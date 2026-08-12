교도소에서 만난 교제폭력 피해자 "저는, 살고 싶지가 않아요"

김희원(가명, 여)씨와 이무영(가명, 남)씨는 교제관계였습니다. 김씨는 2019년부터 경찰에 31회 교제폭력 피해를 신고했습니다. 그리고 2024년 5월 11일, 이씨는 사망했습니다. 김씨가 불을 질렀습니다. 도화선, 한자로 풀이하면 불을 이끄는 줄이란 뜻입니다. 불이 더 커지지 않도록 하는 게 공권력의 역할입니다. "교제폭력 피해자가 가해자가 될 때까지 우리 사회는 무엇을 했을까". 항소심 김씨 대리인 이한선 변호사의 질문입니다. 그 답을 찾아보려고 합니다.

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- 왜 우세요?

"사건 관련 질문하지 마세요. 일상적인 질문만 하세요."

큰사진보기 ▲김희원(가명, 여)씨와 이무영(가명, 남)씨는 교제관계였다. 김씨는 2019년부터 경찰에 31회 교제폭력 피해를 신고했다. 2024년 5월 11일, 교제폭력이 멈췄다. 김씨는 불을 질렀고, 화재로 이씨는 사망했다. (오마이뉴스 자료사진) ⓒ 이정환 관련사진보기

- 요즘 어떻게 지내세요?

- 왜 그런 마음이 드셨어요?

"내가 문제가 있는 사람인가. 내가 문제가 있어서 이러나."

- 다른 재소자나 교도관들이랑 대화는 좀 나누세요?

- 살기 싫다는 마음이 들 때는 어떻게 하세요?

"그런데 그럴 때는 화장실에 가서 울어…"

큰사진보기 ▲현주건조물방화치사혐의로 기소된 김희원(가명, 여)씨에게 1심 재판부는 징역 12년형을 선고했다. 항소심 재판부는 김씨의 교제폭력 피해 사실을 참작해 징역 10년형을 선고했다. 현재 김씨는 복역 중이다. (오마이뉴스 자료사진) ⓒ 이정환 관련사진보기

"(이씨를) 만나기 이전으로 돌아가고 싶어요. 만나지 않았더라면 이렇게 나쁜 결과는 없었을 거잖아요. 저는 폭력을 당하지 않았을 것이고, 그 사람은 피해를 당하지 않았을 테고…"

"교도소에서 나오면 엄마랑 목욕탕에 가보고 싶어요. 어렸을 때부터 엄마랑 헤어져서 한 번도 같이 못 가봤거든요. 네일 아트도 배우고 싶어요. 엄마랑 같이 살면서 이것저것 하고 싶어요."

"제발 힘없는 여성들에게 가해지는 남성들의 무자비한 폭력이 사라지길 원합니다."