이재준 "첨단기업 유치 넘어 창업도시로"... 수원 성장전략 2단계 꺼냈다

큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장이 30일 시청 중회의실에서 ‘창업도시 수원 조성 종합계획(마스터플랜) 관계자 연석회의’를 열고 종합계획안을 논의하고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

"좋은 일자리가 도시의 미래를 만듭니다. 민선 8기 첨단기업 유치로 다져온 성장의 기반 위에, 기업이 뿌리내리고 자라는 창업도시를 만들겠습니다."

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큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장이 30일 시청 중회의실에서 ‘창업도시 수원 조성 종합계획(마스터플랜) 관계자 연석회의’를 열고 종합계획안을 논의하고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장이 30일 시청 중회의실에서 열린 ‘창업도시 수원 조성 종합계획(마스터플랜) 관계자 연석회의’에서 참석자들의 의견을 경청하고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장이 30일 시청 중회의실에서 열린 ‘창업도시 수원 조성 종합계획(마스터플랜) 관계자 연석회의’에서 참석자들과 인사를 나누고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장이 30일 시청 중회의실에서 ‘창업도시 수원 조성 종합계획(마스터플랜) 관계자 연석회의’를 열고 종합계획안을 논의하고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장이 30일 시청 중회의실에서 ‘창업도시 수원 조성 종합계획(마스터플랜) 관계자 연석회의’를 열고 종합계획안을 논의하고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

이재준 수원특례시장이 민선 9기 핵심 산업정책으로 '창업도시 수원' 조성에 본격적으로 나섰다. 민선 8기 동안 첨단기업 투자유치와 산업 기반 확충에 집중했다면, 이제는 지역에서 창업한 기업이 성장하고 정착할 수 있는 생태계를 구축해 지속 가능한 혁신도시로 도약하겠다는 구상이다.수원특례시는 30일 시청 중회의실에서 '창업도시 수원 조성 종합계획(마스터플랜) 관계자 연석회의'를 열고 2035년까지의 중장기 창업도시 조성 전략을 논의했다.회의에는 이재준 시장을 비롯해 관련 부서장, 수원도시재단과 수원시정연구원 관계자, 대학 창업지원단, 창업·투자 전문가, 기업 대표 등 21명이 참석했다.참석자들은 창업 인재 양성, 창업기업 성장, 투자 확대, 혁신기업 육성 등을 아우르는 중장기 추진 방향을 공유하고, 부서·기관별 역할 분담과 민관 협력체계, 현장 수요를 반영한 지원 방안을 논의했다.종합계획안은 창업 준비 단계부터 기업 성장까지 필요한 지원을 하나의 체계로 연결하는 데 초점을 맞췄다. 창업 공간과 전문 상담, 투자 연계, 기업 간 교류를 유기적으로 연결해 창업기업이 수원에 정착하고 성장할 수 있는 생태계를 구축하는 것이 핵심이다.이재준 시장은 "오늘 나온 의견을 바탕으로 창업을 고민하는 이들에게 실질적인 힘이 되는 종합계획을 만들겠다"며 "아이디어 발굴부터 투자와 성장까지 창업 전 과정을 든든하게 뒷받침하는 도시를 만들어가겠다"고 말했다.이재준 시장은 민선 8기 동안 AI, 반도체, 바이오, 미래차 등 첨단산업 분야 기업 유치에 공을 들여왔다.최근에도 자동차 부품기업 현대성우쏠라이트㈜를 비롯한 첨단기업들과 투자협약을 체결하며 델타플렉스를 중심으로 산업 경쟁력을 강화하고 있다. 기업 투자 확대와 양질의 일자리 창출을 동시에 추진하면서 도시의 산업 기반을 넓혀왔다는 평가를 받고 있다.이와 함께 새빛펀드 조성, 기업 성장 지원 프로그램인 '수원판(PANN)' 운영, 창업기업과 투자기관 간 네트워크 확대 등 기업 성장 기반을 마련하는 정책도 지속적으로 추진해 왔다.이재준 시장은 이날 페이스북에서도 "수원은 우수한 인재와 첨단 인프라를 바탕으로 새빛펀드와 수원판 등 기업의 성장을 뒷받침하는 창업 생태계 조성에 힘써왔다"며 "이제 인재와 아이디어 발굴부터 창업 공간, 맞춤형 컨설팅, 투자 연계까지 창업의 전 과정을 원스톱으로 지원하겠다"고 밝혔다.수원시는 앞으로 지역 대학과 연계한 '새빛 U-Tech.판'을 통해 캠퍼스 창업을 활성화하고, 델타플렉스 창업허브를 중심으로 청년 창업공간을 확대할 계획이다.또 새빛펀드와 수원판을 확대해 창업 초기 기업의 자금 조달 부담을 낮추고, 유망 스타트업이 '수원형 유니콘 기업'으로 성장할 수 있도록 단계별 지원체계를 구축한다는 구상이다.창업교육과 공간 제공, 전문 컨설팅, 투자, 기업 간 네트워크까지 하나의 체계로 연결하는 '원스톱 창업 지원시스템'을 구축하는 것이 이번 마스터플랜의 핵심이다.이재준 시장의 '창업도시 수원' 구상은 민선 8기에 구축한 산업 기반을 토대로 민선 9기에는 창업 생태계 조성에 정책 역량을 집중하겠다는 의미로 읽힌다.AI를 중심으로 산업구조가 빠르게 재편되는 상황에서 지속적인 도시 경쟁력을 확보하기 위해서는 외부 기업 유치뿐 아니라 지역에서 창업기업이 꾸준히 탄생하고 성장하는 구조가 필요하다는 판단이 반영된 것으로 풀이된다.수원시는 이날 제시된 전문가와 기업들의 의견을 반영해 종합계획을 보완한 뒤 단계별 실행계획을 마련할 예정이다.이재준 시장은 "청년의 아이디어가 창업으로 이어지고 좋은 일자리가 늘어나는 도시, 대한민국을 대표하는 창업도시 수원을 시민과 함께 만들어가겠다"고 밝혔다.