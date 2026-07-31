논산시의회, 재정 부담 논란 속 169억 지방채 승인

큰사진보기 ▲충남 논산시의회가 30일 제273회 임시회 제2차 본회의를 열어 169억 원 규모의 지방채 발행 동의안을 원안 가결하고 있다. ⓒ 논산시의회 관련사진보기

큰사진보기 ▲박민규 논산시의회 의원(더불어민주당)이 30일 제273회 임시회 제2차 본회의에서 169억 원 규모 지방채 발행 동의안에 대해 반대 토론을 하고 있다. ⓒ 논산시의회 관련사진보기

큰사진보기 ▲김재광 논산시의회 의원(국민의 힘)이 30일 제273회 임시회 제2차 본회의에서 169억 원 규모 지방채 발행 동의안에 대해 찬성 토론을 하고 있다. ⓒ 논산시의회 관련사진보기

큰사진보기 ▲국중숙 논산시의회 의원(더불어민주당)이 30일 제273회 임시회 제2차 본회의에서 '논산시 지방채 발행과 책임 있는 재정운영'을 주제로 5분 자유발언을 하고 있다. ⓒ 논산시의회 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이건창 논산시의회 의장(더불어민주당)이 30일 제273회 임시회 제2차 본회의에서 폐회사를 하고 있다. ⓒ 논산시의회 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

충남 논산시의회(의장 이건창)가 169억 원 규모의 지방채 발행을 최종 승인했다. 일부 의원이 재정 부담을 이유로 재심사를 요구했지만, 본회의 표결 끝에 원안대로 가결됐다.논산시의회는 지난 30일, 제273회 임시회 제2차 본회의를 열어 '2026년도 지방채 발행 동의안'을 비롯해 조례안과 일반안건 등 11건을 처리하고, 지난 21일부터 이어온 10일간의 임시회 일정을 모두 마쳤다.이날 본회의의 최대 쟁점은 169억 원 규모 지방채 발행의 적정성이었다. 산업건설위원회 소속 박민규 의원과 김재광 의원이 찬반 토론에 나섰고, 국중숙 의원은 '논산시 지방채 발행과 책임 있는 재정운영'을 주제로 5분 자유발언을 했다.박민규 의원은 반대 토론에서 지방채의 원금과 이자는 결국 시민이 갚아야 할 미래의 재정 부담이라고 지적했다. 세출 구조조정이나 순세계잉여금 활용 등 다른 재원 마련 방안을 먼저 충분히 검토한 뒤, 지방채 발행 규모를 최소화해야 한다는 것이 박 의원의 주장이다. 그는 지방교부세 증가를 전제로 한 상환 계획에도 불확실성이 있다며, 안건을 소관 상임위원회로 다시 돌려보내 재심사할 것을 요구했다.반면 김재광 의원은 지방채를 무조건 부정적으로 볼 필요는 없다고 맞섰다. 법령이 허용하는 범위 안에서 시민에게 꼭 필요한 사업을 제때 추진하기 위한 합법적인 재정 수단이라는 설명이다.박 의원이 낸 상임위 재회부 요구는 기립표결 결과 찬성 3명, 반대 10명으로 부결됐다. 재석 의원 13명 가운데 이건창 의장, 박민규 의원, 국중숙 의원 3명만 재심사에 찬성했다. 이어진 본안 표결에서는 반대로 찬성 10명, 반대 3명이 나와 지방채 발행 동의안이 원안대로 가결됐다.국중숙 의원은 5분 자유발언을 통해 앞으로 있을 추가경정예산안 심사 과정에서 해당 사업들이 재정 운영상 우선순위에 맞는지, 사업 시기 조정이 필요한지, 자체 재원을 마련할 여지는 없는지 면밀히 살펴보겠다고 밝혔다. 발행된 지방채가 애초 목적과 계획대로 편성·집행되는지도 계속 점검해, 의회의 재정 통제와 감시 기능을 충실히 수행하겠다고 덧붙였다.이번에 승인된 지방채는 탑정호 근린공원(신풍리) 조성사업 25억 원, 탑정호 어드벤처 키즈파크 조성사업 27억 원, 국방국가산업단지 조성사업 98억 원, 선샤인랜드 기반시설 조성사업 19억 원 등 4개 사업에 나눠 투입된다. 해당 사업들은 중기지방재정계획에 반영됐고 지방재정 투자심사 절차도 모두 마친 상태다.이번 임시회에서는 지방채 동의안 외에도 여러 안건이 처리됐다. '논산시 갑질 행위 근절 및 피해자 보호 조례 전부개정조례안'은 일부 내용을 고쳐 가결됐고, '논산시 청렴문화 조성에 관한 조례 일부개정조례안' 등 8건은 원안대로 가결됐다. '논산시 공업지역 기본계획 수립(안)에 대한 의견청취의 건' 등 2건은 찬성 의견으로 채택됐다.반면 '대영아스콘(주) 건축허가 및 개발행위 불허가와 관련하여 논산시의 부당한 처분에 대한 청원의 건'은 본회의에 올리지 않기로 결정되면서 폐기됐다. 시의회는 국방산업과로부터 한국국방연구원(KIDA) 논산 유치를 위한 업무협약 관련 사전 보고도 받았다.이와 함께 시의회는 '2026년도 주요업무 추진상황 보고 청취'를 통해 집행부가 추진 중인 주요 사업의 현황을 두루 점검했다. 각 상임위 의원들은 문제점을 지적하는 데 그치지 않고, 사업을 추진하는 과정에서 예상되는 어려움을 짚어가며 실효성 있는 개선 방안을 함께 제시하는 등 정책 중심의 질의와 토론을 이어갔다.이건창 의장은 폐회사에서 "10일간 임시회 운영을 위해 애써주신 동료 의원들과 공직자 여러분께 감사드린다"며 "정론직필을 위해 애쓴 언론인들에게도 감사드린다. 다음 회기에도 건강한 모습으로 다시 만나기를 바란다"고 말했다.제273회 임시회를 마무리한 논산시의회는 지방채 발행을 둘러싼 찬반 논쟁을 끝으로 하반기 주요 사업 추진을 위한 재정적 기반을 마련했다. 다만 지방채 확대에 따른 재정 건전성과 상환 부담을 둘러싼 논의는 앞으로 있을 예산안 심의 과정에서도 이어질 것으로 보인다.논산시의회는 오는 8월 19일부터 27일까지 9일간 제274회 임시회를 열어 제1회 추가경정예산안과 각종 조례안 등을 심의·의결할 예정이다.