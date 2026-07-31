500년의 시간을 살아온 고택, 대문도 남다르네

큰사진보기 ▲이규헌 가옥 중문. 사랑채에서 안채로 통하는 문이다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲수묵담채를 선보이는 이규헌 종손. 지난 7월 11일 영광고택체험에서다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲영광 이규헌 가옥의 솟을대문. 처마에 정려가 걸려 있다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이규헌 가옥에 얽힌 이야기를 듣는 영광고택체험 참가자들. 지난 7월 11일이다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲이규헌 가옥의 사당. 불천위 제사를 지내는 공간이다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲영광고택체험이 열린 지난 7월 11일의 이규헌 가옥 사랑채 풍경. 상선당 현판이 걸려 있다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲영광 당산마을 풍경. 묘량면소재지와 당산마을을 이어주는 길이다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

"산꼭대기 큰 바위에 정성껏 음식을 차리고 마을의 평화를 비는 제사를 지내거라. 그러면 두 영물이 마을의 수호신이 될 것이다."

큰사진보기 ▲영광 당산마을 풍경. 묘량면소재지에서 이규헌 가옥으로 가는 길목이다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲당산마을을 둘러보는 영광고택체험 참가자들. 지난 7월 11일이다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲당산마을 풍경. 묘량면소재지와 당산마을을 이어주는 길이다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 전남일보에도 실립니다.

대문이 남다르다. 여느 집과 달리 당당해 보인다. 대문은 3칸짜리 솟을대문이다. 처마에 정려가 걸려 있다. 1713년 숙종 때, 이 집에 살던 이상호의 지극한 효성을 기려 나라에서 내린 표창이다. 효심을 인정받은 집이다. 가문의 기품을 더해준다.​전주이씨 양도공파 종갓집이다. 이효상이 정착한 뒤 무려 500여 년간 후손들이 대를 이어 살고 있다. 이효상은 이성계의 조카이자 개국공신인 이천우의 증손이다. ​500년 넘는 역사를 품은 고택이다. 지금은 이 집에 사는 종손의 이름을 따 '이규헌 가옥'으로 불린다.이규헌(李奎憲)은 수묵담채를 중심으로 산수화, 화조화 등을 그리는 화가다. 한국 전통의 아름다움과 종가의 멋을 현대적 필치로 표현한다. 대한민국미술대전 특선 등의 경력을 지닌 국전 출신이다. 신체(청각) 장애의 한계를 이겨낸 화가이기도 하다.이규헌 가옥은 ​임진왜란 때 의병의 거점으로도 쓰였다. 의병을 일으키고, 영광 수성도별장(守城都別將)을 지낸 이응종이 이 집을 의병청으로 삼고 수성 대책을 논의했다. 일본의 침략에 맞선 지역의 작전본부였던 셈이다. 이규헌 가옥이 이응종의 생가이다.집도 격이 다르다. 그저 그런 옛날 기와집이 아니다. 솟을대문과 내삼문, 사랑채, 안채, 사당, 호지집 등으로 이뤄져 있다. 당시 양반들의 주거 형태가 고스란히 배어있다. 무엇보다 남성 공간인 사랑채와 여성 공간인 안채가 완벽하게 나뉘어 있다.대문을 들어가면 오른편으로 사랑채 상선당(相善堂)이 자리하고 있다. 건축물이 위엄있고 반듯해 보인다. 마치 '나 이런 사람이야~' 하며 으스대는 것 같다. 사랑채는 손님을 맞이하고 학문을 논하던 공간이다. 상량문에 적힌 기록으로 볼 때 1895년 지어졌다.안채는 사랑채 뒤쪽에 숨겨져 있다. 사랑채 옆 내삼문(중문)을 지나 안채로 들어간다. 아무라도 함부로 들여다볼 수 없는 구조를 하고 있다. '남녀칠세부동석'으로 일컬어지는 조선시대 남녀유별의 교과서를 보는 것 같다.안채의 툇마루도 툭 튀어나와 있다. 요즘 아파트로 치면 광폭 베란다나 테라스 확장형 구조인 셈이다. 오랜 세월 비바람을 맞으며 거뭇거뭇하고 단단해진 기둥, 자연스런 곡선을 고스란히 살린 대들보가 감성을 자극한다.초가 형태의 호지집도 안채 옆에 있다. 호지집은 노비가 살던 부속 건물을 가리킨다. 한 울타리 안에서 양반과 노비의 주거 형태를 한눈에 비교할 수 있다. 불천위 제사를 지내는 사당에 이천우 영정도 있다. 영정은 태종이 이천우의 공적을 치하하며 화공에게 그리게 했다고 전한다.이규헌 가옥은 화려하진 않지만 은은한 매력을 지니고 있다. 수백 년 동안 사람의 온기 끊이지 않고 이어온 것도 정겹다. 볼수록 마음 편안해지는 집이다. 조선시대 여름 어느 날, 양반집에 와 있는 것 같은 착각을 불러일으킨다.영광고택 체험단이 찾아가는 이유다. 이규헌 가옥과 매간당 고택을 테마로 한 고택체험 주제는 '영광의 가문들, 500년의 시간을 걷다'이다. 이규헌 종손이 수묵담채를 통해 고택의 가치도 전한다. 고택체험은 국가유산청의 고택·종갓집 활용 사업의 하나로 진행되고 있다. 지난 봄 시작된 영광고택체험은 늦가을까지 계속된다.이규헌 가옥이 전라남도 영광군 묘량면 영양리 당산마을에 있다. 이규헌 가옥과 어우러진 당산마을은 산자락 아늑한 곳에 둥지를 틀고 있다.옛날 이 산골에 백 년 묵은 지네와 천 년을 기다린 구렁이가 살고 있었다. 둘은 하루가 멀다고 싸웠다. ​두 영물의 싸움 때문이었을까? 가뭄이 자주 들어 민심이 흉흉하고 주민들 시름이 깊어만 갔다. 어느 날 한 주민의 꿈에 산신령이 나타났다.사람들은 산꼭대기에 올라 정성껏 준비한 제물을 차리고 제사를 지냈다. 그날 이후 구렁이는 용(龍)이 되어 하늘로 올라갔다. 지네는 땅속 깊은 데로 들어가 마을의 수맥을 지켜줬다는 이야기가 전한다.마을사람들이 제사를 지낸 봉우리가 '당산(堂山)'이다. 그 아래 터를 잡은 마을이 '당산마을'이다. 마을에 커다란 당산나무도 있다. ​일제강점 때, 일본인이 나무를 베려고 톱날을 대려다 벼락을 맞았다는 이야기가 전해진다. 그날 이후 지금껏 당산나무를 건드린 사람은 아무도 없었다고 한다.당산나무는 오늘도 늠름한 자태를 뽐내며 그늘을 드리우고 있다. 마을의 액운도 막아준다. 사람들이 지금도 정월대보름날 마을의 안녕과 평화를 빌며 당산제를 지내는 이유다.당산마을은 이 땅을 지켜온 선조들의 호국정신과 공동체 온기가 빛난다. 그 흔적과 정신이 지금도 살아숨쉬는 영광 당산마을이다.