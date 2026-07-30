'무섭노' 재소환 돈선태 영상에 왜 이재명 해시태그? KBS에 물어보니

큰사진보기 ▲'케백수 오리지널'에 올라온 '돈선태 성공시대' 영상 중 해시태그. 이재명 대통령, 한동훈 무소속 의원, 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK 회장 등의 이름이 해시태그로 들어가 있다. ⓒ KBS 케백수 오리지널 유튜브 관련사진보기

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큰사진보기 ▲7월 29일 유튜브 채널 '케백수 오리지널'에 올라온 '돈선태 성공시대' 1화 선공개 영상 썸네일. ⓒ KBS 케백수 오리지널 유튜브 관련사진보기

KBS 예능디지털전문스튜디오 '스튜디오 K'가 새롭게 제작한 예능프로그램 '돈선태 성공시대' 7월 29일 선공개 영상에서 걸그룹 리센느를 향했던 '일베식 무섭노 표현' 비난을 재소환해 논란이다.이 논란과 함께 영상에 "#이재명 #한동훈 #이재용 #최태원 #홍명보 #민희진 #뉴진스' 등 리센느나 유튜버 김선태(충주맨)씨와는 관련 없는 해시태그가 달린 배경에 의문이 제기된 가운데 KBS 측은 '앞서 김선태씨 인터뷰 영상에서 섭외하고 싶은 초대손님을 해시태그에 입력했는데 리센느 관련 영상에도 같은 해시태그가 기입된 것'이라고 설명했다.KBS 측은 30일 '왜 프로그램 내용과 직접적 관련이 없는 정치인, 기업인 등이 해시태그로 입력됐는지' 질의한 <오마이뉴스>에 "홍명보 전 축구 국가대표팀 감독, 민희진씨, 그룹 뉴진스 등은 '돈선태 성공시대' 티저 영상에서 언급된 섭외 희망 게스트였다"면서 "그런데 리센느 선공개 영상에도 해시태그로 들어간 것"이라고 말했다.지난 7월 23일 인스타그램 등 KBS엔터테인 채널에 올라온 티저 인터뷰 영상을 보면 김선태씨는 홍명보 전 감독을 비롯해 이재명 대통령, 한동훈 무소속 의원 등을 섭외하면 좋겠다는 취지로 언급했다. 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK 회장의 이름도 거론됐다.그러나 일각에서는 제작진이 유튜브 알고리즘에 더 많이 노출되기 위해 #이재명 #한동훈 #이재용 #최태원 #홍명보 #민희진 #뉴진스 등을 해시태그로 사용한 것 아니냐는 의심이 나온다.제작진은 '리센느 원이씨에게 무섭노 논란을 물어보게 된 배경'을 묻는 말에 "오늘(30일) 유튜브 '케백수 오리지널' 채널에 올린 사과문으로 입장을 갈음한다"라고 즉답을 피했다. 다만, KBS 측은 "앞으로 더 좋은 프로그램을 만들기 위해서 여러 부분을 면밀하게 살펴보겠다"라고 밝혔다.제작진은 30일 낮 12시께 '케백수 오리지널' 유튜브 채널에 사과문을 올렸다. 제작진은 "선공개 영상의 썸네일, 제목, 해시태그 등으로 인해 많은 분들께 불편과 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다"면서 "콘텐츠를 제작하는 과정에서 더욱 신중했어야 했다는 점을 깊이 반성하고 있다. 이번 일을 계기로 콘텐츠를 더욱 신중하고 책임감 있는 자세로 제작하겠다"라고 썼다.논란은 지난 29일 유튜브 채널 '케백수 오리지널'에 '돈선태 성공시대' 1화 선공개 영상이 올라오면서부터 시작됐다. 해당 영상에서 진행자 김선태씨는 리센느 멤버 원이씨에게 '무섭노 논란'에 대한 입장을 물었다. 제작진은 "무섭노가 왜 일베? 그 논란, 직접 물었습니다"라는 자막을 달았다.질문을 받은 원이씨는 "저도 놀랐다. 뭔가 유튜브 음악 방송에 제가 뜨는 것만 상상하다가 갑자기 하루아침에 뉴스에 나오니까 너무 무서웠다"라며 "뭔가 뉴스에 나온다는 게 우리 그룹에 (안) 좋은 영향이 갈까봐 걱정을 많이 했던 것 같다"라고 말했다. 또한 '무섭노'라는 표현에 대해선 "쓰던 말을 한 건데, '노'는 사실 뭔가 감탄사에 많이 들어간다"라고 설명했다.김선태씨는 원이씨에게 "사투리로 한번 시원하게 해주시면, '정치판에 내 얘기가 왜 나오노!'"라고 운을 띄웠다. 그러자 원이씨는 "뭔지도 모른데이! 진짜 뭔지도 몰라요. 내 그냥 쓴 기다, 예쁘게 봐도"라고 응답했다.선공개 영상이 유튜브에 오른 뒤 '잠잠해졌던 무섭노 표현 비난을 왜 다시 소환했는가'라는 비판 여론이 줄을 이었다. 비판 여론이 커지자 프로그램 제작진은 처음엔 영상 썸네일 문구를 '뭐가 무섭노'에서 '예쁘게 봐도'라고 바꿨다가 이후엔 채널에 있는 모든 영상을 비공개 처리했다.김선태씨는 30일 오전 자신의 유튜브 채널에서 공식 사과했다. 그는 "상처받으신 모든 분들께 사과드린다"면서 "게스트에 대한 무리한 언급을 했던 것 또한 명백한 저의 잘못"이라고 밝혔다.