민주당 대표 후보 첫 토론, '누가 잘했나' 물으니... 정청래의 선방?

큰사진보기 ▲8.17 더불어민주당 전당대회 당대표 선거에 출마한 김민석, 정청래 후보가 29일 오후 서울 마포구 에서 열린 당대표 후보자 방송토론회에 앞서 토론 준비를 하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

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큰사진보기 ▲8.17 더불어민주당 전당대회 당대표 선거에 출마한 김민석, 정청래, 송영길 후보가 29일 오후 서울 마포구 에서 열린 당대표 후보자 방송토론회에 앞서 선전을 다짐하며 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

- 후보별 별점 표기 : 정청래·김민석·송영길 후보 순, 4점·4점·2점 또는 4점·4점·3점 정도.

잘했다고 생각되는 후보 : 특정 후보를 꼽기보다는 세 후보 모두 비슷비슷했음. 다만 송영길 후보는 예상과 달리 버벅거리는 모습이 있었고, 정청래 후보는 민생 관련 의제를 일부러 준비해 온 느낌은 있었으나, 자기 옷이 아닌 듯 어색하게 보였다고 평가.

토론에서 인상 깊었던 점 : 정청래 후보가 주식시장 급락에 대해 책임감을 느끼고 적극적 대응이 필요하다고 언급한 점은 긍정적으로 평가. 특히 레버리지 단일 품목 ETF 문제 등 시장 변동성 요인을 지적한 부분.

아쉬웠던 점 : 전체적으로 날선 공방이 적고 서로 눈치 보는 듯한 토론이어서 심심했음. 지방선거 결과, 당청 관계, 민생 문제 등 핵심 평가 지점이 충분히 부각되지 않았음. 보안·수사권 관련 질의에서 정청래 후보의 명확하지 않은 답변도 의아했음.

전당대회 투표에 얼마나 영향 미칠 것이라 보는지 : 특별한 변별력이 없는 토론이었어서 이걸로 후보 지지를 바꾸거나 큰 영향을 미치기보다는, 기존 지지층의 의견을 확인하는 정도일 것으로 전망함.

- 후보별 별점 표기 : 숫자로만 평가하기는 어려움.

- 잘했다고 생각되는 후보 : 타 후보들 공격을 받는 가운데서도 정청래 후보가 나름 선방했다고 보임.

- 토론에서 인상깊었던 점 : 여당 전당대회임에도 불구하고 비전과 정책 경쟁보다는 '대통령에게 누가 더 충성하느냐' 식의 충성 경쟁 양상이 보여 아쉬웠음.

- 아쉬웠던 점 : AI 대전환, 3대 메가 프로젝트, 부동산, 주식 등 중요 현안에 대한 치열한 정책 토론이 부족했다고 봄. 단일종목 레버리지 ETF 문제를 '치명적 정책 실패'로 지적하며 정부의 책임 있는 인정이 필요함. 지금까지 기대감을 높이고 바람을 집어넣은 측면이 있으니, 이 문제로 정부가 책임을 느껴야 되는 건 맞다고 생각함.

- 전당대회 투표에 얼마나 영향 미칠 것이라 보는지 : 국민적 시각에서 볼 때 여당 후보들의 경쟁이 능력과 깊이를 보여주기에는 부족했다고 보이며, 토론 자체의 영향력은 제한적일 것으로 봄.

- 후보별 별점 표기 : 별점 평가는 하지 않겠음.

- 잘했다고 생각되는 후보 : 세 후보 모두 개인적으로 잘 아는 분들이라 특정 후보를 꼽기 어려움. 저는 중립임.

- 토론에서 인상깊었던 점 : 특별한 네거티브 공방이 없었던 점은 긍정적이라고 보임. 다만 새로운 내용이 없었고, 격렬하거나 이렇다 할 각이 없었던 토론이라 변별력이 없었음.

- 아쉬웠던 점 : 정청래 후보의 주식 사과 발언은 집권여당 의원의 당연한 책임감 표현으로 평가했으나, 거래 중단 제안은 '아마추어 대책'이고 '포퓰리즘'이라고 봄. 거래 중지와 상장폐지는 주식시장 문 닫자는 얘기와 마찬가지인 비현실적이고 불가능한 대책, 정 후보가 내용을 잘 모르고 발언한 것 같음.

- 전당대회 투표에 얼마나 영향 미칠 것이라 보는지 : 특별한 변별력이 없는 토론이어서 당원들의 투표 결정에 큰 영향을 미치기보다는 기존 찬반 입장을 확인하는 정도일 것으로 전망.

- 후보별 별점 표기 : 후보별 별도로 별점 평가는 하지 않겠음.

- 잘했다고 생각되는 후보 : 김민석 후보가 최종적으로 유력하다고 전망하나, 정청래 후보를 무시하면 안 된다고 봄.

- 인상 깊었던 점 : 충청권역 투표를 앞두고 김민석 후보가 충북지사·세종시장, 대전시장·충남지사와 정책 협의를 한 것은 잘한 일로 평가. 다만 '미래로 가겠다'는 메시지를 더 일찍 냈어야 했다고 지적.

- 토론에서 아쉬웠던 점 : 앞서 김민석 후보가 한 신천지 문제 제기를 '패착'으로 평가. 몸조심해야 할 상황에서 공격적으로 나간 것이 진흙탕 논쟁을 만들었다고 분석.

- 전당대회 투표에 얼마나 영향 미칠 것이라 보는지 : 정청래 후보의 감성적 접근이 성공하고 있으며, 다가올 충청권역 투표에서는 정 후보가 유리할 수 있다고 보임. 나아가, 과거 앞서다가 막판에 뒤집힌 것처럼 김민석 후보가 제2의 박찬대가 될 수도 있다고도 경고.

- 후보별 별점 표기 : 세 후보 모두 비슷했음. 3점·3점·3점이 적절

- 잘했다고 생각되는 후보 : 특정 후보를 꼽기보다는 세 후보 모두 과거 했던 말을 반복 재생한 수준이었다고 보임.

- 토론에서 인상깊었던 점 : 특별히 인상깊은 점은 없었다고 함. 오히려 예비경선 후보였던 본인이 제기했던 청년 정책, 당내 개혁 현안 등이 전혀 논의되지 않은 점이 인상적이었다고 표현.

- 아쉬웠던 점 : 특히 세 후보의 청년 정책이 '수박 겉핥기식', '알리바이식' 발언에 그쳤다고 비판. 3대 메가 프로젝트, 기후위기, 지역소멸, 저출산 등 미래 의제에 대한 구체적인 뒷받침 방안이 전혀 없었다고 지적. 한편 불법 당원 명부나 기탁금, 당내 민주주의 회복 등 본인이 제기했던 핵심 현안이 완전히 무시된 점도 아쉬웠음.

- 전당대회 투표에 얼마나 영향 미칠 것이라 보는지 : 당원과 유권자가 판단 근거를 얻기에는 부실한 토론회였다고 보임. 토론 완성도 자체가 낮고 후보자 검증 공방만 오갔다고 보이며, 따라서 향후 투표에 의미 있는 영향을 미치기 어려울 걸로 전망됨.

- 후보별 별점 표기 : 별점 평가는 패스하겠음.

- 잘했다고 생각되는 후보 : 특정 후보를 꼽기보다는 세 후보 모두 평소에 했던 말의 연장선이었다고 보임.

- 토론에서 인상 깊었던 점 : 정청래 후보가 '미래 대응 기금'(추가 세수) 문제에 대해 상대에게 대안을 물어본 장면이 인상적이었음. 왜냐하면 과거 본인이 '학자들이 먼저 연구할 이슈'라며 덮었던 걸 갑자기 꺼낸 것이기 때문.

- 아쉬웠던 점 : 다가오는 선거(재보궐, 총선 등)에서 민주당이 어떻게 승리할 것인지에 대한 전략 논의가 토론회에서 부족했다고 지적. 지난 지방선거에 대한 평가도 '승리냐 패배냐' 식의 이분법적 접근에 그칠 뿐 깊이 있는 분석이 없었다고 보임. 어제 토론회를 보며 분초를 재는 토론 포맷 자체가 깊이 있는 논의를 어렵게 한다는 생각이 들었고, 개선 필요성을 느꼈음.

- 전당대회 투표에 얼마나 영향 미칠 것이라 보는지 : 이번 토론회만으로 '저 분이 대표 되면 이런 당 지도부가 되겠네'라는 그림이나 판단을 하기는 어려운 토론이었다고 봄. 당원들이 투표 판단을 할 만한 근거를 제공하기에는 부족했던 토론회라고 분석.

8.17 더불어민주당 전당대회를 약 3주 앞두고 29일 열린 당대표 후보 첫 TV 토론에서 맞붙은 송영길-정청래-김민석 세 후보(기호순)의 공방전을 지켜 본 당내외 평가는 어떨까.<오마이뉴스>가 접촉한 당내 의원들 및 보좌진, 당 밖의 평론가 등 정치권 관계자들은 "세 후보 모두 특별한 변별력이 없었다", "이미 했던 말의 반복재생에 그쳤다"라고 다소 박한 평가를 내렸다.이번 민주당 당대표 선거는 당원이 후보별 1순위-2순위-3순위까지 모두 투표하는 선호투표제로 진행되며, 대의원·권리당원 70%와 국민 여론조사 30%를 합쳐 당대표를 뽑는다. 이에 따라 당원(오래 근무한 당직자나 보좌진 포함) 또는 의원, 평론가 등을 중심으로 30일 TV토론 관전평을 물었다.먼저 민주당에서 만 24년 근무한 한 보좌진은 익명으로 "세 후보 모두 비슷비슷했으나, 정청래·김민석·송영길 순으로 대략 4·4·2점 또는 4·4·3점"이라고 평가했다(5점 만점). 원래 달변가로 알려진 송 후보가 토론회에선 부족했단 평가다.그는 "전체적으로 서로 눈치 보느라 세게 붙지 않은 토론이었고, 지방선거 결과 평가나 당청 관계 등 핵심 토론도 부족했다고 본다"며 "당대표 선거는 지난 지도부 평가전이기도 해 김민석 후보가 더 공격적일 것이라 봤는데, 그렇지 않길래 아직 여유가 좀 있으신가 싶었다"고 말했다.김보미 전 당대표 경선 후보(당원 만 14년)는 과거 나온 발언들의 재탕이었다며 "세 후보 모두 3점·3점·3점 정도가 적절할 것 같다"고 평가했다.5선 중진 박지원 민주당 의원, 익명을 요청한 수도권 지역 민주당 3선 중진 의원 등 당내 평가에서 공통적으로 드러나는 지점은 '정청래 후보의 선방'이었다.박 의원은 "김민석 후보가 최종적으로 유력하다고 보지만 정청래 후보를 무시하면 안 된다, 김 후보의 신천지 문제 제기는 패착이었다고 본다"고 말했고, 익명을 요청한 3선 중진 의원 또한 "'주가가 떨어져 죄송하다'는 정청래 후보 사과 발언은 여당 당대표로서 할 만한 얘기였다"면서 긍정 평가했다. 다만 그는 "그러나 한 발 나아가 정 후보가 단일상품 레버리지 ETF 거래 중단을 제안한 건, 시장을 잘 모르고 한 '아마추어 대책'이자 '포퓰리즘'"이라며 강하게 비판했다.세 후보 모두가 '청년'을 부르짖는 가운데, 말만 있을 뿐 관련해 구체적인 비전 제시는 없었다는 평가도 비슷하게 제기됐다. 김보미 전 당대표 경선 후보는 "청년 정책이 '수박 겉핥기식', '알리바이식' 발언에 그쳤으며, 3대 메가 프로젝트나 기후위기, 지역소멸과 저출산 등 미래 의제에 대한 구체적인 뒷받침 방안은 전혀 보이지 않았다"라고 말했다.김형남 전 최고위원 경선 후보(당원 만 10년) 또한 "토론회에서 다가오는 선거에서 민주당이 어떻게 승리할 것인지에 대한 전략 논의가 매우 부족했으며, 지난 지방선거에 대한 평가도 '승리냐 패배냐' 식의 이분법적 접근에 그쳐서 깊은 분석이 없었다고 본다"라고 아쉬움을 표했다.취재에 응한 이들이 밝힌 후보별 별점과 잘했다고 생각되는 후보, 토론에서 인상 깊었던 점이나 아쉬웠던 점 등으로 정리했다.