경기도, 계곡 주변 '신종 자릿세' 실태 전수조사

큰사진보기 ▲경기도가 계곡 주변 주차장에서 과도한 주차요금을 받는 이른바 '신종 자릿세' 논란과 관련해 도내 전수조사에 착수한다. ⓒ 경기도 관련사진보기

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경기도가 계곡 주변 주차장에서 과도한 주차요금을 받는 이른바 '신종 자릿세' 논란과 관련해 도내 전수조사에 착수한다.경기도는 30일 계곡 주변 주차장의 부당한 주차료 부과 실태를 파악하기 위해 도내 31개 시·군을 대상으로 긴급 전수조사를 실시한다고 밝혔다.이번 조사는 최근 계곡 주변에서 불법 평상 영업이 줄어든 대신 과도한 주차요금을 받는 사례가 발생했다는 언론 보도에 따른 조치다.도는 추미애 경기도지사의 지시에 따라 계곡 주변 주차장의 운영 실태를 점검하고, 합리적인 주차요금 표준안을 마련해 시·군과 함께 행정지도를 추진할 계획이다.또 주차장법과 하천법, 공유수면법, 개발제한구역법, 농지법 등 관계 법령 위반 여부를 집중 점검한다. 위법 사항이 확인될 경우 경기도 특별사법경찰관을 투입해 수사하고 엄정 조치할 방침이다.이와 함께 피서객들이 현장에서 겪는 불법행위와 불편 사항을 신속하게 접수할 수 있도록 도민 제보·신고 창구를 적극 안내하고, 접수된 신고는 즉시 현장을 확인해 조치할 예정이다.경기도 관계자는 "최근 언론에 보도된 '불법 평상 사라지자 계곡에 등장한 신종 자릿세' 논란과 관련해 여름철 피서객의 불편을 최소화하기 위해 추미애 경기도지사의 지시에 따라 도내 계곡 주변 주차장에 대한 긴급 점검과 전수조사에 착수한다"고 밝혔다.