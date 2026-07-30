"140년 함께해" 고개 갸웃거리게 한 스틸 미국대사의 '첫인사'

큰사진보기 ▲미셸 스틸 신임 주한미국대사 30일 오후 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 입국하며 성명을 발표했다. ⓒ 공항사진기자단 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲미셸 스틸 주한미국대사가 30일 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 입국하며 인사하고 있다. 2026.7.30 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

새로 한국에 부임한 미셸 스틸 미국대사는 한·미동맹의 강력함을 강조했다. '140년 넘은' 양국 관계도 언급했는데, 미국과 조선이 불평등하게 맺은 조약을 상기시키는 '첫인사'를 건넨 셈이다.미셀 스틸 주한 미국대사는 30일 오후 인천국제공항으로 입국하면서 기자들을 만나 부임 성명을 발표했다. 스틸 대사는 한국어로 "안녕하세요. 한국 국민 여러분께 정중히 인사드립니다"라면서 "저는 서울에서 태어났지만 미국을 대표해 이 자리에 섰습니다. 이 자리에 다시 서니 만감이 교차합니다"라고 말했다.스틸 대사는 이어 영어로 "미국과 대한민국은 140년 넘게 굳건히 함께해 왔다. 우리 동맹은 전쟁 속에서 다져졌으며, 자유를 수호하기 위해 어깨를 나란히 한 이들의 피로 굳건히 다져졌다"라며 "이 동맹은 흔들림 없는 신뢰를 통해 거듭 입증되어 왔다. 오늘날, 이 동맹은 세계에서 가장 강력한 동맹 중 하나로 자리매김하고 있다"고 평가했다.스틸 대사는 "(2025년 10월) 경주에서 트럼프 대통령과 이 대통령은 우리 동맹의 새로운 장을 열었다"며 "저는 대한민국과 협력하여 우리의 철통같은 동맹이 이 지역의 평화와 안보의 핵심 축(lynchpin)으로 계속 자리매김할 수 있도록 노력할 것을 기대한다"고 말했다. 그는 이어 "우리는 함께 트럼프 대통령이 제시한 이 동맹에 대한 비전을 실현해 나갈 것이며, 그 어느 때보다 더 강력하고, 더 안전하며, 더 번영하는 동맹을 만들어 나갈 것"이라고 밝혔다.스틸 대사는 성명을 맺으면서 다시 한국어로 "다시 이 땅에 서게 돼서 대단히 감사합니다"라고 말했다. 현장에 있던 한 기자가 질문을 던졌지만 스틸 대사는 이날은 질의응답을 하지 않고 향후 취재진을 만나는 자리를 만들겠다며 퇴장했다.스틸 대사의 성명은 한·미동맹의 강화를 다짐했다는 점에서 전임자들의 성명과 크게 다르지 않다. 한 가지 주목되는 점은, 양국 관계가 깊어진 계기로 한국전쟁을 언급하는 게 통상적인데, 스틸 대사는 "미국과 대한민국은 140년 넘게 굳건히 함께해 왔다"고 말하면서 1882년 조선-미국 수교를 양국 우호관계의 시발점으로 강조했다는 것이다.1953년 한미상호방위조약보다 1882년 조미수호통상조약이 71년 앞서 체결됐으니, 양국 관계의 오랜 역사를 강조하려는 의도일 수 있다. 하지만 조미수호통상조약은 미국인의 치외법권, 미국에 대한 최혜국 대우 등 불평등한 내용의 조약이었다는 점에서 한국인들에게는 부정적인 평가를 받고 있다.조미수호통상조약 이후로도 미국은 1905년 가쓰라-태프트 밀약으로 조선에 대한 일본의 보호권을 인정하는 등 "140년 넘게 굳건히 함께해 왔다"고 하기엔 어려운 기간이 길다.스틸 대사는 1955년 서울에서 태어나 1975년 가족과 함께 미국으로 이민을 갔다. 지난 2021년부터 4년간 공화당 소속 연방 하원의원을 지냈다.