커지는 송전탑 건설 반대 목소리... 충남에서도 대규모 집회 예고

큰사진보기 ▲앞서 지난 7월 30일 용인 반도체 국가산단 재검토와 초고압 송전탑 건설반대 전국행동은 전남 해남군청 앞에서 출정식을 열고 용인 반도체 국가산단 전면 재검토와 전국을 관통하는 장거리 송전선로 건설 중단을 촉구하며 행진에 돌입했다. 사진은 해남 군청 앞. ⓒ 충남환경운동연합 제공 관련사진보기

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한국전력이 추진 중인 송전선로 및 송전탑 건설 반대 목소리가 계속되고 있는 가운데, 충남에서도 송전탑 반대 집회가 잇따라 예고됐다.앞서 지난 7월 30일 용인 반도체 국가산단 재검토와 초고압 송전탑 건설반대 전국행동(아래 '전국행동')은 전남 해남군청 앞에서 출정식을 열고 용인 반도체 국가산단 전면 재검토와 전국을 관통하는 장거리 송전선로 건설 중단을 촉구하며 행진에 돌입했다.전국행동은 이날 전남 해남에서 출발해 광주·전남, 전북, 대전, 충남, 충북, 경기(용인)을 거쳐 오는 8월 20일 청와대 앞에 도착할 예정이다.전국행동은 선언문을 통해 "이재명 대통령은 용인 반도체 국가산단과 장거리 송전선로 건설 문제에 대해 직접 답하고, 지역의 희생을 전제로 한 (송전선로) 정책을 원점에서 재검토하라"고 촉구했다. 이들은 한전이 전남과 충청권을 가로질러 수도권으로 연결하는 송전선로를 건설하려는 이유를 용인 반도체 산업단지에 전기 공급을 위한 것으로 보고 반대 투쟁을 벌이고 있다.이런 가운데 전국행동이 충남에 도착하는 8월 10일과 11일 충남도청(내포신도시)과 예산·홍성 등지에서도 송전탑 건설 반대 집회와 기자회견이 잇따를 예정이다.충남 대책위는 오는 8월 10일 오전 10시 충남도청에서 송전탑 반대 관련 기자회견을 연다. 이날 기자회견 직후, 예산군 송전탑 백지화 대책위는 충남도청에서 예산군청까지 차량 행진을 벌일 계획이다.다음 날인 11일 오전 9시, 홍성군 송전탑 백지화 대책위는 홍성읍 복개 주차장 앞에서 송전탑 건설 반대 캠페인과 거리행진을 예고한 상태다.관련해 송전탑 백지화 홍성대책위는 "해남에서 용인까지, 54개 지역을 경유하는 3855km의 초고압 송전선로 건설이 오직 '용인 반도체 산단'의 전력 공급만을 위해 추진되고 있다"며 "재생에너지 중심의 에너지전환을 추진하겠다면서 여전히 장거리 송전선로를 건설하여 지역을 착취하려 하고 있다"고 지적했다.그러면서 "현재 홍성군에서는 홍성군민이 소비하지도 않을 전기를 위한 3개의 송전선로 건설계획(새만금-신서산, 군산-신천안, 신청양-평택 고덕)의 입지선정절차가 진행 중"이라며 "입지선정절차를 진행하기 전에 국가 정책이 반드시 필요한지 살펴보고, 진행 여부를 결정하는 공론화가 먼저이나, 정부는 지역갈등만 부추기며 국가정책 강행을 계속 이어가고 있다"고 비판했다.