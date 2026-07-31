83.7세까지 사는데, 노후는 불안하다... 한국 연금의 경고등

큰사진보기 ▲한국과 칠레의 연금지수 (Global pension index 2025): 한국은 칠레보다 명목 GDP는 5배 이상, 1인당 GDP는 2배 이상 많다 ⓒ Mercer CFA Institute 관련사진보기

큰사진보기 ▲장수국가 15개 나라의 기대수명 및 연금지수: Global pension index 2025 (2025.10 / Mercer CFA Institute), 기자 편집 ⓒ 문진수 관련사진보기

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큰사진보기 ▲4050세대 노후준비 방법: 2025 KIDI 은퇴시장 리포트 (2026.1.7. / 보험개발원), 기자 재편집 ⓒ 문진수 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 사회적금융연구원장입니다

국제연금지수(MCGPI)라는 통계가 있다. 미국의 컨설팅회사 머서(Mercer)와 국제재무분석사(CFA) 협회가 세계 각국의 연금제도를 평가해 매년 발표하는 지수다. 적합성(40%), 지속가능성(35%), 일관성(25%) 측면에서 각 나라의 제도를 분석해 점수를 산출한다.2025년 평가에서 우리나라는 적합성 40.1점, 지속가능성 53.3점, 일관성 76.8점을 받아 총점 53.9점으로 'C등급'을 받았다. 총점은 적합성(40%), 지속가능성(35%), 일관성(25%)을 가중평균해 산출한다. 조사 대상 52개국 가운데 43위로 하위권에 머물렀다. 우리보다 점수가 높은 나라에는 칠레, 페루, 카자흐스탄 등 상대적으로 덜 부유한 국가도 포함됐다.아래 그림은 장수국가 상위 15개 나라의 연금지수를 표시한 것이다. 우리나라는 홍콩, 일본에 이어 5번째로 평균수명이 긴 나라(83.7세)다. 그러나 평균수명이 높은 주요 국가들과 비교하면 연금제도 평가는 가장 낮은 수준이다. 장수사회에 진입했지만 노후소득 보장 체계는 이에 미치지 못하고 있음을 보여준다. 2025년 MCGPI에서 아이슬란드는 84.0점을 기록한 반면, 한국은 53.9점으로 30점 이상 격차를 보였다.지난 10년간의 추이를 살펴보았는데, 점수는 조금씩 오르고 있었다(2025년의 경우, 전년 대비 1.7점이 상승). 그런데 한 가지 특이한 점이 발견됐다. 세 가지 지표 중 지속가능성(+0.9점)과 일관성(+6.3점) 점수는 오른 반면 적합성(-0.4점) 점수는 더 낮아졌다.'적합성(Adequacy)'은 해당 국가의 연금제도가 어느 만큼의 소득을 제공하는가를 알려주는 지표다. 2025년 평가에서, 우리보다 이 점수가 낮은 국가는 인도와 남아프리카공화국 두 곳 뿐이었다. 적합성 점수가 낮아졌다는 건 은퇴 전 소득과의 비율 즉 '소득대체율'이 줄어들었다는 뜻이다.2025년 3월 국민연금법 개정으로 소득대체율은 현행 41.5%에서 43%로 상향됐다. 이 기준은 2026년 1월 1일 이후의 가입 기간에 대해서만 적용된다. 따라서 그 이전에 연금을 납부한 이들에겐 아무런 영향을 미치지 않는다. 현재 60·70세대의 국민연금 소득대체율은 이보다 훨씬 낮은 수준에 머물고 있다.소득대체율이 줄어들면 어떤 일이 생길까. 공적 연금 외 별다른 수입원이 없는 중장년층들이 연금 수령 시기를 앞당기거나, 돈을 벌기 위해 노동시장으로 다시 복귀하는 현상이 일어난다. 생존을 위해 어떻게든 현금흐름을 만들어야 하기 때문이다.국민연금을 조기 수령하는 가입자 수는 이미 2025년에 100만 명을 넘어섰다. 1년을 당겨 받을 때마다 수령액은 6%씩 줄어든다. 국민연금은 평생 지급되는 방식이기 때문에 매우 큰 손실이다. 손해를 본다는 것을 알지만 연금을 당겨 받지 않으면 안 될 만큼 절박한 상황에 놓여있다는 의미다.이는 소득 창출의 다른 수단들, 예를 들어 임대소득을 발생시키거나, 민간 금융회사의 연금 상품을 활용하거나, 퇴직연금으로 국민연금 지급 시점까지의 틈새(cravasse)를 메우거나. 집을 담보로 대출을 일으키는 방법(주택연금) 등을 활용할 수 없는 처지라는 뜻이기도 하다.통계청 발표(2025.8)에 따르면, 2025년 5월 기준 55∼79세의 고령층 인구는 1644만 7천 명이고, 이중 경제활동에 종사하는 인구는 1001만 명이다. 고령층의 6할 이상, 1천만 명이 넘는 시니어들이 노동시장을 떠나지 못하고 있다. 구직을 희망하는 노인들은 계속 늘어나는 추세다.우리나라 65세 이상 노인의 상대적 빈곤율은 약 40% 수준이다. OECD 회원국 평균보다 3배 이상 높다. 2024년 기준 노인 자살률도 인구 10만 명당 40.6명으로, OECD 회원국 중 1위다. 하루 평균 10.5명의 노인이 스스로 생을 마감한다. 빈곤과 자살은 깊은 연관성을 가지고 있다.소득대체율 최하위, 노인빈곤율 1위, 노인자살률 1위, 세계에서 가장 늦은 나이까지 일하는 나라. 신호등은 온통 빨간색이다. 노년기에 접어든 시민이 최소한의 삶의 질을 유지할 수 있도록 도와야 할 책임은 누구의 몫일까. 구멍이 숭숭 뚫린 안전망 사이로 사람들이 추락하고 있다.이 그림은 4050세대의 노후준비 방법을 나타낸 것이다. 남성 응답자의 72.3%, 여성 응답자의 66.4%가 공적 연금을 '1순위'로 뽑았다. 세대 구성원의 많은 수가 공적 연금을 노후 준비의 핵심 수단으로 바라보고 있다는 뜻이다. 연금 구조가 획기적으로 바뀌지 않는 한, 4050세대도 6070세대의 전철을 밟을 가능성이 커 보인다.우리나라는 2024년 말 기준으로 65세 이상 연령층이 총인구의 20%를 넘어서면서 초고령화 사회로 진입했다. 길에서 스치는 사람 5명 중 1명이 노인이다. 인구 고령화가 우리 사회에 미칠 영향은 상상 이상으로 클 것이라고, 전문가들은 말한다. 끓는 물 속의 개구리가 되지 않으려면 서둘러 대책을 마련해야 한다.