군수와 팀장이 만나면 어떤 일이

큰사진보기 ▲30일 김홍열 군수가 팀장과 함께하는 첫 소통 간담회에서 군정방향에 대해 설명하고 있다. ⓒ 청양군 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

김홍열 청양군수가 행정 실무 책임자의 중요성을 강조했다.30일과 31일 칠갑산자연휴양림 대강당에서 본청과 직속기관, 사업소, 읍·면 부면장 및 팀장 등 총 138명과 간담회를 가진 자리에서 김 군수는 "팀장들은 군정 목표를 현장에서 직접 실현해 나가는 핵심 동력이자 행정의 중심"이라고 격려했다.이번 간담회는 민선 9기 핵심 공약의 실행력을 높이기 위해 마련한 자리로 군이 실무의 중심인 팀장급만을 별도로 모아 간담회를 연 것은 이번이 처음이다.간담회에서 김 군수는 민선 9기 군정 비전 및 추진 방향인 ▲민생 중심 행정 ▲지역경제 활성화 ▲청양의 미래 성장 기반 마련 등을 팀장들과 공유했다.이어진 '공감 특톡' 시간에는 업무 추진 중 애로사항과 군정 발전 아이디어가 격의 없이 오갔다.군은 실무 현장과의 접점을 넓혀 조직 내 위계에서 오는 거리감을 줄이고, 수평적이고 활기찬 조직 문화를 만들어간다는 방침이다.김홍열 군수는 "이번 간담회를 계기로 내부 소통 창구를 넓히고 현장의 생생한 목소리를 군정에 적극 반영해 군민이 체감할 수 있는 성과를 만들어가겠다"면서 "앞으로도 직급별·분야별 소통 자리를 지속해서 만들겠다"고 약속했다.