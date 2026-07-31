"섬뜩하다" 갈등관리 전문가가 본 영화 <호프>

큰사진보기 ▲영화 <호프> 스틸컷 ⓒ 플러스엠 엔터테인먼트 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 은재호는 국무총리 소속 한국행정연구원에 재직하며 한국갈등학회장과 다수 정부 부처의 갈등관리심의위원(장)을 역임했다. 현재는 대통령 직속 국민통합위원회 위원과 한국외국어대학교 EU융합전공 겸임교수, 프랑스 파리1대학 PRISM-Sorbonne 연구소 객원연구원으로 일하며 연구 현장과 정책 현장을 이어주는 정책 중개자로 활동하고 있다. 민주주의 디자이너를 '참칭'하는 그의 저서로는 <사회갈등 해소를 위한 국민통합 전략과 실행방안 연구>(2017), <혁신적 포용국가의 국가론적 지위와 이행전략>(공저, 2019), <공론화의 이론과 실제>(2022), <경세제민의 공공리더십>(공저, 2024), <여론 속의 여론>(공저, 2025) 등이 있다.

나홍진 감독의 영화 <호프>(HOPE, 2026)는 비무장지대와 멀지 않은 가상의 시골 마을 호포항에서 시작된다. 어느 날 마을 외곽에서 처참하게 훼손된 가축이 발견되고, 주민들 사이에서 호랑이가 나타났다는 소문이 퍼진다. 호포항 파출소장 '범석'은 부하 경찰 '성애'와 함께 현장을 조사하고, 혈기 왕성한 주민 '성기'는 사냥꾼들을 이끌고 숲으로 들어간다.아직 주민들은 자기들이 무엇과 맞닥뜨렸는지 알지 못한다. 그들이 아는 것은 가축과 사람이 죽었고, 마을의 일상이 심각하게 위협받고 있다는 사실뿐이다. 공포는 빠르게 무장을 부르고, 무장은 다시 처참한 공격을 불러온다. 생존을 위해 벌이는 주민들의 필사적인 저항은 마을을 지키려는 영웅적 투쟁처럼 보이지만, 영화는 시점을 비틀어 그 저항이 상대에게 어떻게 해석되는지 보여준다.낯선 침입자의 움직임은 사실 실종된 외계 문명의 황태자를 구출하기 위한 절박한 몸부림이자 문명의 생존을 위한 사투였다. 그러나 문제는 외계인들의 거칠고 파괴적인 이 행동이 주민들에게 무차별적인 공격으로 해석되었다는 점이다.반대로 주민들의 방어적 행동은 외계인들에게 무자비한 적대로 읽힌다. 양쪽 모두 상대의 진의를 알지 못한 채, 자신의 공포와 절박함을 상대의 악의로 해석한다. 이처럼 낯섦은 위협이 되고, 위협은 적대를 부르며, 적대는 자신이 처음 품었던 공포가 옳았다는 증거를 스스로 만들어내며 그렇게 갈등은 자기충족적 예언이 된다.서로의 의도가 차폐된 채 파국으로 치닫는 대칭적 구도를 해체하는 데 유용한 학술적 렌즈 가운데 하나는 프랑스 사회학자 피에르 부르디외가 주장한 아비투스(habitus) 개념이다.그에 따르면 인간은 매 순간 모든 가능성을 합리적으로 계산하며 행동하지 않는다. 사람들은 자신이 살아온 사회적 환경과 조건 속에서 형성된 지속적인 사고와 행동의 습관, 곧 아비투스에 따라 상황을 이해하고 행동한다. 그리고 그 행동은 각기 다른 규칙과 권력관계가 작동하는 삶의 영역, 즉 구체적인 활동의 장(field) 안에서 발현하며 현실적인 의미를 획득한다(Bourdieu, 1980).호포항의 비극만 봐도 그렇다. 이 비극은 단순한 문화 차이를 넘어 서로 다른 세계(장)에서 형성된 아비투스가 아무런 번역 장치 없이 갑자기 같은 공간에 동시에 내던져지면서 발생한 구조적 충돌이라는 게 더 정확하다.생존과 혈족 보호가 절대 규범으로 작동하는 외계인들의 전투적 아비투스와 외부 위협을 공동체 전체의 문제로 받아들이는 호포항 주민들의 촌락 아비투스가 서로의 행위를 자신의 아비투스로 번역할 언어도, 시간도, 중재자도 없는 상황에서 상대방에 대한 그릇된 해석이 즉시 물리력 행사로 이행하며 벌어진 사단이라는 것이다.부르디외는 과거의 장에서 형성된 아비투스가 환경이 바뀐 뒤에도 관성적으로 지속되며 현재의 장과 어긋나는 현상을 아비투스의 히스테리시스(hysteresis), 곧 '지체 효과'라고 불렀다. 영화 후반부에 등장하는 서구 영웅 서사의 미장센은 맥락을 잃은 아비투스와 상징체계가 얼마나 기괴해질 수 있는지를 소름 끼칠 만큼 우스꽝스럽게 드러낸다. 긴박한 파국 속에서 외계인 '마베이요'가 심장을 꺼내 들고 자신의 문명과 혈통에 대한 충성을 맹세하며 거행하는 비장한 의식이 그것이다.이 장면은 기사도적 영웅주의와 숭고한 희생, 순교와 구원의 도상을 성역화해 온 서구 SF의 오랜 문법을 낯선 세계에 옮겨놓음으로써 철저히 탈신성화한다. '믿음은 보이지 않는 것들의 실상'이라는 기독교 신앙조차 그것을 공유하는 상징체계 안에서만 숭고할 수 있다는 사실을 잔혹한 웃음으로 환기한다.상징은 그것을 이해하는 공통의 아비투스가 존재할 때만 의미를 가질 뿐, 그 공유가 사라지는 순간 소통의 매개가 아니라 오히려 지배와 오인의 도구가 될 뿐이라는 것을 통렬하게 지적하는 것이다.이 영화적 서사가 더욱 섬뜩하게 다가오는 이유는 그것이 오늘날 한국 사회의 현실과 절묘하게 겹쳐지기 때문이다. 한국 사회는 유례없는 압축 성장을 거치며 불과 몇 세대 사이에 전혀 다른 역사적 공간을 빠르게 통과했다.전쟁과 가난 속에서 생존을 위해 국가주의적 질서와 집단적 복종을 내면화한 세대, 권위주의에 맞선 투쟁 속에서 지배와 저항의 이분법으로 강한 연대를 체득한 세대, 그리고 고도화된 경쟁사회에서 절차적 공정성과 개인의 권리를 무엇보다 중시하는 세대가 동일한 정치공동체 안에서 맞부딪치고 있다.그래서 이들의 갈등은 이해관계의 차이만으로 설명되지 않는다. 각 세대와 집단은 서로 다른 시대를 살아왔으며, 따라서 무엇을 위협으로 느끼고 무엇을 정의라고 판단하는지조차 다르다. 문제는 시대가 바뀌어도 과거의 장에서 형성된 아비투스가 곧바로 사라지지 않는다는 데 있다.압축성장과 안보 위기 시대에 체화된 국가주의적 아비투스가 오늘의 다원적 사회에서도 희생과 복종을 공동체적 책임으로 요구하는 방식으로 되살아나는 것이 산업화 세대의 히스테리시스라면, 1980년대 권위주의와 민주화 투쟁의 장에서 형성된 저항과 연대의 아비투스가 2020년대의 정치에서도 여전히 작동하는 것 역시 386세대에서 나타나는 히스테리시스다.마찬가지로 극심한 경쟁과 불확실성 속에서 형성된 청년 세대의 공정 아비투스가 모든 사회문제를 절차와 보상의 등가성만으로 판단하게 만드는 순간, 그 역시 새로운 형태의 히스테리시스가 될 수 있다. 서로 다른 역사적 장에서 형성된 아비투스가 동일한 현실을 각기 다른 언어로 해석하는 한, 한쪽의 절박함이 다른 쪽의 이기주의가 되고 한쪽의 정의가 다른 쪽의 폭력으로 읽히는 것은, 어쩌면 피할 수 없는 귀결이다.더 심각한 문제는 정치가 이러한 차이를 번역하기보다 오히려 증폭한다는 데 있다. 정치적 공론장이 서로 다른 아비투스의 역사성을 해석하고 중재하는 본연의 기능을 상실할 때, 각 집단은 자신이 보유한 정치적·경제적·문화적 자본을 총동원하여 온갖 형태의 폭력을 행사한다.특히 상대의 경험을 시대착오라고 조롱하고, 그들의 불안을 탐욕으로 환원하며, 자신의 가치만을 정상과 상식의 이름으로 제시하는 상징적 폭력은 공동의 문제를 해결하기 위한 공공가치의 기반을 허물며 결국 같은 언어를 쓰면서도 서로를 이해하지 못하는 사회를 만든다.따라서 '팩트 체크'라는 이름으로 사실을 판별하는 것만으로는 우리 사회의 갈등을 해결할 수 없다. 그보다 더 본질적인 과제는 서로 다른 역사적 장에서 형성된 상대방의 아비투스가 어떤 공포와 욕망을 품고 있는지를 공적 언어로 드러내는 일이다.각자의 언어만으로는 전달되지 않는 경험을 상대가 이해할 수 있는 언어로 번역하고, 각 세대와 진영이 감추어 온 아픔과 슬픔의 속살을 서로 마주 보게 하는 것이다. 사실 한국 갈등관리 연구가 강조하는 경청과 공감, 조정과 숙의, 공론화 등은 갈등을 없애는 만능의 도구가 아니다. 그것은 단지 상대의 절박함을 악의로, 공포를 탐욕으로 잘못 읽지 않게 만드는 최소한의 사회적 장치다.타자의 아비투스를 이해하려는 넉넉한 인내와 정교한 제도적 매개가 사라진 사회에서, 각자가 품은 비장함과 정당성만으로는 결코 평화를 만들 수 없다. 정의도 실현할 수 없다. 우리 역시 자신이 어떤 역사적 장에서 형성되었으며, 그 경험이 현재의 현실을 어떻게 굴절시키고 있는지를 끊임없이 객관화해야 한다. 표면적인 주장 뒤에 가려진 공포와 기억, 상처와 욕망을 공적인 언어로 끌어올리지 못한다면, 우리가 선택하는 해법은 그것이 무엇이든 또 다른 재앙의 씨앗이 될 뿐이다.올여름, 영화 <호프>를 통해 우리 사회가 직면한 갈등의 심연을 함께 들여다볼 것을 권한다. 숨 가쁜 카메라 워킹과 그를 뒷받침하는 장엄한 음악은 물론, 감독이 곳곳에 뿌려놓은 상징과 기호를 하나씩 발견하는 재미가 쏠쏠하다. 하지만 극장을 나설 때 끝내 남는 이 질문만큼은 외면하지 말자. 우리가 적이라고 확신하는 존재는 정말 우리를 죽이려 하는 것인가. 아니면 아직 그의 공포와 절박함을 번역할 언어를 우리가 체득하지 못한 것인가.참고문헌Bourdieu, P. (1980). Le sens pratique. Paris: Les Éditions de Minuit.