁이면 거실에 나와 텔레비전 뉴스를 봅니다.그럴 때면 나는 리모컨처럼 남편이 원하는 채널로 바꾸어 줍니다. 남편은 몇 년 전부터 귀도 잘 들리지 않아 내가 큰 소리로 몇 번씩 되풀이해야 할 때가 많습니다.한 번 말해서 알아들으면 오히려 내가 놀랄 정도입니다. 그러다 보니 남편의 말수도 점점 줄어들었습니다. 남편은 약 10년 전부터 소변을 참는 일이 점점 어려워졌습니다. 걸음이 느리다 보니 외출 중 화장실에 제때 가지 못해 실수하는 일도 있었습니다.처음에는 외출할 때 배뇨 실수에 대비한 보호용품을 사용했습니다. 그러나 증상이 조금씩 심해지면서 최근 몇 년 동안은 집에서도 보호용품을 사용하며 생활하고 있습니다. 남편은 화장실에 들어가면 오래 앉아 있을 때가 많습니다. 이유를 몰랐는데, 공직문학상에 낼 글을 준비하던 때 남편에게 여러 가지를 묻다가 알게 됐습니다.남편은 너무도 태연하게 대답했습니다.그러자 남편은 진지하게 말했습니다.나는 남편이 그저 화장실을 좋아해서 오래 앉아 있는 줄 알았습니다. 그러나 남편에게 화장실은 실수할 걱정을 하지 않아도 되는 가장 안전하고 마음 편한 장소였습니다. 남편이 오랫동안 실수하지 않으려고 얼마나 마음을 쓰며 살아왔는지, 그제야 조금 알 것 같았습니다. 그날 이후 나는 남편이 화장실에 오래 앉아 있어도 전처럼 재촉하지 않습니다.그렇게 생각하면 내 마음도 조금 편안해집니다.공직문학상에 낼 글을 준비하면서 나는 남편에게 공책과 펜도 건넸습니다.남편은 펜을 들고 한참 공책을 바라보다가 말했습니다.공책도 남편을 바라보고, 남편도 공책을 바라봅니다. 그러다 결국 빈 공책만 다시 내게 돌아옵니다. 그래서 내가 남편 곁에 앉습니다. 내가 질문하면 남편이 짧게 대답하고, 나는 그 한 마디를 놓치지 않으려고 받아 적습니다. 말이 끊기면 기다리고, 기억이 엉키면 다시 물어봅니다. 그렇게 남편의 기억과 나의 문장이 조금씩 이어집니다. 그날 남편에게 물었습니다.남편은 잠시도 망설이지 않고 대답했습니다.그 말은 짧았지만 오래도록 내 마음에 남았습니다. 기억하지 못하는 일이 많아지고, 몸이 마음대로 움직이지 않아도 남편은 살아 있는 오늘이 좋다고 했습니다. 남편은 기억의 조각을 이야기하고, 나는 흩어진 기억을 글로 이어 붙입니다.남편이 잊은 시간은 내가 기억하고, 내가 미처 알지 못했던 남편의 마음은 짧은 대답 속에서 다시 발견합니다. 어쩌면 남편과 내가 함께 쓰는 글은 완성된 작품이 아닐지도 모릅니다. 말이 끊기면 기다리고, 기억이 흐려지면 다시 물으며 하루하루 이어 가는 우리 삶의 기록에 더 가깝습니다.남편이 기억하지 못하는 날이 더 많아지더라도, 나는 남편이 들려준 말을 오래 간직하려 합니다. 2026년 7월 31일 아침, 잠에서 막 깨어난 남편에게 물었습니다.남편은 잠시도 망설이지 않고 대답했습니다.그 한 마디를 기억하며 오늘도 남편 곁에 앉아 우리의 시간을 함께 써 내려갑니다.