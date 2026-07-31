상하이 여행을 마치기 전 찾은 곳

(이전 기사 : 세 번째 방문한 상하이, 변한 것과 변치 않은 것
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20년 전 처음 상하이를 여행한 이후로 몇 번의 중국 여행 경험이 있다. 여러 도시를 여행하며 고속철도를 탔고, 시내버스나 지하철, 혹은 공유 차량 서비스인 디디를 이용하기도 했다.
20년 동안 드문드문 중국에 오면 그때마다 매번 저만치 다른 곳에 가 있는 이 나라의 변화가 낯설기도, 놀랍기도, 한편 부럽기도 하다. 지난해 시안 여행에 이어 올해는 7월 하순의 더위 속에 열흘간의 긴 중국 여행을 했다. 쑤저우에서 2박 3일, 항저우에서 2박 3일, 그리고 나머지 5박 6일은 상하이에서 보냈다.
쑤저우는 졸정원으로 대표되는 오래된 정원의 도시, 항저우는 시호로 먼저 떠오르는 자연이 인상적인 도시, 그리고 상하이에선 중국의 지금과 미래를 엿볼 수도 있었다. 여행을 마치고 나니 중국의 과거와 현재를 본 느낌이고, 이제 미래가 궁금해진다.
상하이에서는 꽤 여러 곳을 돌았다. 예원, 난징시루, 우캉맨션, 정대 광장 뿐 아니라 디즈니랜드까지 가볼 여유가 있었다. 놀라운 건 어디나 똑같이 사람들이 많고, 번화한 거리에 넘쳐 나는 많은 사람 중엔 한국인도 제법 있다는 것이다. 요즘 상하이 여행이 상한가라는 말이 실감 났다. 쑤저우와 항저우에서 한국인이나 서양인들을 거의 볼 수 없던 것에 비해 상하이엔 서양인도 넘쳐 났는데, 상하이의 역사를 생각한다면 서양인들에게도 매력적인 곳인 듯하다.
열흘간 세 도시를 돌며 중국 여행을 하고 나니 도시마다 다른 점도, 또 비슷한 점도 있다. 지난 중국 여행과 달라진 점도, 그 반대인 점도 있다. 여전한 것은 역시 'QR의 나라'라는 것과 여권 꺼낼 일이 아주 많다는 것, 그리고 달라진 것이라면 화장실과 도시 청결, 그리고 기초 질서의 문제라는 생각이 든다.
여행자가 일차적으로 맞닥뜨리는 문제는 역시 '화장실'이다. 특히 내가 살고 있는 수원시는 화장실에 대해서라면 나름 진심인 도시다 보니 개방 화장실도 흔하고, 관리도 잘 되어있어 타지에선 더욱 비교가 된다. 특히 이번에 여행한 세 도시는 모두 볼거리가 많은 관광 도시이다. 그래서였을까. 아니면 전체적인 변화일까 알 수 없지만 모두 공중화장실이 잘 되어 있었다.
안내판도 직관적으로 잘 되어있고, 더 놀라운 건 그 공중화장실들이 굉장히 청결하게 관리되고 있다는 것이다. 물론 화장지가 비치된 경우는 드물었고, 무엇보다 양변기 대신 화변기의 비율이 높았던 건 아쉽다. 그래도 역시 상하이는 앞선 두 도시에 비해 양변기의 비율이 제법 높았다.
그리고 또 하나 달라진 점이라면 '새치기'로 먼저 떠오르는 중국의 기초 질서 문화는 전처럼 많이 보이지 않았다. 10년 전 칭다오에서 고속 열차를 탈 때 경험한 무질서의 장면들은 그 이후 한동안 중국 여행을 망설이게 했을 정도였는데, 지난해 시안에서 놀랐던 그 변화는 이번에도 마찬가지였다. 물론 새치기가 전혀 없지는 않지만, 전에 비하면 얼마나 놀라운 변화인지. 여전히 길거리에서의 흡연이 자연스럽긴 하지만 사방에 "큰소리로 통화하지 말 것" "질서를 지킬 것" 과 같은 포스터가 붙은 것을 보면 이런 변화들엔 역시 이유가 있다는 생각이다.
또 하나 이번 여행에서 가장 편했던 것은 디디로 대변되는 공유 차량 서비스였다. 나는 주로 알리페이에서 디디를 이용했는데, 한국어 자동번역 기능이 있어 목적지를 한글로 입력해도 대부분 잘 찾았다. 한국에서 미리 중국 주소를 메모장에 붙여오면 가장 편하다. 길이 막혀도, 말을 몰라도 이용할 수 있는 이 시스템 덕에 정말 편하게 다닐 수 있었다. 게다가 중국은 우리에 비하면 교통비가 저렴한 편이라 부담이 덜했다.
그리고 새로운 경험이라면 배달 음식 서비스였다. 한국에서야 일상이지만 외국에서 배달 음식을 주문하는 건 퍽 재미있는 경험이었다. 호텔에 따라 1층 로비에 배달되는 곳도, 아예 방까지 가져다주는 곳도 있었는데 모두 앱에서 이루어지니 편했다. 배달되는 음식의 종류도 정말 다양하다. 중국인들도 배달 음식이 일상인 듯 카페나 음식점에서 픽업해 가는 기사들을 쉽게 만날 수 있다.
상하이 여행을 마치기 전에 우리는 대한민국 임시 정부 청사를 찾았다. 십 년쯤 전에 왔을 때와 달리 리모델링을 거쳤는지 전체적으로 깔끔해져서 그때와 달리 돌아보는 마음이 한결 나았다. 작은 전시관도 있어서 우리 선조들이 나라를 위해 중국 이곳저곳을 떠돌며 임시 정부를 이어간 흔적을 찾아볼 수도 있다.
타국의 대한민국임시정부를 돌아보고 나니 어제와 오늘, 그리고 내일의 중국을 생각한 데 이어 우리나라로 마음이 옮겨왔다. 그건 단지 여행이 끝나 집에 돌아갈 때가 되었다는 것과는 또 다른 것이었다. 우리가 어느 곳을 여행하든 잊지 말아야 할 것을 생각하게 했고, 내가 누구인가도 생각하게 하는 것이었다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 블로그에도 실립니다.