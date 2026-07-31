7월 폭락은 '가짜 공포'... "코스피 정상화 국면 진입할 것"

큰사진보기 ▲31일 서울 하나은행 본점 딜링룸에 코스피가 표시되고 있다. 이날 1.15% 오른 5,657.79로 출발한 지수는 불과 몇 분 만에 10%대로 상승폭을 키우며 급등 중이다.2026.7.31 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

국내 증시가 한 달 간의 하락을 뚫고 폭등하고 있다.31일 코스피, 코스닥 시장은 모두 장 초반 13% 이상 폭등하며 올해 들어 최대 규모의 '매수 사이드카'가 발동됐다. 이날 오전 10시 8분 기준 코스피 지수는 전일 대비 938.15포인트(+16.77%) 폭등한 6531.71을 기록하며 장중 내내 가파른 우상향 곡선을 그리고 있다. 코스닥 시장 역시 같은 시각 전일 대비 61.56포인트(+9.55%) 급등한 706.34를 기록 중이다.투자자별로 살펴보면, 코스피 시장에서 외국인은 홀로 5조 4127억 원어치를 순매수하며 시장을 이끌고 있다. 반면 개인은 5조 1278억 원, 기관은 2217억 원 규모의 매물을 쏟아내는 모습이다. 간밤 미국 시장에서 확인된 빅테크 기업들의 좋은 실적과 오늘부터 시행되는 국내 단일종목 레버리지 규제가 맞물리며, 외국인들의 수급이 시장으로 밀려들어오는 모습이다.이날 폭등장을 만든 건 최근 미국 증시에서 발표된 빅테크 기업들의 깜짝 실적(어닝 서프라이즈)이다. 그동안 증시를 짓누르던 가장 큰 공포는 AI에 쏟아부은 막대한 투자가 실제 실적으로 이어질지 불투명하다는 '과투자' 논란이었다. 하지만 지난 30일 새벽 마이크로소프트(MS)가 발표한 실적이 우려를 잠재웠다. 인공지능 수요 증가에 힘입어, 시장 예상을 크게 웃도는 실적을 발표했기 때문이다.특히 AI 학습을 담당하고 구동하는 핵심 클라우드 플랫폼 애저(Azure)의 연간 매출이 사상 최초로 1000억 달러를 돌파했다는 점이 중요한 '증거'가 됐다. 기업들이 AI를 쓰기 위해 실제로 지갑을 열고 있고, 그 돈이 빅테크 기업들의 막대한 매출로 직결되고 있다는 점이 증명됐기 때문이다.이 점이 추락하던 기술주 투자 심리를 단숨에 돌려세웠다. 그동안 투매에 시달렸던 미국 필라델피아 반도체 지수는 지난 밤 15개월 만에 최대 폭(8.19%)으로 급등했고, 이 온기는 국내 대장주인 반도체 섹터로 고스란히 이어졌다.빅테크들의 투자금이 대거 몰리는 삼성전자와 SK하이닉스는 장 초반부터 강하게 상승했다. 삼성전자는 시초가 25만 7000원을 기록하며 전일 종가(20만 7000원) 대비 24.15% 올랐고 SK하이닉스는 시초가 169만 7000원으로 전일 종가(132만 2000원) 대비 28.37% 급등한 상태에서 거래를 시작했다.여기에 두 회사의 강력한 '기초 체력(펀더멘털)'도 화력을 더했다. 삼성전자는 지난 30일 실적 발표에서 앞선 2분기 반도체 부문에서만 매출 127조 5000억 원, 영업이익 89조 2000억 원을 벌어들였다고 공시했다. 특히 글로벌 빅테크 5개 기업과 장기 공급 계약(LTA)을 끝내 최소 5년간 회사의 생산 능력(CAPA)의 70%를 확보했다는 소식도 전해졌다.SK하이닉스 역시 최근 주가 하락에 대응해, 최태원 SK그룹 회장이 책임경영 차원에서 48억 원 규모의 자사 주식을 첫 매수했다는 소식이 전해지며 불안한 투자 심리를 안정시켰다.아울러 최근 시장 변동성을 키웠던 삼성전자·SK하이닉스의 단일종목 레버리지 상품에도 제동이 걸린다. 당장 오늘부터 레버리지 상품을 신규 매수하려면 보유 주식이나 채권이 아닌 순수 현금으로만 3000만 원 이상의 기본예탁금을 갖고 있어야 한다. 주식을 팔아 생긴 미결제 대금도 인정되지 않으면서, 그간 장중 변동성을 극대화하던 개인 투자자들의 '초단타' 매매가 물리적으로 차단되는 셈이다.이경민 대신증권 연구원은 이날 리포트에서 "7월 코스피 급락의 배경에는 극단적인 반도체 쏠림과 단일종목 레버리지 ETF의 영향력 확대에 따른 반작용이 자리했다"며 지수가 하락할수록 악재가 추가 발굴되어 공포를 키우는 '자기강화적 악순환'이 지배했던 최악의 국면을 통과했다고 진단했다. 특히 "KOSPI 12개월 선행 PER은 4.74배에 불과하다"며 "이는 2000년 이후 최저치로 극단적인 저평가 영역이라는 판단"이라고 분석했다.이 연구원은 "단기적으로 5000선의 지지력을 시험할 가능성은 배제하기 어려운 상황"이라면서도 "하지만 빠른 시간 내에 코스피가 5700~5800선에 안착할 경우, 7월 말 급락 국면은 '페이크', 즉 속임형 패턴으로 빠르게 정상화 국면으로 진입할 것"이라고 내다봤다. 그러면서 "이 경우 1차적으로 선행 주가수익비율(PER) 7배 수준인 8200선, 이후에는 8배 수준인 9300선까지 회복 가능성이 충분하다"고 전망했다.