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26.07.31 09:55최종 업데이트 26.07.31 09:55

군수와 팀장이 만나면 어떤 일이

김홍열 청양군수, 행정 실무 책임자의 중요성 강조

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30일 김홍열 군수가 팀장과 함께하는 첫 소통 간담회에서 군정방향에 대해 설명하고 있다.
30일 김홍열 군수가 팀장과 함께하는 첫 소통 간담회에서 군정방향에 대해 설명하고 있다. ⓒ 청양군

김홍열 청양군수가 행정 실무 책임자의 중요성을 강조했다.

30일과 31일 칠갑산자연휴양림 대강당에서 본청과 직속기관, 사업소, 읍·면 부면장 및 팀장 등 총 138명과 간담회를 가진 자리에서 김 군수는 "팀장들은 군정 목표를 현장에서 직접 실현해 나가는 핵심 동력이자 행정의 중심"이라고 격려했다.

이번 간담회는 민선 9기 핵심 공약의 실행력을 높이기 위해 마련한 자리로 군이 실무의 중심인 팀장급만을 별도로 모아 간담회를 연 것은 이번이 처음이다.

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간담회에서 김 군수는 민선 9기 군정 비전 및 추진 방향인 ▲민생 중심 행정 ▲지역경제 활성화 ▲청양의 미래 성장 기반 마련 등을 팀장들과 공유했다.

이어진 '공감 특톡' 시간에는 업무 추진 중 애로사항과 군정 발전 아이디어가 격의 없이 오갔다.

군은 실무 현장과의 접점을 넓혀 조직 내 위계에서 오는 거리감을 줄이고, 수평적이고 활기찬 조직 문화를 만들어간다는 방침이다.

김홍열 군수는 "이번 간담회를 계기로 내부 소통 창구를 넓히고 현장의 생생한 목소리를 군정에 적극 반영해 군민이 체감할 수 있는 성과를 만들어가겠다"면서 "앞으로도 직급별·분야별 소통 자리를 지속해서 만들겠다"고 약속했다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.


#청양군#김홍열군수#팀장#소통간담회

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