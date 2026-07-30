광주 도심 연결 '간선급행버스 3개 노선' 구축

큰사진보기 ▲광주권역 간선급행버스체계(BRT) 사업 노선도. ⓒ 전남광주통합특별시 관련사진보기

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광주도심을 가로지르는 간선급행버스(BRT·Bus Rapid Transit) 3개 노선이 구축된다.전남광주통합특별시는 운암-각화 BRT와 효천-일곡 BRT가 국가 계획인 '제2차 간선급행버스체계 종합계획'에 반영됐다고 30일 밝혔다.제2차 종합계획에는 2026년부터 2030년까지의 간선급행버스체계 중장기 정책 방향과 추진 과제가 담겼다.이번에 반영된 광주권 사업은 3개 노선으로 전체 사업비는 1508억5000만원 규모다.기존 계속사업인 ▲백운-매곡 BRT(총사업비 452억6000만원)에 더해 신규사업으로 ▲운암-각화 BRT(637억8000만원) ▲효천-일곡 BRT(418억1000만원)가 새롭게 포함됐다.운암-각화 BRT는 북구 산동교부터 도동고개를 잇는 총연장 8.4㎞ 구간이다. 운암·두암·각화동 등 주요 주거 밀집 지역의 대중교통 접근성을 높이고, 도심 내 이동 편의를 크게 향상할 것으로 기대된다.효천-일곡 BRT는 백운-매곡 BRT의 연장선으로, 효천지구~옛 대동고, 광주공고~일곡지구를 잇는 총연장 6.0㎞ 구간이다. 다른 교통수단과 연계성을 강화하고, 상대적으로 대중교통 접근성이 낮은 광주 남부권의 교통서비스 수준을 한 단계 높일 전망이다.김영선 교통본부장은 "계획된 노선들이 차질없이 추진될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.