광주 도심 연결 '간선급행버스 3개 노선' 구축

광주도심을 가로지르는 간선급행버스(BRT·Bus Rapid Transit) 3개 노선이 구축된다.
전남광주통합특별시는 운암-각화 BRT와 효천-일곡 BRT가 국가 계획인 '제2차 간선급행버스체계 종합계획'에 반영됐다고 30일 밝혔다.
제2차 종합계획에는 2026년부터 2030년까지의 간선급행버스체계 중장기 정책 방향과 추진 과제가 담겼다.
이번에 반영된 광주권 사업은 3개 노선으로 전체 사업비는 1508억5000만원 규모다.
기존 계속사업인 ▲백운-매곡 BRT(총사업비 452억6000만원)에 더해 신규사업으로 ▲운암-각화 BRT(637억8000만원) ▲효천-일곡 BRT(418억1000만원)가 새롭게 포함됐다.
운암-각화 BRT는 북구 산동교부터 도동고개를 잇는 총연장 8.4㎞ 구간이다. 운암·두암·각화동 등 주요 주거 밀집 지역의 대중교통 접근성을 높이고, 도심 내 이동 편의를 크게 향상할 것으로 기대된다.
효천-일곡 BRT는 백운-매곡 BRT의 연장선으로, 효천지구~옛 대동고, 광주공고~일곡지구를 잇는 총연장 6.0㎞ 구간이다. 다른 교통수단과 연계성을 강화하고, 상대적으로 대중교통 접근성이 낮은 광주 남부권의 교통서비스 수준을 한 단계 높일 전망이다.
김영선 교통본부장은 "계획된 노선들이 차질없이 추진될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.