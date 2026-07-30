용인시, 공직자 창의성 살린 정책 시민 손으로 평가받는다

큰사진보기 ▲경기 용인특례시가 시민이 직접 올해 하반기 적극행정 우수사례를 선정하는 국민투표를 실시한다. ⓒ 용인시 관련사진보기

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경기 용인특례시가 시민이 직접 올해 하반기 적극행정 우수사례를 선정하는 국민투표를 실시한다.용인특례시는 30일부터 8월 12일까지 올해 하반기 적극행정 우수사례 선정을 위한 국민투표를 진행한다고 밝혔다.시는 매년 상·하반기 창의성과 전문성을 바탕으로 불합리한 규제를 개선하고 시민 편의를 높인 정책을 적극행정 우수사례로 선정하고 있다.이번 투표는 누구나 참여할 수 있으며, 시 시민참여플랫폼과 소통24를 통해 진행된다.시는 국민투표 결과를 반영해 득표가 많은 9건을 적극행정위원회에 상정하고, 심사를 거쳐 최종 우수사례를 선정할 계획이다.투표 대상은 ▲기흥역 QR코드 도입 ▲용인반도체마이스터고 국비 50억 원 유치 ▲용인시니어아카데미 ▲어린이보호구역 승하차베이 원인자 부담 설치 ▲자립형 청정수소 생산기지 구축 ▲경기도 최초 희망드림일자리 온라인 접수 ▲처인구청 복합청사 건립 조사기간 단축 및 비용 절감 ▲용인-김해 유튜브 공동제작을 통한 용인FC 홍보 ▲경매 진행 중인 공장부지를 활용한 첨단기업 유치 ▲시내버스 300대를 활용한 AI 도로위험 감시 ▲기흥저수지 교량 하부 복합공간 조성 ▲드론 활용 국·공유지 사각지대 해소 ▲방치 나대지를 임시주차장으로 조성해 통학로 확보 ▲알코올 의존 독거노인 위기 해결 ▲'0원' 예산으로 완장천 꽃길 조성 등 총 15건이다.이상일 용인시장은 "공직자들이 창의성과 전문성을 바탕으로 시민이 체감할 수 있는 정책을 적극 추진할 수 있도록 독려하고, 우수한 적극행정 사례가 시 전반으로 확산될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.