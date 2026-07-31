최종성 성남시의원 "분당 재건축 2차 선도지구 기준 명확해야... 행정 혼선 줄여야"

큰사진보기 ▲분당 재건축 2차 선도지구 지정 절차가 진행 중인 가운데 공원·녹지 관련 평가기준을 둘러싼 혼선이 제기되자, 성남시의회 더불어민주당 최종성 대표의원이 집행부 행정의 일관성과 예측 가능성 확보를 촉구했다. ⓒ 성남시의회 관련사진보기

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분당 재건축 2차 선도지구 지정 절차가 진행 중인 가운데 공원·녹지 관련 평가기준을 둘러싼 혼선이 제기되자, 성남시의회 더불어민주당 최종성 대표의원이 집행부 행정의 일관성과 예측 가능성 확보를 촉구했다.최종성 대표의원(분당·수내3·정자2·3·구미)은 최근 분당 재건축 2차 선도지구 공모를 준비하는 주민들 사이에서 공원·녹지 관련 검토기준이 사업 추진에 영향을 미칠 수 있다는 우려가 확산되고 있다며, 성남시가 명확한 기준을 제시해 혼란을 줄여야 한다고 31일 밝혔다.분당 재건축 2차 특별정비구역 지정은 지난 7월 특별정비계획서 초안 접수를 마쳤으며, 총 50개 구역 6만 6037가구가 신청해 올해 지정 물량인 1만 2000가구의 약 5.5배가 접수되는 등 경쟁이 치열한 상황이다.최 의원은 최근 주민들 사이에서 공원·녹지 관련 검토기준이 사실상 의무사항으로 받아들여지면서 사업 추진에 불이익이 발생할 수 있다는 우려가 커지고 있다고 설명했다.그는 성남시 관계 부서에 확인한 결과 해당 사항은 법령상 의무기준이 아니라 관계기관 협의 과정에서 조정 가능한 내용이며, 이를 반영하지 않았다는 이유만으로 선도지구 선정에서 불이익을 받거나 탈락하는 것은 아니라는 취지의 설명을 확인했다고 밝혔다.최 의원은 이후 해당 지역 재건축추진준비위원회 대표들과 간담회를 열고 이 같은 내용을 설명하며 주민들의 불안 해소에 나섰다.그는 "행정기관 내부 검토 의견이 의무기준처럼 전달되면 주민들은 불필요한 비용과 시간을 부담하게 되고 사업에 대한 불안감도 커질 수 있다"며 "평가기준은 누구나 이해할 수 있도록 명확하고 일관되게 안내돼야 한다"고 말했다.이어 "분당은 전국적으로도 녹지율이 높은 계획도시인 만큼 공원 확보의 중요성에는 충분히 공감한다"며 "공원정책과 선도지구 선정기준은 명확히 구분해 설명해야 한다. 행정이 혼선을 최소화할 수 있도록 일관된 기준과 명확한 안내를 제공해야 한다"고 강조했다.그러면서 "재건축은 수많은 시민의 재산권과 직결되는 중요한 정책인 만큼 행정은 공정성과 예측 가능성을 최우선 가치로 삼아야 한다"며 "성남시는 선도지구 추진 과정에서 발생하는 혼선을 신속히 해소하고 주민들이 신뢰할 수 있는 행정을 통해 사업이 원활히 추진될 수 있도록 최선을 다해야 한다"고 덧붙였다.