조례안·일반안건 13건 처리... 화순군의회, 제281회 임시회 폐회

큰사진보기 ▲김석봉 의장의 주재로 본회의가 진행되고 있다. ⓒ 정채하 관련사진보기

큰사진보기 ▲박상범 화순군의회 의원이 5분 자유발언을 진행하고 있다. ⓒ 정채하 관련사진보기

큰사진보기 ▲김지숙 화순군의회 의원이 5분 자유발언을 진행하고 있다. ⓒ 정채하 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 화순저널에도 실립니다.

화순군의회(의장 김석봉)가 지난 29일 제281회 임시회 제2차 본회의를 끝으로 임시회 일정을 마무리했다.이날 본회의에서는 조례안과 일반안건 등 13건을 처리하고, 지역 미래산업 육성과 건전한 재정 운영을 주제로 한 의원들의 5분 자유발언을 청취했다.이번 임시회에서는 총무위원회 심사를 거친 ▲정책연구용역 관리 조례 일부개정조례안 ▲통합재정안정화기금 설치 및 운영 조례 일부개정조례안 ▲부조리 신고 보상금 지급 조례 일부개정조례안 ▲지방공무원 수당 지급 조례 일부개정조례안 ▲지방공무원 여비 조례 일부개정조례안 ▲공유재산 관리 조례 일부개정조례안 ▲자활기금 설치 및 운영 조례 일부개정조례안 ▲금연환경 조성 및 간접흡연 피해방지 조례 일부개정조례안 ▲헌혈 장려에 관한 조례 일부개정조례안 등 9건이 심의·의결됐다.또한 산업건설위원회 심사를 거친 ▲소상공인 지원 조례 일부개정조례안 ▲옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 조례 일부개정조례안 ▲개인형 이동장치 이용 및 안전 증진 조례 일부개정조례안 ▲현수막 지정게시대 운영관리 사무 민간위탁 동의안 등 4건도 처리했다.박상범 의원은 5분 자유발언을 통해 화순이 국가 반도체 산업 생태계의 핵심 연구개발 거점으로 도약할 수 있도록 선제적인 대응에 나설 것을 촉구했다.박상범 의원은 "우수한 의료와 교육, 문화·여가 환경을 갖춘 정주여건 개선이 가장 강력한 기업 유치 전략"이라며 "청년들이 돌아오는 화순, 그리고 화순의 미래 100년 먹거리를 만들기 위해 반도체 소재 클러스터 조성을 군정 최우선 과제로 추진해야 한다"고 했다.김지숙 의원은 5분 자유발언을 통해 국도비 보조사업 전반에 대한 재검토와 재정 운영 원칙의 재정립을 촉구했다.김지숙 의원은 "9월 추가경정예산 편성을 앞둔 지금, 화순군 재정에 큰 부담이 되는 국도비 보조사업을 냉정하게 점검해야 한다. 국비 확보가 필요한 사업은 모두 70건, 총사업비는 약 4858억 원이며 앞으로 군이 부담해야 할 군비는 약 1299억 원에 달한다. 2026년도에 편성하지 못한 군비만 약 423억 원으로, 갈수록 재정 부담이 커지고 있는 상황이다"라고 했다.김석봉 의장은 "이번 임시회에서 제시된 다양한 의견과 대안들이 군정에 충실히 반영돼 군민이 체감하는 성과로 이어지길 기대한다. 폭염과 피서철을 맞아 물놀이장과 계곡 등 안전사고 예방에 만전을 기해 달라"고 했다.이어 "제10대 화순군의회는 앞으로도 군민의 목소리에 귀 기울이고 현장 중심의 의정활동을 통해 신뢰받는 의회가 되겠다"고 했다.