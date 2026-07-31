퐁퐁, 뽕뽕, 뿅뿅... 이름이 뭐든, 일단 건너보세요

"둘째야, 이 다리 어때?"

"무서워."

"왜 무서워?"

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"구멍이 뚫려 있어서 무서워."

"음, 그럼 일단 여기 구멍으로 물 흐르는 걸 봐봐. 어때?"

"별로 안 깊네. 나 건너볼래."

큰사진보기 ▲회룡포전망대에서 바라본 회룡포. 물이 감싸고 돌아 섬같은 마을이다. ⓒ 김대홍 관련사진보기

"우리 어릴 땐 다리가 어딨어요? 어른들은 바지 걷고 그냥 건너고, 얼라들은 빨간 고무통에 둘씩 셋씩 실어서 어른들이 물에 띄워 끌고 갔지. 안 그러면 뒤쪽 산길로 걸어 개포면으로 돌아가든지요."



- <농민신문> 2013년 7월 29일자 기사 중

큰사진보기 ▲회룡포 들어가는 길. 오랫동안 이 작은 철다리에 의존해 회룡포마을과 건너편 마을을 오고갔다. ⓒ 김대홍 관련사진보기

큰사진보기 ▲뿅뿅다리는 공사장에서 흔히 쓰는 자재로 만든 철다리다. 구멍이 '숭숭' 뚫려 있다. ⓒ 김대홍 관련사진보기

"어느 날 한 기자가 마을에 취재를 왔다. 마을 어르신은 바닥에 구멍이 퐁퐁 뚫려있어 퐁퐁다리라고 부른다고 했는데 경상도 억양을 잘못 알아들은 기자가 돌아가 뿅뿅다리라고 기사를 냈고, 그 뒤로 이 다리의 이름은 뿅뿅다리가 되었다. 본의 아니게 기자의 실수는 영광스러운 실수가 된 격이다."- <오마이뉴스> 2011년 3월 31일자 기사 중

"마을 사람들은 철판 구멍으로 물이 퐁퐁 솟는다고 '퐁퐁다리'라고 불렀다. 이듬해 한 언론에서 '퐁퐁'을 '뿅뿅'이라 잘못 표기했다. 이후 뿅뿅은 퐁퐁을 이기고 명물이 됐다."- <영남일보> 2021년 8월 18일자 기사 중

큰사진보기 ▲회룡포 마을 앞 내성천은 평상시엔 물이 얕고 느리다. 백사장이 넓어 맨발로 걷기에도 좋다. ⓒ 김대홍 관련사진보기

"둘째야, 다리 건너보니까 어때?"

"하나도 안 무서워. 재밌어."

"아까는 무섭다고 했잖아."

"그때는 물이 얼마나 깊은지 모르니까 그랬지."

"그럼, 한 번 더 건너볼까."

"좋아. 아빠, 나 이번에 뛰어서 갈래."

경상북도 북부권은 사람들 발길이 드문 곳이다. 그 중에서도 예천은 미지의 동네나 마찬가지다. 예천을 대표하는 관광지들이 사람들 사이에 알려진 건 몇 년 되지 않는다. 물동이마을로 유명한 회룡포가 사람들 사이에 처음 선보인 건 2000년. KBS 드라마 <가을동화>가 크게 인기를 끌면서다.그전까지 회룡포마을은 경주 김씨 7집이 사는 조용한 곳이었다. 2009년 가을 KBS 예능 프로그램 <해피선데이 - 1박2일>에서 물이 보자기처럼 마을을 감싼 풍경이 공개되자 시청자 뿐만 아니라 마을 사람들도 놀랐다. 섬이 아닌 육지였지만 물이 감싼 마을이라 인근 마을로 가려면 두 발 말고는 답이 없었다.1997년까지 마을 사람들은 두 발로 걷거나 나룻배를 탔다. 아무래도 불편했다. 1997년 마을 사람들이 두 팔을 걷어붙였다. 직접 자재를 사서 다리를 만들었다. 다리 재료는 공사장에서 사용하는 구멍 뚫린 철판(비계)이었다. 건설 현장에서는 일본어 표현을 바탕으로 한 은어인 '아르방'(알루미늄 작업대)이란 표현을 썼고, 마을 사람들은 그 표현이 익숙했다.1990년대 몇몇 매체가 회룡포마을을 다루면서 새로 생긴 철제다리를 소개했다. 한 매체는 '뽕뽕다리'라 했고, 한 매체는 '철판다리'라 했다. 어디서는 '철다리'라 했다. 어느 매체는 회룡포를 소개하면서 이 다리를 제외했다. 다리 이름은 부르는 사람마다, 듣는 사람마다 달랐고, 이름 또한 제각각이었다.<오마이뉴스>는 2002년 4월 16일자 기사에서 이 다리를 '아르방다리'라 소개했다. 기사에선 "주민들이 그렇게 부른다"고 언급했다. 철다리는 한 장 길이가 25cm 정도 되며, 두 사람이 지나가기에 비좁을 정도로 폭이 좁다. 구멍이 '숭숭' 뚫린 바닥 아래로는 물이 흘렀다. 담이 약한 사람은 조심스럽게 건너야 하는 곳이다. 주민들은 이 다리를 오토바이를 타고 건너 다니기도 했다. 외지인들이 보기엔 위태로웠지만 당사자들은 상관없었다.2005년까지 구멍 '숭숭' 뚫린 이 다리를 아르방다리, 철다리, 철판다리, 뽕뽕다리 등으로 불렀다. 2006년 처음 '뿅뿅다리'라는 명칭이 나타난다. 2006년 5월 29일자 <매일신문>에서다. 공인된 이름은 아니었다. 동일한 매체에서도 '뽕뽕다리'라는 이름을 같이 썼다. '뽕뽕다리(아르방다리)' 식으로 이름 두 개를 병기 하는 방식도 등장했다.수많은 이름들이 난립 하다 2007년 이후 한 이름이 대세가 된다. 그 이름은 '뿅뿅다리'. 대부분 매체가 '뿅뿅다리'라고 소개한다. 왜 '뿅뿅다리'가 됐을까. 수많은 이름들이 있었는데 말이다. 재미있고 신기한 일이다.사람들이 어떤 말을 전달할 때 고스란히 전해지지 않는다. 듣는 사람에 따라 각색이 된다. 본디 말이라는 게 그렇기 때문이다. 마을 사람들이 다 똑같은 이름을 썼을 가능성도 적다. 지자체가 만든 다리가 아니기 때문이다. 마을 사람들이 스스로 만든 다리라, 각자 부르고 싶은 방식대로 말했을 가능성이 높다. 기자마다 각기 다르게 들었을 것이다.흥미로운 점은 갑자기 이름 하나가 대세가 된 점. 영향력 있는 매체에서 '뿅뿅다리'라는 이름을 쓴 게 아닐까. 또는 지자체 공식 문서에서 이 명칭을 쓴 게 아닐까. 회룡포를 감싸고 도는 내성천 물이 불어서 아르방이 떠내려가면 면에서 보수를 했다. 뒤이어 제2뿅뿅다리를 놓았다. 이때 '뿅뿅다리'라는 명칭이 자리 잡은 게 아닐까. 여기서 반전이 나타난다. 2011년 이후 '뿅뿅다리'가 오기에서 비롯된 이름이라는 기사가 나오기 시작했다는 점이다.경상도 억양을 잘못 알아들어서 '퐁퐁'이 '뿅뿅'이 됐다는 뜻이다. '퐁퐁'과 '뿅뿅'이 그렇게 헷갈릴 정도로 비슷한지 의문이 들긴 한다. 하지만 이후 이름 오기에서 비롯됐다는 건 정설이 된다.다만 다리는 1997년에 놓였고, '뿅뿅다리'라는 호칭이 처음 등장한 건 2006년 경이다. 그 전에는 '뿅뿅다리' 대신 뽕뽕다리, 철다리, 철판다리, 아르방다리라는 이름이 제각각 쓰였다. 그러니 이듬해 한 언론에 '뿅뿅'이라 소개됐다는 점이나, 그래서 곧장 대세가 됐다는 건 납득하기 어려운 대목이다.흥미로운 점은 세월이 지나면서 '뿅뿅다리'가 결국 대세가 됐다는 점이다. 사람들은 그 이름을 받아들였고, 이름에 대한 거부감은 없다. '뿅뿅'이란 이름도 사람들 사이에선 귀엽게 느껴지는 듯 보인다. '퐁퐁'이든 '뽕뽕'이든 사실 그게 뭐 중요할까. 누구도 공식 이름을 정할 권한은 없었고, 시간이 지나면서 사람들이 가장 좋아하는 이름이 대세가 되는 게 순리였다.물이 '퐁퐁퐁' 올라오는 건 실제 보면 맞다. 사람들은 '사실'보다는 어감에 주목했다. '뿅뿅'이 '퐁퐁'이란 정확한 이름보다, 철다리, 아르방다리라는 자재만을 말한 건조한 이름보다 더 큰 영향력을 얻은 건 그래서가 아닐까 싶다.마을 사람들이 불편을 해결하기 위해 소박하게 만든 이 다리는 이제 회룡포와 예천군을 대표하는 명소가 됐다. 문화체육관광공사와 한국관공공사 2017년 1월 '맛과 멋이 있는 포구 걷기여행길 10선'을 뽑을 때 삼강주막과 뿅뿅다리, 회룡포는 '삼강회룡포강변길'에 포함됐다.2020년 경북문화관광공사가 '언택트 경북관광지 23선'을 선정했을 때도 예천 회룡포전망대와 함께 뿅뿅다리가 같이 올라갔다. 뿅뿅다리는 어느 순간 회룡포와 한 몸이 됐다. 전설이 만들어지는 건 오랜 세월이 걸리지만, 사람들이 사랑하면 순식간에 자리 잡기도 한다. 뿅뿅다리 또한 그렇게 전설이 되가는 듯싶다.