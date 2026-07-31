이 대통령이 콕 집어 소개한 '한-칠레 협력 모범사례'는?

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 30일(현지시간) 칠레 산티아고 한 호텔에서 한-칠레 비즈니스 라운드 테이블에서 기념 촬영을 마친 뒤 파트리시오 토레스 칠레 외교부 차관과 악수하고 있다. 2026.7.31 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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미국·남미를 방문 중인 이재명 대통령이 30일(현지시간) "한국과 칠레가 글로벌 경제 질서의 격변기라는 위기 상황을 공동 번영이라는 새로운 기회로 전환해 내길 기대한다"면서 핵심광물 공급망 분야를 넘어 첨단 제조업과 방위산업에서도 양국 협력의 시너지가 발휘되길 바란다고 했다.이 대통령은 이날 칠레 산티아고에서 열린 '한-칠레 비즈니스라운드테이블'에 참석해 "지금은 세계 경제의 대전환기로, 가치와 신뢰를 공유하는 국가 간의 협력이 그 어느 때보다 중요한 시기"라며 이 같은 입장을 밝혔다.이 대통령은 먼저 "대한민국과 칠레는 오랜 기간 자유무역과 시장경제라는 공동의 가치를 토대로 긴밀하게 협력해 온 파트너"라며 "FTA 체결 당시 (양국의) 주요 관심사는 농산물과 공산품의 교역 확대였지만 20여 년이 지난 지금에는 협력 범위가 매우 다방면으로 확대되고 있고 미래를 함께 준비하는 전략적 파트너로 양국이 전환되고 있다"고 짚었다.무엇보다 "핵심 광물이 풍부한 칠레와 첨단 제조 강국인 한국은 공동의 성장을 이뤄낼 최적의 협력 파트너라고 확신한다"고 했다. "칠레는 세계적인 리튬과 구리 생산국으로 글로벌 친환경 산업의 핵심 공급기지"이고, "한국은 배터리와 첨단소재, 자동차, 반도체, 인공지능 등 첨단 제조분야에서 세계적인 경쟁력을 갖추고 있다"는 것.이에 대해 이 대통령은 한국의 LS가 칠레 국영 구리기업 코델코와 합작법인을 세워 구리 제련 과정에서 금-은 등 귀금속을 회수하고 있는 것을 "핵심광물 고부가가치화의 성공적 협력 사례"로도 소개했다.그러면서 "이처럼 "양국이 힘을 합친다면 핵심광물의 고부가가치화와 공급망 분야, 그리고 나아가서 첨단 제조업과 방산까지 다양한 부문에서 놀라운 협력의 시너지를 만들어낼 수 있을 것"이라고 강조했다.이날 행사에는 장인화 포스코 회장, 구자은 LS 회장, 최윤범 고려아연 회장 등 한국 기업인 11명과 로사리오 나바로 칠레산업협회 회장 등 칠레 산업계 인사 11명이 참석했다.강유정 청와대 수석대변인에 따르면, 이날 행사에 참석한 기업인들은 ▲ 핵심광물 ▲ 첨단산업·디지털 ▲ 친환경에너지·교역 확대 등 세 가지 유망 분야를 중심으로 양국 기업들 간의 협력 방안을 토의했다.LS는 핵심광물 분야 토의에서 최근 AI데이터센터 구축 확대로 전력산업이 성장하면서 구리가 풍부한 칠레와의 협력을 더욱 확대할 계획임을 밝혔다. 첨단산업과 관련해선, 한화그룹이 군함·조선 분야 공동설계·생산·수출 등 협력방안 등을 제안했다. 네이버는 칠레가 남미 최초로 자국어 기반 LLM(거대언어모델)을 개발한 국가임을 짚으면서 양국 간 '풀-스택 AI 생태계' 구축 협력을 제안했다. 이 외에 K-푸드 및 K-뷰티 진출에 대한 논의도 이뤄졌다.이 대통령은 마무리 발언에서 "양국 기업인들이 나눈 협력 아이디어들이 국민들이 체감할 수 있는 구체적이고 실질적인 성과로 이어지길 바란다"며 "양국 정부는 기업인들이 신사업 분야에 도전할 수 있도록 든든하게 뒷받침하겠다"고 밝혔다.