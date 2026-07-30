이현재 하남시장, 휴가 대신 민생... 환경공무직과 새벽 현장행정

큰사진보기 ▲이현재 하남시장이 여름휴가를 반납하고 환경공무직과 새벽 쓰레기 수거 작업에 참여하는 등 민생 현장 행보를 이어가고 있다. ⓒ 하남시 관련사진보기

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이현재 하남시장이 여름휴가를 반납하고 환경공무직과 새벽 쓰레기 수거 작업에 참여하는 등 민생 현장 행보를 이어가고 있다.하남시는 이 시장이 30일 오전 5시 쓰레기 적환장에서 환경공무직과 함께 생활폐기물 수거 작업에 참여하며 현장 근무 여건을 점검했다고 밝혔다.이 시장은 약 1시간 30분 동안 수거차를 타고 주택가를 돌며 생활폐기물을 수거하고 근로자들의 애로사항을 청취했다. 작업을 마친 뒤에는 환경공무직들과 만나 폭염 속 안전관리와 건강 보호를 당부했다.이 시장은 "환경공무직 여러분의 노고 덕분에 시민들이 쾌적한 환경에서 생활할 수 있다"며 감사의 뜻을 전했다. 또 "시민들의 분리배출 실천이 수거 작업 부담을 줄이는 데 도움이 되고 있다"고 말했다.이번 현장 방문은 최근 이어지고 있는 민생 현장 점검의 연장선이다. 앞서 지난 28일에는 덕풍2동 반지하 주거 취약계층 가구를 방문해 폭염과 침수 위험에 대비한 주거환경을 살피고, 방충망 지원과 돌봄서비스 연계, 영구임대주택 신청 및 풍수해보험 안내 등을 지시했다.29일에는 미사역을 찾아 역사 관리 직원과 청소 근로자들의 근무 여건을 점검하고 현장 의견을 청취했다.하남시는 올해 지하철 역사 환경관리 위탁 운영을 통해 예산을 절감하고 지역 주민 우선 채용을 확대했으며, 시민합동평가에서 4개 역사 모두 최우수 등급을 받았다고 설명했다.이현재 시장은 "현장에서 시민과 근로자들이 들려주는 목소리가 시정의 출발점"이라며 "앞으로도 시민들이 체감할 수 있는 민생행정을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.한편 이 시장은 오는 8월 14일까지 건설현장 안전점검과 어린이집, 전통시장, 상점가, 화훼단지, 돌봄시설 등을 차례로 방문해 현장 중심의 민생 행보를 이어갈 예정이다.