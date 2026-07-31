주민은 4명뿐 텅 빈 한전의 주민설명회

큰사진보기 ▲피케팅을 진행하는 모습 ⓒ 대전환경운동연합 관련사진보기

큰사진보기 ▲기자회견에서 구호를 외치는 참가자 ⓒ 대전환경운동연합 관련사진보기

큰사진보기 ▲발언중인 김재용 위원장 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲홍혜진 입지선정위원회 ⓒ 대전환경운동연합 관련사진보기

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30일 오후 대전 서구문화원에서 열린 한국전력의 '군산-신천안 345kV 송전선로 건설사업' 주민설명회는 시작부터 썰렁한 분위기였다. 설명회장 객석은 대부분 비어 있었다. 기자와 행정관계자를 제외한 주민은 6~8명 정도에 그쳤다. 이마저도 한전에서 진행하는 대학생 프로젝트 인원 4명을 제외하면 주민은 거의 없다고 봐도 무관하다.대책위는 한전 측 주민설명회 뒤편에서 백지화를 요구하며 피케팅을 진행했다. 사업을 둘러싼 불신과 긴장감은 설명회 내내 이어졌지만 설명회는 10여분만에 설명회의 틀과 내용도 갖추지 못한채 끝났다.설명회에 앞서 대전송전탑백지화대책위원회와 대전주민송전탑백지화대책위원회는 기자회견을 열고 정부와 한국전력의 일방적인 사업 추진을 규탄하며 송전선로 계획 백지화를 촉구했다.필자는 사회를 보면서 "해남에서 송전탑반대 전국 대행진이 11시에 출발했고 8월 20일까지 이어질 예정"이라며 기자회견을 시작했다. "주민들은 이미 선행노선에서 송전탑건설 과정의 비민주적이며 시민을 기만한 행정을 규탄했고, 정부는 이를 겸허히 수용하지 못한채 새로운 노선을 강행하려 한다"며 기후에너지환경부와 한국전력공사를 강력하게 규탄했다.첫 발언에 나선 김재용 대전주민송전탑백지화대책위원장은 이번 사업을 수도권 전력 공급을 위해 지역이 희생되는 구조라고 비판했다. 김 위원장은 "정부와 한국전력은 용인 반도체 국가산업단지 등 수도권의 전력 수요를 해결하기 위해 대전과 충청, 전북을 관통하는 초고압 송전선로를 추진하고 있다"며 "지역에서 사용하지도 않는 전기를 보내기 위해 주민들은 전자파 위험과 재산권 침해, 자연환경 훼손을 감당해야 하는 상황"이라고 말했다.이어 "한전은 국가기간망이라는 명분 아래 주민 의견은 제대로 묻지도 않은 채 사업을 밀어붙이고 있다"며 "지역은 수도권 발전을 위한 에너지 식민지가 아니다. 주민의 생존권과 환경권을 희생시키는 방식의 사업 추진은 중단돼야 한다"고 주장했다.입지선정위원으로 참여하고 있는 홍혜진씨는 자신이 위원으로 나서게 된 이유를 설명하며 주민들의 불안감을 전했다. 홍씨는 "유성구 학하동에서 불과 200m 떨어진 곳으로 송전선로가 지난다는 소식을 듣고 주민들의 고통을 외면할 수 없어 입지선정위원으로 참여하게 됐다"며 "아이들이 생활하는 아파트 인근에 초고압 송전탑을 세우는 것이 과연 타당한 일인지 묻고 싶다"고 말했다.또 "주민들은 충분한 정보도 제공받지 못한 채 사업이 추진되고 있다는 불안감을 느끼고 있다"며 "입지선정 과정이 주민 의견을 제대로 반영하는 절차가 되려면 무엇보다 투명한 정보 공개와 공론화가 먼저 이뤄져야 한다"고 강조했다.대책위는 이날 기자회견문을 통해 입지선정위원회 구성 과정 자체에도 문제를 제기했다.이들은 "한전이 각 지자체에 입지선정위원 추천을 요청하면서 법정기한보다 빨리 추천하면 인센티브를 제공하겠다는 조건을 내건 것은 주민 수용성을 확보하기보다 사업을 서둘러 추진하려는 의도"라며 "절차적 민주주의를 훼손하는 행위"라고 비판했다. 또한 현재 입지선정위원회 구성 방식에 대해서도 "대표성과 전문성이 부족한 구조"라며 "독립적인 전문가 참여 없이 사업을 정당화하는 거수기 역할로 전락할 우려가 크다"고 지적했다.설명회에서는 입지선정위원회 구성 절차와 주민 참석률이 저조한 이유 등에 대한 질의가 이어졌고, 추가적인 주민설명회 계획은 내놓지 못했다. 300석이 넘는 객석 대부분은 빈자리였다.전력수급기본계획에 따라 추진되는 군산-신천안 345kV 송전선로 건설사업은 총연장 115km, 약 260기의 철탑을 설치하는 대규모 국가 전력망 사업이다. 사업 대상에는 대전을 비롯해 세종과 충남 15개 시와 군이 포함돼 있으며, 앞으로 입지선정 절차가 본격화될수록 지역사회의 갈등의 뜨거운 감자다. 주민들의 반발이 전국적으로 확산되고 있다.대책위는 기자회견을 마무리하며 정부에 국가기간 전력망 확충 계획의 전면 재검토를, 한국전력에는 입지선정위원회 구성 중단을, 대전시와 관할 지자체에는 입지선정위원 추천 거부와 송전선로 반대 입장 표명을 촉구했다.