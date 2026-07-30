남양주시, 유니세프 아동친화도시 최초 인증 기념 현판 제막

큰사진보기 ▲경기 남양주시는 30일 시청 1층 현관 앞에서 유니세프 아동친화도시 최초 인증 기념 현판 제막식을 개최했다고 밝혔다. ⓒ 남양주 관련사진보기

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경기 남양주시는 30일 시청 1층 현관 앞에서 유니세프 아동친화도시 최초 인증 기념 현판 제막식을 개최했다고 밝혔다.이번 행사는 아동친화도시 인증의 의미를 시민들과 공유하고 아동의 권리가 일상에서 실현되는 도시를 만들겠다는 의지를 알리기 위해 마련됐다.행사에는 최현덕 남양주시장을 비롯해 시의원, 아동친화도시 추진위원회와 아동참여위원회 위원, 시민 등 40여 명이 참석했다.행사는 아동친화도시 인증 추진 경과 보고, 기념사, 인증 현판 제막, 기념촬영 순으로 진행됐으며, 아동참여위원회 위원들이 제막식에 함께 참여했다.남양주시는 그동안 아동친화도시 조성을 위해 관련 조례와 전담체계를 마련하고 아동권리 교육과 의견수렴, 안전한 생활환경 조성, 놀이·문화·복지 정책 등을 추진해 왔다.시는 이번 인증을 계기로 2030년까지 아동친화정책을 체계적으로 추진하고, 아동이 안전하고 건강하게 성장할 수 있는 환경 조성과 정책 결정 과정에서의 아동 참여를 확대할 계획이다. 또 아동의 4대 기본권리 실현을 위한 성과관리와 정책 모니터링을 강화하고 인증 갱신과 상위 단계 인증도 추진할 방침이다.최현덕 남양주시장은 "2017년 부시장 재직 당시 아동친화도시 조례를 제정했는데 9년 만에 인증이라는 결실을 맺게 돼 뜻깊다"며 "보행환경과 교통시설, 놀이공간 등 도시 곳곳을 아동이 안전하게 뛰놀 수 있는 공간으로 만들어 가겠다"고 말했다.이어 "아동의 목소리가 정책과 도시 변화로 이어지는 것을 시민들이 체감할 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.