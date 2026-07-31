김혜경 여사가 칠레 원주민 문화에서 찾은 '장승'과 '나전칠기'

큰사진보기 ▲이재명 대통령과 함께 칠레를 공식 방문한 김혜경 여사와 카스트 칠레 대통령 부인 마리아 피아 아드리아솔라 여사가 30일(현지시간) 산티아고 콜럼버스 이전 시대 예술박물관을 방문해 관계자의 설명을 들으며 전시물을 관람하고 있다. 2026.7.31 [공동취재 제공. 재판매 및 DB 금지] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재명 대통령과 함께 칠레를 공식 방문한 김혜경 여사가 30일(현지시간) 산티아고 콜럼버스 이전 시대 예술박물관을 방문해 카스트 칠레 대통령 부인 마리아 피아 아드리아솔라 여사와 함께 전시관으로 이동하고 있다. 2026.7.31 [공동취재 제공. 재판매 및 DB 금지] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲칠레를 공식 방문 중인 이재명 대통령이 30일(현지시간) 호세 안토니오 카스트 칠레 대통령에게 선물한 '나전칠기 일월오봉도'. 조선시대 임금의 어좌 뒤를 장식하던 일월오봉도를 전통 나전기법으로 표현한 작품으로, 올해 3월 취임한 카스트 대통령이 현명한 리더십으로 새롭게 국정을 이끌어 칠레의 번영을 이루기를 기원하는 의미를 담았다. ⓒ 청와대 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재명 대통령 부부와 호세 안토니오 카스트 대통령 부부가 30일(현지시간) 산티아고 대통령궁에서 선물교환식을 마친 뒤 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 김혜경 여사, 이재명 대통령, 호세 안토니오 카스트 칠레 대통령, 마리아 피아 아드리아솔라 여사. 2026.7.31 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령과 함께 칠레를 방문 중인 김혜경 여사가 30일(현지시간) 호세 안토니오 카스트 칠레 대통령의 배우자 마리아 피아 아드리아솔라 여사와 함께 박물관을 관람하며 양국의 역사와 문화에 대한 이해를 넓히고 우의를 다지는 시간을 가졌다.두 여사가 방문한 곳은 1981년 개관한 <콜럼버스 이전 시대 예술 박물관>으로, 칠레 원주민 문화인 마푸체와 라파누이를 비롯해 잉카, 마야, 아즈텍 등 중남미 전역의 콜럼버스 이전 시대 유물 1만여 점을 소장하고 있는 칠레의 대표적인 문화기관이다.안귀령 청와대 부대변인에 따르면, 김 여사는 "칠레 역사에 있어 뜻깊은 공간일 뿐만 아니라 중남미 전역의 선사와 고대 문화를 한자리에서 만나볼 수 있는 박물관에 초청해주셔서 감사하다"며 아드리아솔라 여사의 환대에 사의를 표했다. 이에 아드리아솔라 여사는 "역사적 가치와 아름다움을 지닌 유물을 통해 아메리카 원주민의 문화와 예술성을 소개할 수 있어 뜻 깊게 생각한다"고 화답했다.두 여사는 이후 박물관장의 안내를 받아 전시관을 둘러봤다. 특히 몇몇 전시품 속에서 발견되는 양국 문화의 공통점에 대해 서로 얘기를 나누기도 했다.김 여사는 칠레 원주민 공동체의 삶과 문화를 소개하는 '칠레 이전의 칠레' 상설관에 전시된 라파누이의 목조 조각과 관련 '조상의 영혼과 영적 존재를 형상화한 것'이란 설명을 듣고 "한국에도 마을 입구를 지키는 수호신 역할을 하는 장승이 있는데, 눈과 표정이 비슷한 것 같다"고 말했다.안데스 지역의 전통 악기와 금속 공예품이 전시된 '중부 안데스관'에서는 한국의 나전칠기를 발견했다. 김 여사는 모체 문화의 금속 공예품을 살펴보던 중 "한국의 나전칠기에 사용되는 재료와 비슷해 보이는데 조개껍데기가 맞느냐"고 물었다. 이에 아드리아솔라 여사는 '조개껍데기를 사용한 것이 맞다'면서 김 여사와 양국 공예의 공통점에 대해 이야기를 나눴다.마지막으로 콜럼버스 이전 안데스 문명의 섬유 예술을 소개하는 전시실을 찾은 김 여사는 당시의 정교한 직조 기술과 다채로운 색채 표현에 "수천 년 전 제작된 작품이라고 믿기 어려울 정도로 섬세하고 아름답다"며 "당시 문명의 높은 문화 수준과 창의성을 느낄 수 있었다"고 말했다.관람을 마친 뒤에는 "칠레의 깊은 역사와 찬란한 문화를 돌아볼 수 있는 소중한 기회였다"면서 "오랜 역사와 문화를 소중히 보존하고 이를 미래 세대에 전승하기 위해 노력하고 있다는 점에서 한국과 칠레는 공통된 가치를 지니고 있는 것 같다"고 소감을 밝혔다.아드리아솔라 여사도 "콜럼버스 이전 시대의 문화와 예술을 함께 소개할 수 있어 매우 뜻 깊은 시간이었다"며 다음에 칠레를 찾을 때 다시 한 번 이곳을 방문해 달라고 했다.안 부대변인은 서면브리핑을 통해 두 여사의 친교 일정에 대해 "한국과 칠레가 서로의 역사와 전통을 이해하고 공감하는 계기가 됐다"라며 "문화 분야의 교류와 협력을 더욱 확대해 나가겠다는 양국의 의지를 재확인하는 뜻 깊은 시간이었다"고 밝혔다.한편 이 대통령은 이번 방문에서 카스트 대통령에게 조선시대 임금의 어좌 뒤를 장식하던 일월오봉도를 전통 나전기법으로 표현한 '나전칠기 일월오봉도'를 기념선물로 전달했다.올해 3월 취임한 카스트 대통령이 현명한 리더십으로 새롭게 국정을 이끌어 칠레의 번영을 이루기를 기원하는 의미를 담았다는 청와대의 설명이다.청와대는 이와 함께 칠레가 세계적인 와인 산지임을 고려함과 동시에 우리 전통 유기의 아름다움과 우수한 금속공예 기술도 소개하기 위해 유기 와인잔 세트도 함께 선물했다고 밝혔다.아드리아솔라 여사에게는 칠레 아타카마 사막의 은하수를 연상시키는 백자 서양식기 세트와 칠레 내 K-뷰티에 대한 관심을 반영한 한국 프리미엄 뷰티 브랜드 화장품을 선물했다.칠레 측에서는 자국 특삼품인 청금석으로 제작한 보석함과 알파카 담요, 칠레산 와인, 커피 드립 세트 등을 이 대통령 부부에게 선물한 것으로 알려졌다.