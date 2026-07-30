"용인 반도체 산단·송전선로 재검토해야"

큰사진보기 ▲광주환경운동연합이 30일 전남광주통합특별시 해남군청 앞에서 전국 대행진 출정식을 열고 용인 반도체 국가산단과 장거리 초고압 송전선로 건설 계획 재검토를 촉구하고 있다. ⓒ 광주환경운동연합 관련사진보기

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광주환경운동연합은 30일 "전남광주의 희생을 강요하는 용인 반도체 국가산단과 장거리 초고압 송전선로 건설 계획을 전면 재검토해야 한다"고 촉구했다.광주환경운동연합은 이날 전남광주통합특별시 해남군청 앞에서 사업 재검토를 촉구하는 전국 대행진 출정식을 열고 "정부가 용인 반도체 국가산단에서 사용할 전력을 공급하기 위해 전남·광주에서 용인까지 이어지는 장거리 초고압 송전선로 건설을 추진하고 있다"며 이같이 밝혔다.단체는 "이런 방식으로는 수도권 전력 집중과 지역 간 불평등을 해결할 수 없다"며 "지역균형발전과 에너지 지산지소를 강조하면서 수도권 최대 규모의 용인 반도체 국가산단을 그대로 추진하는 것도 정책적으로 모순된다"고 비판했다.이어 "이재명 대통령은 용인 반도체 국가산단과 장거리 송전선로 건설 문제에 대해 직접 답하고, 지역의 희생을 전제로 한 정책을 원점에서 재검토하라"며 "피해 지역 주민들이 참여하는 대통령 간담회를 통해 지속가능한 대안을 마련해야 한다"고 강조했다.그러면서 ▲용인 반도체 국가산단 전면 재검토 ▲장거리 초고압 송전선로 건설계획 재검토 ▲수도권 전력 수요 집중 해소 ▲지역에서 생산한 에너지를 지역에서 우선 사용하는 에너지 지산지소 원칙 ▲계통제약 마련 등을 정부에 요구했다.이날 해남군청 앞에서 열린 출정식에는 광주환경운동연합과 광주·전남, 전북, 대전, 충남, 경기 등 송전선로 건설 예정 지역의 주민과 환경단체가 함께했다.이들은 해남에서 출발, 전남광주·전북·대전·충남·충북·경기를 거쳐 서울로 행진을 이어갈 계획이다.다음 달 20일에는 용인 반도체 국가산단 취소소송 변론에 맞춰 서울고등법원 앞 기자회견을 진행하고 이후 삼성 본사까지 행진한 뒤 청와대 앞에서 전국 집중 결의대회와 밤샘 투쟁을 이어간다.